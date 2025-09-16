Timp de citire: 11 minute(s)

În acest ghid, vei descoperi tot ce trebuie să știi despre FTSE 100, de la structura sa până la modalitățile de investiție și evoluția sa recentă.

Dacă ești interesat de investiții și de piețele financiare internaționale, cu siguranță ai auzit de FTSE 100. Acest indice este unul dintre cei mai importanți indicatori ai performanței economice din Marea Britanie și oferă o perspectivă valoroasă asupra stării Bursei de Valori din Londra.

Rezumat

FTSE 100 este principalul indice bursier al Regatului Unit, reflectând performanța celor mai mari 100 de companii listate la Bursa de Valori din Londra. Datorită capitalizării mari și activității internaționale a multor companii incluse, indicele oferă o imagine relevantă asupra stării economiei britanice și asupra pieței globale în care aceste companii activează. Compoziția și calculul FTSE 100 se bazează pe capitalizarea bursieră, ceea ce înseamnă că firmele cu o valoare de piață mai mare au o influență mai mare asupra indicelui. Revizuirea companiilor incluse se face trimestrial, iar modificările pot afecta semnificativ lichiditatea și comportamentul acțiunilor implicate, în special prin efectul automat al fondurilor care replică acest indice. FTSE 100 are o structură sectorială diversificată, dar este dominat de companii din energie, servicii financiare, minerit și sănătate. Spre deosebire de S&P 500, care este axat pe tehnologie, FTSE 100 oferă expunere pe sectoare mai tradiționale, ceea ce îl face mai stabil în perioadele de incertitudine economică și mai atractiv pentru strategii de tip value sau dividend. Un avantaj competitiv al FTSE 100 constă în randamentul ridicat al dividendelor oferite de companiile incluse, aspect care îl face atractiv pentru investitorii care caută venituri pasive. Deși creșterea capitalului nu este la fel de accelerată ca în cazul indicilor americani, stabilitatea și distribuțiile constante pot reprezenta un element-cheie în portofolii pe termen lung. Performanța FTSE 100 este influențată de o gamă variată de factori, inclusiv politica monetară a Băncii Angliei, cursul lirei sterline, prețurile internaționale ale materiilor prime și contextul geopolitic. Pe termen lung, capacitatea companiilor din indice de a rămâne competitive și de a se adapta la schimbările globale este importantă pentru menținerea valorii și creșterii FTSE 100 ca instrument investițional.

Introducere în FTSE 100

FTSE 100 este considerat de mulți investitori un indicator important al stării de sănătate a economiei britanice. Acest indice oferă o imagine de ansamblu asupra performanței celor mai mari companii din Regatul Unit.

Numele FTSE provine de la „Financial Times Stock Exchange", denumire derivată din cele două companii care au creat acest indice: „Financial Times" și „London Stock Exchange". Numărul „100" din FTSE 100 reprezintă numărul de companii care compun indicele.

FTSE 100 este format din acțiunile celor mai mari 100 de companii, clasificate după capitalizarea bursieră, care sunt listate la Bursa de Valori Londra. Prețul indicelui fluctuează în funcție de prețurile acestor acțiuni, oferind astfel o perspectivă asupra tendințelor generale ale pieței.

Structura și calculul indicelui FTSE 100

Pentru a înțelege cum funcționează FTSE 100, este important să cunoști criteriile de includere și modul în care este calculat. Indicele este alcătuit din acțiunile celor mai mari 100 de companii listate la London Stock Exchange, ordonate după capitalizarea lor bursieră.

Criteriile de includere în FTSE 100 sunt bine definite:

Compania trebuie să fie listată la London Stock Exchange.

Cotația acțiunilor trebuie să fie în lire sterline.

Trebuie să respecte cerințele minime de flotare și lichiditate.

Să îndeplinească standardele de transparență și raportare.

Calculul indicelui se bazează pe o metodă ponderată după capitalizarea bursieră, ceea ce înseamnă că firmele mai mari au o influență mai mare asupra mișcărilor din index. Această abordare reflectă impactul real al fiecărei companii asupra economiei britanice.

