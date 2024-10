2020.03.17 - Lucrul de acasă a determinat crearea indicelui “Stay at home”

Timp de citire: 3 minute(s)

Irina Cristescu: Cred că sunt de urmărit pe termen lung companiile din tehnologie și care furnizează servicii online sau facilitează furnizarea de servicii online.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Putem vorbi deja despre o criză globală generată de răspândirea COVID-19 cu potențiale efecte negative în marea majoritate a sectoarelor economice. În România și în lume, limitarea mobilității oamenilor a generat scăderea consumului de varii tipuri de produse și servicii. De câteva zile, toți antreprenorii români iau în calcul sau chiar au început concedierile masive, trimiterea oamenilor în concedii fără plată sau în somaj tehnic. Cu toate acestea, XTB România propune o analiză și a aspectelor pozitive ale situației fără precedent prin care trecem cu toții în această perioadă, potențial aducătoare și de oportunități, pe termen scurt, mediu și lung: 1. ”Sesizăm oportunități imense de tranzactionare pe piețele bursiere datorită mișcărilor istorice. În cadrul XTB, spre exemplu, avem clienți care au pierdut foarte mult, dar care au și câștigat foarte mult în ultimele săptămâni. Apetitul pentru investiții în România și în lume a crescut atât de mult, încât în doar câteva zile XTB România a generat cât media lunară în termen de rulaje, depuneri și conturi noi. 2. Majoritatea companiilor cu activitate de birou implementează ”work from home” pentru prima dată la nivel general. Practica se va putea menține și după ce trece criza, ceea ce va putea schimba pozitiv dinamica programului de lucru în viitor, diminuând supraaglomerația orașului și sporind productivitatea angajaților. 3. Lucrul de acasă a determinat crearea unui nou indice pe Wall-street. Indicele “Stay at home” conține 33 de companii care ar profita în urma faptului că toți stăm acasă. În indice se regăsește Netflix (care a câștigat deja 8%), Amazon (poți vizualiza programe prin serviciul Amazon Prime Video), Facebook, Sonos (vând sisteme audio fără fir, prin wifi), acțiuni la companii de jocuri video, acțiuni de la “programe informatice” care te ajută să lucrezi de acasă și să realizezi conferințe online/teleconferințe. Spre exemplu, Teladoc Health este o aplicație ce le permite pacienților să discute prin video cu medicii. Stay at Home urmărește performanța: Activision Blizzard (dezvoltator de jocuri video), Alarm.com, Alibaba, Amazon, Atlassian, Blue Apron, Boingo Wireless Campbell Soup, Central Garden & Pet Co., Citrix Systems, Clorox, Diamond Eagle, eBay, Facebook, GrubHub (livrări mâncare), JD.com, Match, Netflix, New York Times, Nexstar Media, Okta, Peloton (echipamente de fitness pentru acasă), Purple Innovation, Shutterstock, Sirius XM, Slack, Sonos, Sturm Ruger & Co., Tencent Music, Yelp, Zillow, Zoom et Zynga. 4. Traficul redus din marile orase precum Bucuresti ne ajuta sa constientizam beneficiile unui aer curat. Astfel, sunt sanse ridicate sa putem observa pe termen mediu o crestere a preocuparii pentru un mediu curat si sustenablitate in business cu consecinte pozitive asupra calitatii aerului, apei, dar si produselor alimentare, bauturilor, produselor de ingrijire personala sau cosmeticelor. 5. Nevoia accesului la servicii de sănătate și educație de calitate va deveni o prioritate pentru consumatori și, drept consecință, pentru companii și, mai ales, autoritățile din statele cele mai afectate de această epidemie. 6. Industria de IT obține un impuls semnificativ de a dezvolta produse și solutți care să facă viața oamenilor mai ușoară, mai eficientă, mai sănătoasă, astfel determinând revoluția tehnologică să capete imboldul de care avea nevoie pentru a trece la următoarea etapă de dezvoltare. 7. Industria de telecomunicații este, de asemenea, una dintre marile câștigatoare întrucât nevoia oamenilor de Internet rapid, oriunde, oricând este acum mai mare ca niciodată. 8. Laptopurile și soluțiile și sistemele de videoconferințe au fost printre primele produse vândute la scară largă în marile capitale europene de când a început răspândirea virusului pe vechiul continent. 9. Companiile farmaceutice cu activitate în cercetare și dezvoltare care au anunțat că intră în cursa găsirii unui tratament împotriva coronavirusului au obținut injecții masive de capital sau creșteri substanțiale ale acțiunilor la bursă, în vreme ce companiile de generice au înregistrat vânzări colosale ca urmare a dezlănțuirii panicii. 10. O criză globală ce afectează sănătatea are potențialul de a genera efecte de-a dreptul revigorante la nivelul percepției tuturor oamenilor, aceștia începând să pună din nou un focus mai mare pe calitate în defavoarea cantității începând de la mașini și continuând cu îmbrăcăminte, electrice și electronice sau bunuri de larg consum. Progresul mai rapid în direcțiile favorabile majorității oamenilor ar putea fi observat în perioada ce urmează.” „Cred că sunt de urmărit pe termen lung companiile din tehnologie și care furnizează servicii online sau facilitează furnizarea de servicii online. Această criză va schimba oarecum mindsetul marilor corporații și se va schimba și modul cum se raportează ele la munca de acasă. Același lucru putem spune și pentru mindsetul consumatorilor, care vor accesa mai mult servicii online, shopping online, curierat, etc. Este foarte posibil că acolo vom vedea primele creșteri susținute după ce trece perioada aceasta critică sau chiar mai devreme. Pe termen scurt, scăderile masive din ultima lună generează și oportunități de creștere foarte mari pentru companiile care încep să devină atractive pentru vânzare, în vreme ce pentru traderii care au apelat la Short-Selling poate aduce câștiguri imense,” este părere Irina Cristescu, General Manager în cadrul XTB România. Reamintim ca Short-Selling-ul este un mecanism care permite valorificarea unei diferențe de preț pe o piața în scădere, în timp ce Hedging-ul este un mecanism care permite protejarea portofoliului împotriva fluctuațiilor nedorite. Atenție, doar instrumentele financiare derivate (ex: CFD) permit operațiunile de Short-Selling.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."