Te-ai întrebat vreodată cum poți să-ți adaptezi investițiile la schimbările economice? Strategia de rotație sectorială este o metodă activă, ce presupune mutarea capitalului între diverse sectoare economice, cu scopul de a profita de ciclurile pieței. Dacă vrei să înveți cum să navighezi prin complexitățile economice și să-ți optimizezi portofoliul, acest ghid îți va oferi o perspectivă detaliată asupra acestei strategii.
Rotația sectorială este o strategie activă, bazată pe mutarea capitalului între sectoare economice, în funcție de etapa ciclului economic, cu scopul de a maximiza randamentele și a reduce riscurile.
Ciclurile economice și cele de piață influențează direct performanța sectoarelor, iar investitorii trebuie să anticipeze aceste etape pentru a realoca eficient capitalul.
Piața de acțiuni este împărțită în 11 sectoare principale, fiecare având comportamente distincte în funcție de contextul macroeconomic - de la sectoare ciclice (tehnologie, industriale) la sectoare defensive (utilități, sănătate).
Strategia presupune o implementare riguroasă, care implică analiza indicatorilor economici, alegerea sectoarelor favorabile, selectarea instrumentelor potrivite (precum ETF-uri) și monitorizarea continuă a portofoliului.
Deși poate aduce randamente superioare, rotația sectorială implică riscuri semnificative, cum ar fi costuri ridicate de tranzacționare, dificultăți de sincronizare și necesitatea unei gestionări active și informate.
Strategia de rotație sectorială este o metodă activă de investiții, bazată pe transferul capitalului între diverse sectoare ale economiei. Această strategie urmărește să valorifice ciclurile economice, anticipând sectoarele cu performanțe superioare în anumite condiții de piață.
Ideea de bază este că sectoarele economice reacționează diferit la schimbările economice. De exemplu, sectoarele tehnologice tind să prospere în perioadele de creștere, în timp ce sectoarele de utilități oferă stabilitate în timpul recesiunilor.
Pentru a aplica cu succes o astfel de strategie, trebuie să înțelegi:
Ciclurile economice și etapele lor
Comportamentul sectoarelor în fiecare etapă
Indicatorii economici care anunță schimbările
Momentul oportun pentru realocarea capitalului
Această strategie necesită o monitorizare constantă a pieței și o adaptare rapidă la schimbările economice. Investitorii trebuie să fie pregătiți să-și ajusteze regulat portofoliile, spre deosebire de strategiile pasive de tipul "cumpără și menține", pentru care există și Planuri de Investiții dedicate.
Atenție: Rotația sectorială este o strategie de investiții activă, care implică anticiparea corectă a ciclurilor economice. Chiar și cu o analiză riguroasă, sincronizarea greșită sau interpretarea eronată a datelor macroeconomice poate duce la pierderi semnificative. Nu există garanții privind obținerea unor randamente superioare față de o strategie pasivă.
Înțelegerea ciclului economic și a pieței pentru strategia de rotație sectorială
Ciclul economic este fundamentul strategiei de rotație sectorială. Acest ciclu are patru etape distincte, fiecare influențând diferit performanța sectoarelor economice.
Etapele ciclului economic:
Expansiunea: În această etapă, economia înregistrează o creștere susținută, șomajul scade, iar veniturile și consumul populației cresc. Afacerile investesc mai mult, iar productivitatea se îmbunătățește. Cererea mare stimulează vânzările, ceea ce duce la creșterea profiturilor corporative. Totodată, creditele sunt mai accesibile, iar încrederea investitorilor și a consumatorilor este la cote ridicate.
Vârful: Aceasta este faza în care economia atinge cel mai înalt nivel al creșterii. Indicatorii economici se stabilizează la valori maxime, însă apar deseori presiuni inflaționiste cauzate de cererea excesivă. Ratele dobânzilor pot fi majorate pentru a tempera creșterea, iar piețele încep să dea semne de supraevaluare. În acest punct, ritmul de creștere încetinește inevitabil, marcând posibil începutul unei noi perioade de contracție.