Importanța FTSE 100 pentru economia britanică

Sursa foto: Freepik.com

FTSE 100 are un rol important în economia Marii Britanii, fiind considerat un barometru al sănătății financiare a țării. Companiile incluse în acest indice reprezintă aproximativ 80% din capitalizarea totală a bursei de la Londra, ceea ce îi conferă o importanță deosebită.

Investitorii urmăresc îndeaproape performanța FTSE 100 pentru a evalua:

Starea generală a economiei britanice.

Încrederea investitorilor în piața din Marea Britanie.

Tendințele sectoriale și industriale.

Impactul evenimentelor politice și economice.

Fluctuațiile indicelui reflectă adesea schimbările în percepția investitorilor asupra stabilității economice și politice a Regatului Unit, fiind un instrument valoros pentru analiza macroeconomică.

Companiile principale din FTSE 100

FTSE 100 include cele mai influente companii din economia britanică, reprezentând diverse sectoare. Printre companiile de top se numără giganți precum Royal Dutch Shell, GlaxoSmithKline, Unilever și Barclays.

Sectoarele reprezentate în London Stock Exchange prin FTSE 100 includ:

Servicii financiare și bancare. Acest sector este unul dintre cele mai influente din cadrul FTSE 100, incluzând bănci majore, companii de asigurări și instituții financiare globale. Jucători precum HSBC, Barclays și Lloyds Banking Group oferă servicii esențiale pentru economia britanică și internațională, influențând semnificativ evoluția indicelui.

Acest sector este unul dintre cele mai influente din cadrul FTSE 100, incluzând bănci majore, companii de asigurări și instituții financiare globale. Jucători precum HSBC, Barclays și Lloyds Banking Group oferă servicii esențiale pentru economia britanică și internațională, influențând semnificativ evoluția indicelui. Energie și petrol. Companiile din energie și petrol, precum BP și Shell, joacă un rol strategic în FTSE 100, având o pondere mare datorită capitalizării lor bursiere. Acestea asigură alimentarea cu resurse energetice la nivel global și sunt adesea influențate de prețurile internaționale ale petrolului și gazelor naturale.

Companiile din energie și petrol, precum BP și Shell, joacă un rol strategic în FTSE 100, având o pondere mare datorită capitalizării lor bursiere. Acestea asigură alimentarea cu resurse energetice la nivel global și sunt adesea influențate de prețurile internaționale ale petrolului și gazelor naturale. Minerit și resurse naturale. Sectorul minier este reprezentat de companii precum Rio Tinto și BHP Group, care exploatează și comercializează resurse naturale esențiale, precum minereul de fier, cuprul și alte materii prime. Acest sector este sensibil la cererea globală de materii prime și la fluctuațiile prețurilor acestora.

Sectorul minier este reprezentat de companii precum Rio Tinto și BHP Group, care exploatează și comercializează resurse naturale esențiale, precum minereul de fier, cuprul și alte materii prime. Acest sector este sensibil la cererea globală de materii prime și la fluctuațiile prețurilor acestora. Telecomunicații. Marii furnizori de servicii de telecomunicații, precum Vodafone sau BT Group, asigură infrastructura necesară pentru comunicațiile moderne. Acest sector este esențial pentru dezvoltarea digitală și conectivitatea la nivel național și internațional.

Marii furnizori de servicii de telecomunicații, precum Vodafone sau BT Group, asigură infrastructura necesară pentru comunicațiile moderne. Acest sector este esențial pentru dezvoltarea digitală și conectivitatea la nivel național și internațional. Produse farmaceutice și sănătate. Companii precum GlaxoSmithKline și AstraZeneca domină acest sector, oferind produse farmaceutice inovatoare și servicii de sănătate. Acest domeniu a câștigat o importanță sporită în contextul globalizării și al crizelor sanitare recente.

