2020.03.02 - XTB România estimează că va depăși, în 2020, rulajele pentru instrumentele derivate, înregistrate înainte de implementarea limitărilor ESMA

Rulajele XTB România pentru instrumentele derivate au crescut în 2019 ajungând ca medie anuală la 85% din rulajele din 2018, înscriindu-se însă pe un trend puternic ascendent în așa fel încât în 2020 compania estimează că va atinge și depăși valorile rulate înainte de implementarea limitărilor ESMA, ne-a spus Irina Cristescu, General Manager al XTB România.

În schimb, rulajele pe acțiuni și ETF-uri cu deținere au crescut cu 270% în 2019 vs 2018, relevând un apetit imens al investitorilor români pentru piețele internaționale, potrivit doamnei Cristescu. În 2018, intervenția ESMA (European Securities and Markets Authority) – în vederea protecției investitorilor – a vizat micșorarea levierului pentru CFD-uri, ridicarea nivelului de stopout la nivelul contului la 50%, protectia impotriva balantei negative, interzicerea optiunilor binare, limitarea modalitatilor de promovare a instrumentelor financiare derivate, eliminarea stimulentelor, standardizarea disclaimerelor, calificarea clientilor ca si retail sau professional. “Așa cum știm deja, limitările ESMA au fost resimțite în principal asupra rulajelor care au scăzut simțitor la nivel de industrie imediat după august 2018”, a comentat șefa XTB România: „Însă, atât clienții cât și brokerii se adaptează acestor schimbări, iar rulajele s-au înscris pe un trend puternic ascendent în 2019, urmând ca în 2020 să atingă și chiar să depășească nivelurile pre-ESMA, chiar și în condițiile în care se mențin limitările de levier. Este de menționat că scăderea rulajelor pentru instrumente derivate este un efect direct al diminuarii levierului (de ex, 1:30 în loc de 1:100), efect pentru care am făcut însă eforturi să îl contracarăm prin diversificarea ofertei și prin educarea investitorilor în a aborda strategii noi de tranzacționare adaptate unui management mai riguros al riscului, lucru care s-a și întâmplat.“ Potrivit domniei sale, anul 2019 a venit pentru XTB cu o dublare a valorii fondurilor noi atrase (94% creștere față de 2018): „Considerăm că aceste creșteri au câteva cauze principale: „Modificările ESMA au condus la eliminarea din piață a brokerilor mici, mai puțin stabili sau chiar a celor care acționează în zona gri a pieței. Astfel, brokeri mari și bine capitalizați precum XTB au avut ocazia de consolidare a poziției și de creștere a cotei de piață. De asemenea, noile specificații ale instrumentelor financiare oferă un grad sporit de protecție a investitorilor, aceștia din urmă percepând mediul de tranzacționare din România a fi unul mai matur, mai sănătos, mai sigur. Strategia adoptată de XTB de a introduce noi instrumente în portofoliu a condus spre accesarea unui nou segment de investitori, iar intensificarea programelor educaționale online și offline în 2019 a condus la consolidarea unui profil de client mai documentat, mai disciplinat, care abordeaza aceste instrumente mai in cunoștință de cauză, cu un management al riscului mai bun și cu șanse mai mari de a își atinge obiectivele investiționale.” Tendințe similare au fost remarcate de XTB și în alte țări. „După intervenția autorităților de reglementare (ESMA) asupra serviciilor și produselor oferite, numărul de clienți activi care tranzacționau CFD-uri a scăzut, însă ulterior a crescut din nou în ianuarie 2020. Situația ne ilustrează o creștere cu peste 80% a bazei noastre totale de clienți în mai puțin de doi ani. Astfel, strategia XTB s-a dovedit a fi eficientă și este crucial să nu ne limităm la aceste rezultate, ci să le îmbunătățim continuu”, a afirmat recent Omar Arnaout, CEO al casei de brokeraj XTB, la nivel global, pentru Financial Magnates. El a adăugat: „Crucial este faptul că, spre deosebire de majoritatea brokerilor la nivel mondial, XTB este un fintech cu peste 100 de dezvoltatori IT in-house. Acest lucru ne oferă un avantaj competitiv impresionant în fața concurenților, pe care vom continua să-l valorificăm.” Este de remarcat faptul că situația din Polonia, în ceea ce privește restricțiile de levier, este mult mai relaxată decât în celelalte state membre ale Uniunii Europene. În Polonia, Autoritatea de Supraveghere Financiară, KNF, a decis implementarea propriilor directive, diferite de cele emise de ESMA, și a permis brokerilor posibilitatea de a oferi un levier de 100:1 pentru anumite active. Aducând în discuție această decizie, CEO-ul XTB a subliniat: „KNF este conștientă de problema principală a acestor restricții, mai exact migrarea clienților către jurisdicții non-UE, care de multe ori nu sunt reglementate și care dispun de un efect de levier mai ridicat. Introducerea categoriei de clienți “experienced” a limitat puternic migrația clienților, reprezentând o veste foarte bună nu doar pentru XTB, ci pentru întreaga industrie poloneză.” Potrivit lui Omar Arnaout, brokerii sunt tot mai implicați în progresul tehnologic, iar transformarea companiei de la doar un simplu broker la unul de tip fintech, a jucat un rol important în dezvoltarea companiei XTB. „Devenind o companie de tip fintech, XTB s-a bucurat de o multitudine de avantaje”, a transmis Omar Arnaout: „Unul dintre aceste avantaje presupune utilizarea deplină a tuturor datelor cumulate din partea echipei noastre de inteligență artificială, care influențează puternic fiecare decizie pe care o luăm în companie. În trecut, deciziile se bazau pe anumite presupuneri și emoții. În prezent, crearea campaniilor de marketing sau îmbunătățirile aduse platformei de tranzacționare se bazează pe decizii corelate cu rapoarte și fapte.” Cu mai mult de 15 ani de experiență, XTB este în prezent a 4-a cea mai mare casă de brokeraj de FX și CFD-uri din lume și cea mai mare din Europa Centrală și de Est.