Contracția: Urmează o perioadă de încetinire a activității economice sau chiar de recesiune. Consumul scade, companiile întâmpină dificultăți, profiturile se diminuează și pot urma concedieri. Încrederea investitorilor și a consumatorilor se reduce, iar piețele financiare devin volatile. Băncile pot restricționa accesul la credit, ceea ce amplifică încetinirea.
Minimul: Este cel mai scăzut punct al ciclului economic, când activitatea atinge niveluri minime, șomajul este ridicat și investițiile sunt reduse. Cu toate acestea, perioadele de minim creează contextul pentru noi oportunități de creștere. Guvernele și băncile centrale pot interveni cu măsuri de sprijin economico-financiar. Treptat, apar primii indicatori de revenire, iar economia intră din nou pe un trend ascendent.
Un aspect important este că piața anticipează ciclul economic cu aproximativ 3-6 luni. Acest lucru înseamnă că piețele financiare încep să reflecte schimbările economice înainte ca acestea să se vadă în economie.
Ciclul de piață are propriile etape, fiecare având caracteristici distincte și impactând în mod diferit comportamentul investitorilor și performanța sectoarelor:
Minimul pieței: Aceasta este faza în care prețurile activelor ating cele mai scăzute niveluri, reflectând pesimism și lipsă de încredere generalizată în piață. De obicei, la minimul pieței apar și cele mai bune oportunități de cumpărare, deoarece activele sunt subevaluate. În această etapă, semnele de revenire economică sunt subtile, iar investitorii care intră devreme pot beneficia cel mai mult de următoarea fază de creștere.
Piața bull (taur): După depășirea minimului, începe o perioadă prelungită de creștere a prețurilor, susținută de îmbunătățirea indicatorilor economici, creșterea optimismului și fluxuri de capital către acțiuni. În această etapă, investitorii sunt tot mai încrezători, veniturile companiilor se îmbunătățesc, iar sectoarele ciclice (precum tehnologia sau industrialele) tind să performeze excelent.
Vârful pieței: Este punctul în care entuziasmul și încrederea investitorilor ajung la cote maxime. Prețurile sunt ridicate, evaluările companiilor pot deveni excesive, iar tranzacțiile speculative sunt frecvente. Sunt dese semne de supraîncălzire, iar riscul ca piața să intre într-o fază descendentă crește semnificativ. În acest moment, investitorii experimentați pot începe să fie mai precauți și să-și reducă expunerea la active riscante.
Piața bear (urs): Această etapă apare de obicei după vârf și se caracterizează printr-un declin semnificativ și susținut al prețurilor. Pesimismul și incertitudinea revin, iar investitorii caută să-și minimizeze pierderile retrăgându-se de pe piață. Sectoarele defensive devin mai atrăgătoare, iar volatilitatea crește. Faza bear durează până când piața atinge un nou minim, moment în care ciclul se poate relua.
Înțelegerea acestor etape și a modului în care se succed poate ajuta investitorii să ia decizii mai informate și să-și optimizeze portofoliile în funcție de ciclul pieței.
Această anticipare a pieței este importantă pentru investitorii care folosesc strategia de rotație sectorială. Ei trebuie să înțeleagă că sectoarele vor începe să se comporte conform așteptărilor pentru etapa economică următoare, nu pentru cea actuală.
Cele 11 sectoare principale ale pieței de acțiuni
Piața de acțiuni este structurată în 11 sectoare principale, conform clasificării Global Industry Classification Standard (GICS). Fiecare sector reprezintă o parte distinctă a economiei și reacționează diferit la schimbările din ciclul economic, oferind oportunități pentru tranzacționarea indicilor bursieri globali.
Caracteristici: Fonduri de investiții imobiliare (REIT-uri), dezvoltare imobiliară
Performanță în expansiune: Moderată
Performanță în recesiune: Stabilă
Utilități:
Caracteristici: Electricitate, gaz, apă
Performanță în expansiune: Stabilă
Performanță în recesiune: Bună
Sectoarele pot fi împărțite în două categorii principale:
Sectoare ciclice: Performează bine în perioadele de creștere economică.