Companii precum GlaxoSmithKline și AstraZeneca domină acest sector, oferind produse farmaceutice inovatoare și servicii de sănătate. Acest domeniu a câștigat o importanță sporită în contextul globalizării și al crizelor sanitare recente. Bunuri de consum. Acest sector reunește companii producătoare de alimente, băuturi, produse de igienă și alte bunuri necesare vieții de zi cu zi, precum Unilever sau Diageo. Performanța acestor companii reflectă tendințele de consum și preferințele consumatorilor la nivel global.

Ponderea fiecărei companii în indice este determinată de capitalizarea sa bursieră, ceea ce înseamnă că firmele cu valori de piață mai mari exercită o influență mai mare asupra mișcărilor generale ale indicelui. Această structură asigură că FTSE 100 reflectă performanța celor mai importante entități economice britanice.

Principalele diferențe între FTSE 100 și alți indici globali

Pentru a înțelege mai bine rolul indicelui FTSE 100 în contextul internațional, este important să îl comparăm cu alți indici bursieri majori, cum ar fi S&P 500 (SUA), DAX 40 (Germania) sau Nikkei 225 (Japonia). Fiecare dintre aceștia reflectă realități economice și structurale diferite, ceea ce influențează atât riscul, cât și oportunitățile de investiții.

1. Compoziția geografică și sectorială

FTSE 100 este alcătuit din cele mai mari 100 de companii listate la Bursa de Valori din Londra. Deși este un indice britanic, multe dintre aceste companii își desfășoară activitatea la nivel global, generând venituri în valute diferite, în special în dolari americani. Prin urmare, FTSE 100 are o expunere internațională semnificativă.

Spre deosebire de FTSE 100, indicele S&P 500 este dominat de companii din sectorul tehnologic și de consum din Statele Unite, în timp ce DAX 40 reflectă forța industriei și exporturilor germane, iar Nikkei 225 concentrează companii japoneze din domeniul electronicelor, auto și financiar.

FTSE 100 este mai bine reprezentat în sectoare precum energie, minerit, sănătate și servicii financiare, fiind mai puțin influențat de tehnologie, comparativ cu S&P 500.

2. Capitalizarea și metodologia de calcul

Toți acești indici, cu excepția Nikkei 225, sunt calculați pe baza capitalizării bursiere, ceea ce înseamnă că firmele cu o valoare de piață mai mare au o influență mai mare asupra performanței indicelui.

S&P 500 include 500 de companii și este astfel mai diversificat decât FTSE 100. DAX 40 este un indice mai restrâns, dar foarte reprezentativ pentru economia Germaniei. Nikkei 225, în schimb, este ponderat după prețul acțiunilor, ceea ce înseamnă că titlurile cu prețuri mari pot avea o influență disproporționată, indiferent de dimensiunea companiei.

FTSE 100 oferă un echilibru între reprezentativitate și influență sectorială, dar nu este la fel de larg ca S&P 500.

3. Volatilitate și stabilitate

În general, S&P 500 este mai volatil, deoarece include multe companii din sectorul tehnologic, ale căror evaluări pot fluctua rapid. DAX 40 este sensibil la exporturi și la datele economice din zona euro, iar Nikkei 225 este influențat de politica monetară și de cursul yenului japonez.

FTSE 100 este considerat un indice relativ stabil, datorită companiilor mature din energie, utilități și sănătate. Cu toate acestea, poate fi influențat de factori geopolitici sau economici, precum Brexit sau fluctuațiile lirei sterline.

4. Dividende și randamente istorice

Un aspect important care diferențiază FTSE 100 de alți indici este randamentul relativ ridicat al dividendelor. Multe dintre companiile britanice din FTSE 100 au politici de distribuire generoase, ceea ce îl face atractiv pentru investitorii interesați de venituri pasive.

S&P 500, în comparație, are un randament mai mic al dividendelor, dar compensează prin creștere de capital. DAX și Nikkei oferă randamente mai reduse, în special în perioade de stagnare economică sau deflație.

FTSE 100 este astfel adesea considerat un indice potrivit pentru strategii de investiții pe termen lung, orientate spre stabilitate și venituri constante.

