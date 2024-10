2020.07.13 - XTB - în fruntea clasamentului Bloomberg

Timp de citire: 1 minute(s)

Echipa de analiză XTB se află, în prezent, pe primul loc în topul celor mai precise prognoze privind evoluţia cursului de schimb valutar conform ultimului clasament G10 Bloomberg, se arată într-un comunicat al XTB România remis, astăzi, Redacţiei.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Previziunile întocmite de echipa de analiză a XTB, unde printre membrii cheie se numără şi Claudiu Cazacu şi Radu Puiu, s-au dovedit a fi cele mai precise în ultimele douăsprezece luni, dintre cele aproape 50 de instituţii financiare din întreaga lume. Clasamentul Bloomberg ia în considerare precizia prognozelor publicate de casele de brokeraj şi instituţiile financiare din întreaga lume. Departamentul de analiză al XTB se află în fruntea clasamentului încă din 2018. Clasamentele pregătite de Bloomberg sunt considerate cele mai prestigioase din industria financiară. Acestea sunt actualizate trimestrial şi includ prognoze publicate de cele mai mari instituţii financiare la nivel mondial, inclusiv Barclays, BNP Paribas, JP Morgan sau Westpac. Cea mai recentă ediţie a clasamentului a fost pregătită la sfârşitul celui de-al doilea trimestru al anului 2020 şi rezumă cele mai precise prognoze din ultimele douăsprezece luni. Omar Arnaout, CEO XTB, a declarat: "Ultimele douăsprezece luni au reprezentat o perioadă de volatilitate extraordinară pe pieţele financiare. Această volatilitate a fost cauzată de numeroşi factori, pandemia COVID-19 având cel mai mare impact. Prin urmare, suntem mai mult decât încântaţi de rezultatul obţinut de echipa noastră de analişti, inclusiv de Claudiu Cazacu şi Radu Puiu. Cunoaşterea şi experienţa analiştilor XTB ne-au permis să obţinem această precizie excepţională în prognozele noastre". Cu mai mult de cinsprezece ani de experienţă în pieţele financiare, XTB este, în prezent, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume şi o companie completă de investiţii listată pe Bursa de la Varşovia. Are birouri în peste zece ţări incluzând Marea Britanie, Polonia, Germania şi Franţa.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."