Tehnologia informației
Consumul discreționar
Industriale
Materiale
Financiare
Sectoare precum energia și materialele oferă, de asemenea, oportunități în tranzacționarea mărfurilor, o modalitate de a specula pe prețurile resurselor naturale.
Sectoare defensive: Oferă stabilitate în perioadele de incertitudine.
Utilitățile
Consumul de bază
Sănătatea
Imobiliare
Înțelegerea acestei clasificări este importantă pentru aplicarea eficientă a unei strategii de rotație sectorială. Investitorii pot anticipa sectoarele care vor profita de condițiile economice viitoare și își pot ajusta portofoliile.
Implementarea strategiei de rotație a sectoarelor
Implementarea strategiei de rotație sectorială necesită o abordare sistematică și atentă. Aceasta implică mai mulți pași, care trebuie urmați cu atenție pentru a crește șansele de succes.
Pasul 1: Analiza ciclului economic actual
Primul pas este identificarea etapei curente a ciclului economic. Acest lucru presupune o analiză atentă a contextului macroeconomic, care permite investitorului să detecteze dacă economia se află într-o fază de expansiune, contracție, recesiune sau revenire.
Pentru a face o evaluare corectă, se recomandă monitorizarea unor indicatori cheie, precum:
Creșterea PIB-ului: Un ritm susținut al creșterii economice sugerează faza de expansiune, în timp ce scăderea sau stagnarea PIB-ului poate marca o contracție sau o recesiune. Analiza trimestrială sau anuală a PIB-ului ajută la identificarea tendințelor generale.
Ratele inflației: O inflație moderată este tipică pentru expansiune, dar o creștere bruscă a prețurilor poate semnala supraîncalzirea economiei și apropierea unui vârf de ciclu. Inflația scăzută sau deflația sunt caracteristice recesiunii.
Ratele dobânzilor: Politicile monetare influențează direct ciclul economic. Băncile centrale pot crește dobânzile pentru a tempera inflația sau le pot reduce în perioadele de încetinire pentru a stimula creșterea economică.
Rata șomajului: Un șomaj scăzut indică de obicei o economie robustă, în timp ce creșterea șomajului este un semnal timpuriu al contracției economice.
Indicii de încredere a consumatorilor: Acești indici arată cât de optimiști sunt consumatorii privind viitorul. Un indice ridicat indică încredere și un mediu favorabil pentru consum și investiții, pe când scăderile pot anticipa perioade dificile.
Interpretarea corectă a acestor date ajută la stabilirea contextului în care va fi implementată strategia de rotație sectorială.
Pasul 2: Identificarea sectoarelor favorabile
După ce etapa economică a fost clarificată, urmează identificarea celor mai bine poziționate sectoare. Acest proces implică o analiză comparativă, ținând cont că sectoarele reacționează diferit în funcție de mediul economic. Pentru a face alegeri informate, ia în considerare:
Performanța anterioară a sectoarelor în etape similare: Studiul ciclurilor economice trecute și rezultatele sectoarelor în aceste perioade poate oferi indicii valoroase despre cum pot evolua acestea pe viitor. De exemplu, sectorul tehnologic poate performa excelent în expansiune, iar utilitățile pot oferi stabilitate în recesiune.
Sensibilitatea sectoarelor la factorii economici: Unele sectoare (ex: construcțiile sau industria grea) sunt mai sensibile la variațiile ratelor dobânzii, în timp ce altele, cum ar fi sănătatea, sunt mai rezistente la schimbări economice majore.
Tendințele actuale din industrie: Analiza trendurilor și a inovațiilor la nivel de sector (cum ar fi digitalizarea sau tranziția către energie verde) poate descoperi sectoare care au potențial de creștere chiar și contra ciclului economic.