5. Factori macroeconomici și valutari

Performanța FTSE 100 este influențată de politica monetară a Băncii Angliei, de fluctuațiile lirei sterline și de evenimentele politice din Marea Britanie. De exemplu, o liră slabă poate avantaja companiile din indice care exportă și încasează venituri în valută străină.

S&P 500 este puternic corelat cu politica Federal Reserve și cu evoluția dolarului american. DAX 40 reflectă tendințele din Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește comerțul și inflația. Nikkei 225 este afectat de politicile economice japoneze, cursul valutar și demografia negativă a țării.

Acești factori fac ca diversificarea între indici din diferite regiuni să fie o strategie utilă pentru gestionarea riscului.

Cum să investești în FTSE 100

Sursa foto: Freepik.com

Investiția în FTSE 100 poate fi realizată prin diverse modalități, fiecare cu propriile avantaje și riscuri. O metodă populară este tranzacționarea prin CFD-uri, care îți permit să speculezi pe mișcările de preț fără a deține activele. De asemenea, poți tranzacționa indici bursieri globali cu spread-uri ultra-scăzute și efect de levier, extinzându-ți orizontul de investiții.

CFD-urile oferă următoarele avantaje:

Expunere cu un depozit mic.

Posibilitatea de a profita atât de pe creșteri, cât și de pe scăderi.

Acces la două tipuri de piețe: indici cash și contracte futures.

Pe lângă tranzacționarea directă a indicilor, investitorii pot descoperi și investiții în ETF-uri, care oferă o modalitate diversificată de a accesa piețele globale și de a investi în ETF-uri fracționate.

Când alegi să tranzacționezi indici cash, beneficiezi de spread-uri mai strânse, dar pozițiile deschise sunt supuse taxelor de finanțare overnight. În schimb, contractele futures pe indici au spread-uri mai largi, dar nu implică taxe de finanțare overnight.

Pașii pentru a începe tranzacționarea FTSE 100 sunt simpli: creezi un cont de tranzacționare, cauți bursa de valori Londra în platformă, selectezi direcția tranzacției, introduci dimensiunea poziției și implementezi strategii de gestionare a riscului prin stop-loss și take-profit.

Disclaimer! Tranzacționarea CFD-urilor și a indicilor bursieri implică un nivel ridicat de risc și nu este potrivită pentru toți investitorii. Efectul de levier poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile. Asigură-te că înțelegi pe deplin mecanismele și riscurile implicate înainte de a începe să investești.

Calendar de revizuire a companiilor din FTSE 100

Indicele FTSE 100 nu este static - componența sa se poate modifica periodic, în funcție de performanța companiilor listate la Bursa de Valori din Londra. Aceste modificări sunt realizate printr-un proces de revizuire trimestrială, organizat și supravegheat de FTSE Russell, compania care administrează indicele.

Revizuirile sunt importante atât pentru Planurile de Investiții și indicii bursieri globali, cât și pentru fondurile care replică FTSE 100, deoarece pot influența lichiditatea și prețul acțiunilor companiilor implicate.

Când are loc revizuirea FTSE 100?

Componența indicelui este analizată trimestrial, în lunile:

Martie

Iunie

Septembrie

Decembrie

FTSE Russell anunță rezultatele revizuirii de obicei în prima zi de joi a lunii respective, iar modificările intră în vigoare la închiderea sesiunii de tranzacționare din vineri, în aceeași săptămână. Aceste schimbări devin active oficial începând de luni, la deschiderea pieței.

Care sunt criteriile de includere sau excludere?

Pentru a intra sau a rămâne în FTSE 100, o companie trebuie să respecte mai multe criterii privind:

Capitalizarea bursieră: principala măsură de eligibilitate.

principala măsură de eligibilitate. Lichiditatea acțiunilor: frecvența și volumul tranzacțiilor.

frecvența și volumul tranzacțiilor. Locul de listare: compania trebuie să fie listată la London Stock Exchange.

compania trebuie să fie listată la London Stock Exchange. Valuta de tranzacționare: acțiunile trebuie să fie denominate în lire sterline.

acțiunile trebuie să fie denominate în lire sterline. Flotarea liberă: un procent minim din acțiuni trebuie să fie disponibil publicului pentru tranzacționare.