Alegerea corectă a sectoarelor este importantă pentru maximizarea randamentelor.
Disclaimer: Strategia de rotație sectorială presupune un stil activ de investiții, bazat pe anticiparea etapelor ciclului economic. Chiar și cu o analiză bine fundamentată, erorile de sincronizare sau interpretarea greșită a indicatorilor economici pot conduce la pierderi. Performanțele superioare nu sunt garantate și pot fi mai dificil de obținut comparativ cu abordările pasive.
Pasul 3: Selectarea instrumentelor de investiții
Odată ce ai stabilit sectoarele prioritare, trebuie să alegi instrumentele potrivite pentru a investi eficient. Opțiunile includ:
ETF-uri sectoriale: Oferă expunere largă și diversificată la companiile relevante dintr-un anumit sector, fiind ideale pentru simplificarea administrării portofoliului.
Fonduri mutuale sectoriale: Similar ETF-urilor, dar pot implica o gestionare activă și comisioane diferite. Sunt potrivite pentru cei care doresc implicare profesională în administrarea fondului.
Acțiuni individuale din sectoarele vizate: Pentru investitori cu experiență, selecția individuală a companiilor cu perspective promițătoare poate aduce un plus de randament, dar implică și riscuri suplimentare.
Instrumente derivate: Opțiuni sau contracte futures permit specularea pe evoluția sectoarelor, oferind pârghie, dar și un grad mare de complexitate și de risc.
Alegerea instrumentului depinde de profilul de risc, orizontul de timp și nivelul de experiență al investitorului.
Pasul 4: Stabilirea unei strategii de alocare
Urmează planificarea detaliată a modului în care va fi împărțit capitalul între diversele sectoare selectate și stabilirea regulilor de gestionare a portofoliului. Concret, trebuie să definești:
Procentul de capital alocat fiecărui sector: Stabilește proporții adaptate așteptărilor și toleranței la risc - investește o pondere mai mare în sectoarele cu potențial superior și o pondere defensivă în cele stabile.
Criteriile pentru intrarea și ieșirea din poziții: Fixează niveluri de preț, praguri de performanță sau semnale macroeconomice pentru a decide când să cumperi sau să vinzi.
Limitele de pierdere pentru gestionarea riscului: Setează stop-loss-uri sau alerte automate pentru a limita pierderile în caz de corecție a pieței.
Frecvența de rebalansare a portofoliului: Decide cât de des vei ajusta portofoliul (lunar, trimestrial, semestrial) pentru a păstra alocarea dorită.
O strategie clară de alocare ajută la menținerea disciplinei și la reducerea impactului deciziilor emoționale.
Pasul 5: Monitorizarea și ajustarea
Aplicarea strategiei nu se termină cu investiția inițială, ci necesită o monitorizare atentă și continuă. Acest proces presupune:
Urmărirea performanței sectoarelor: Analizează regulat evoluția sectoarelor din portofoliu și compară-le cu benchmark-urile relevante pentru a detecta deviații semnificative.
Identificarea schimbărilor în ciclul economic: Fii la curent cu cele mai noi date și rapoarte macroeconomice pentru a prinde din timp semnalele de tranziție între etapele ciclului economic.
Ajustarea alocărilor în funcție de noile condiții: Fii pregătit să majorezi sau să reduci expunerea pe un anumit sector atunci când apar modificări în perspectivele economice sau în structura pieței.
Evaluarea eficienței strategiei: Periodic, analizează dacă obiectivele de randament și risc sunt îndeplinite și, dacă este necesar, ajustează planul de investiții.
Succesul pe termen lung depinde de adaptarea continuă la realitatea economică, de respectarea regulilor stabilite și de o reacție rapidă la schimbările de pe piață.
Beneficii și riscuri ale strategiei de rotație a sectoarelor
Strategia de rotație sectorială are atât avantaje, cât și riscuri pe care trebuie să le înțelegi înainte de a o adopta.
Principalele avantaje
Potențialul de randamente superioare este cel mai atractiv aspect. Identificând corect sectoarele care vor performa bine într-o anumită etapă economică, poți obține randamente mai mari decât cele oferite de indicii generali de piață.
Gestionarea activă a riscului îți permite să reduci expunerea la sectoarele vulnerabile și să te protejezi în perioadele de volatilitate. Această flexibilitate oferă un avantaj față de strategiile pasive în momentele de criză economică.
Diversificarea dinamică asigură că portofoliul se adaptează constant la schimbările economice. Acest lucru poate reduce riscul de concentrare într-un singur sector.
Principalele riscuri
Dificultatea previziunii economice este cea mai mare provocare. Ciclurile economice sunt greu de anticipat, iar identificarea corectă a etapei curente și a celei următoare poate fi dificilă, chiar și pentru experți.
Costurile de tranzacționare se pot acumula rapid într-o strategie care necesită rotații frecvente. Comisioanele, spread-urile și taxele pot reduce semnificativ randamentele, mai ales pentru investitorii cu capital mai mic.
Riscul de sincronizare incorectă poate duce la pierderi dacă intri sau ieși din sectoare în momentul nepotrivit. Piețele pot rămâne "iraționale" mai mult timp decât poate suporta un investitor.
Complexitatea gestionării necesită timp, cunoștințe și resurse. Nu toți investitorii pot monitoriza constant indicatorii economici și pot lua decizii rapide.
Trebuie să evaluezi aceste avantaje și riscuri în contextul obiectivelor tale de investiții, al toleranței la risc și al resurselor disponibile.
Utilizarea ETF-urilor în strategia de rotație a sectoarelor
ETF-urile sunt instrumentul preferat pentru aplicarea strategiei de rotație sectorială, datorită avantajelor pe care le oferă. Aceste fonduri tranzacționate la bursă simplifică procesul de rotație între sectoare.
Avantajele ETF-urilor în strategia sectorială
Diversificarea instantanee este cel mai important beneficiu. Un singur ETF sectorial oferă expunere la zeci sau sute de companii din acel sector, eliminând riscul asociat cu performanța unei singure companii.
Lichiditatea ridicată permite să intri și să ieși din poziții rapid, ceea ce este important pentru o strategie care necesită flexibilitate. ETF-urile pot fi tranzacționate pe parcursul întregii zile.
Investește în Acțiuni și ETF-uri fără comision*
Profită de oportunitățile globale. Investește în principalele piețe internaționale. *Pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR (apoi com. 0.2%, min. 10 EUR). Investițiile sunt riscante.
Costurile reduse fac ETF-urile mai atractive decât fondurile mutuale tradiționale.
Transparența completă permite să știi exact în ce companii investești, deoarece compoziția ETF-urilor este publicată zilnic.
Exemple de ETF-uri sectoriale populare:
ETF-uri pentru sectorul tehnologic
ETF-uri pentru sectorul sănătății
ETF-uri pentru sectorul financiar
ETF-uri pentru sectorul energetic
ETF-uri pentru sectorul utilităților
Aplicarea practică cu ETF-uri
Pentru a utiliza eficient ETF-urile, trebuie să:
Selectezi ETF-uri cu volume mari de tranzacționare
Verifici compoziția și concentrarea activelor
Monitorizezi costurile totale de deținere
Evaluezi performanța față de indicii de referință
ETF-urile oferă o modalitate eficientă și accesibilă de a aplica strategia de rotație sectorială, făcând-o disponibilă și pentru investitorii individuali cu capital mai mic.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Dwonload our free application
Folosește linkul de mai jos pentru a deschide un cont de tranzacționare.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Alătură-te celor peste 2 000 000 de investitori din întreaga lume
Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate
Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate
Folosim cookie-uri
Apăsând pe „Accept tot”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru îmbunătățirea eficienței marketingului nostru.
Acest grup conține cookie-uri necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze. Acestea sunt necesare pentru funcționalități precum preferințe de limbă, distribuția traficului sau menținerea sesiunii utilizatorului. Ele nu pot fi dezactivate.