Pentru ca o companie să fie inclusă în FTSE 100, trebuie să se situeze în top 90 după capitalizare. Pentru a rămâne în index, trebuie să se mențină cel puțin în top 110. Acest sistem creează un prag de toleranță care reduce volatilitatea compoziției indicelui.

De ce contează aceste revizuiri pentru investitori?

Revizuirile FTSE pot avea efecte imediate asupra prețului acțiunilor, lichidității și interesului din partea investitorilor instituționali.

Fondurile care replică indicele (precum ETF-urile) sunt obligate să cumpere sau să vândă acțiunile care intră sau ies din FTSE 100. Acest lucru duce la creșteri sau scăderi rapide de volum. Creșterea vizibilității: o companie care intră în index atrage mai multă atenție din partea analiștilor și a investitorilor instituționali. Impact pe termen scurt: acțiunile companiilor nou-intrate pot înregistra un „efect FTSE” - o creștere temporară a prețului datorată cererii automate din partea fondurilor. Schimbări în ponderea sectorială: includerea sau eliminarea unor companii din anumite domenii poate influența structura generală a indicelui și a expunerii sectoriale pentru investitori.

Exemple de modificări recente

De-a lungul timpului, FTSE 100 a suferit ajustări semnificative care reflectă transformările din economia britanică și internațională. De exemplu:

Companii din sectorul retail online sau tehnologie au fost adăugate în contextul digitalizării accelerate.

Firme tradiționale din energie sau telecomunicații au fost uneori retrogradate în FTSE 250 din cauza performanțelor scăzute sau reducerii capitalizării.

Aceste schimbări oferă un indicator indirect al dinamicii pieței și al direcției în care se îndreaptă economia Marii Britanii.

Cum poți urmări revizuirile FTSE 100?

Pentru a rămâne la curent cu revizuirile, poți:

Verifica site-ul oficial FTSE Russell, care publică comunicările oficiale.

Urmări publicații financiare britanice precum Financial Times, Bloomberg sau Reuters.

Consulta platformele de tranzacționare care anunță din timp modificările ce urmează să fie implementate.

Performanța recentă a FTSE 100

Evoluția recentă a FTSE 100 index a fost marcată de volatilitate și momente importante, atingând 9,222.07 de puncte în 15 august 2025.

Factorii care au influențat recent performanța FTSE includ:

Creșterea prețurilor materiilor prime, în special minereul de fier și cuprul.

Performanța sectorului minier.

Tensiunile comerciale internaționale.

Evoluțiile geopolitice și incertitudinile legate de Brexit.

Pe termen mediu, indicele a demonstrat reziliență, înregistrând o creștere de 9,58% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

FTSE 100 rămâne un instrument de bază pentru înțelegerea și monitorizarea performanței economice britanice. Acest indice oferă investitorilor o perspectivă asupra celor mai mari companii de la Bursa de Valori Londra și reprezintă un barometru al încrederii în economia Regatului Unit.

Fie că ești un investitor experimentat sau abia începi să explorezi piețele financiare, FTSE 100 merită atenția ta ca parte a strategiei tale de investiții. Pentru o abordare pe termen lung și o modalitate inteligentă de a investi pasiv, poți lua în considerare și Planurile de Investiții.

Monitorizarea constantă a factorilor economici și politici care influențează FTSE 100 te poate ajuta să iei decizii informate și să profiți de oportunitățile oferite de piața financiară britanică. Urmărește știrile economice, analizele de piață și rapoartele financiare pentru a fi mereu la curent cu evoluția acestui indice important.

Disclaimer! Informațiile prezentate în acest articol au scop exclusiv informativ și educativ. Ele nu constituie recomandări de investiții, consultanță financiară sau garanții privind performanțele viitoare ale pieței. Investițiile în indici bursieri, inclusiv în FTSE 100, implică riscuri financiare, iar rezultatele pot varia în funcție de evoluțiile economice, politice și de piață.