Nume cookie
Descriere
SERVERID
userBranchSymbol
Data de expirare:
1 zi
adobe_unique_id
Data de expirare:
364 de zile
SESSID
Data de expirare:
1 zi
X-Salesforce-CHAT
__hssc
Data de expirare:
1 oră
__cf_bm
Data de expirare:
1 oră
xtbCookiesSettings
Data de expirare:
364 de zile
xtbLanguageSettings
Data de expirare:
364 de zile
test_cookie
Data de expirare:
1 oră
userPreviousBranchSymbol
Data de expirare:
364 de zile
TS5b68a4e1027
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix
Data de expirare:
270 de zile
intercom-session-iojaybix
Data de expirare:
6 zile
intercom-device-id-iojaybix
Data de expirare:
270 de zile
__cfruid
_cfuvid
Folosim instrumente care ne permit să analizăm modul de utilizare a paginii noastre. Astfel de date ne permit să îmbunătățim experiența de utilizare a serviciului nostru web.
Nume cookie
Descriere
_gid
Data de expirare:
1 zi
_gaexp
Data de expirare:
85 de zile
_gat_UA-24128249-1
Data de expirare:
1 oră
_gat_UA-121192761-1
Data de expirare:
1 oră
_ga_CBPL72L2EC
Data de expirare:
729 de zile
_ga
Data de expirare:
729 de zile
__hstc
Data de expirare:
179 de zile
__hssrc
_vwo_uuid_v2
Data de expirare:
365 de zile
_ga_TC79BEJ20L
Data de expirare:
729 de zile
_vwo_uuid
Data de expirare:
365 de zile
_vwo_ds
Data de expirare:
29 de zile
_vwo_sn
Data de expirare:
1 oră
_vis_opt_s
Data de expirare:
99 de zile
_vis_opt_test_cookie
_gcl_au
Data de expirare:
89 de zile
AnalyticsSyncHistory
Data de expirare:
29 de zile
Acest grup de cookie-uri este folosit pentru a vă afișa anunțuri cu subiecte de interes pentru dvs. De asemenea, ne permite să ne monitorizăm activitățile de marketing și ne ajută să măsuram performanța reclamelor noastre.
Nume cookie
Descriere
MUID
Data de expirare:
389 de zile
_omappvp
Data de expirare:
3998 de zile
_omappvs
Data de expirare:
1 oră
_uetsid
Data de expirare:
1 zi
_uetvid
Data de expirare:
389 de zile
_fbp
Data de expirare:
89 de zile
fr
Data de expirare:
89 de zile
_ttp
Data de expirare:
389 de zile
_tt_enable_cookie
Data de expirare:
389 de zile
hubspotutk
Data de expirare:
179 de zile
omSeen-bf0j5ficcdwh69l4zs8y
Data de expirare:
29 de zile
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Data de expirare:
179 de zile
li_sugr
Data de expirare:
89 de zile
UserMatchHistory
Data de expirare:
29 de zile
IDE
Data de expirare:
389 de zile
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Data de expirare:
179 de zile
MSPTC
Data de expirare:
389 de zile
muc_ads
Data de expirare:
729 de zile
guest_id_marketing
Data de expirare:
729 de zile
guest_id_ads
Data de expirare:
729 de zile
guest_id
Data de expirare:
729 de zile
Cookie-urile din acest grup stochează preferințele pe care le-ați avut în timpul utilizării site-ului, astfel încât acestea să fie deja active când vizitați pagina după o perioadă de timp.
Nume cookie
Descriere
bcookie
Data de expirare:
364 de zile
lidc
Data de expirare:
1 zi
bscookie
Data de expirare:
364 de zile
li_gc
Data de expirare:
179 de zile
personalization_id
Data de expirare:
729 de zile
Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate. Puteți gestiona cookie-urile apăsând pe „Setări”. Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, apăsați pe „Accept tot”.
Schimbă regiunea și limba
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Limbă
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară