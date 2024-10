2021.02.17 - XTB, între primii cinci brokeri din lume, în Q4 2020

XTB a devenit al cincilea broker din lume în ceea ce privește numărul de conturi active, conform raportului Finance Magnates pentru trimestrul 4 al anului 2020, se arată într-un comunicat al sucursalei din România. În lista generală a brokerilor în ceea ce privește cel mai mare număr de conturi active descrise în raportul Finance Magnates, XTB a crescut de pe locul 20 în Q4 2019, pe locul 5 în Q4 2020, înregistrând, de asemenea, cea mai mare creștere a conturilor active (135%) dintre cei mai mari cinci brokeri.

La începutul lunii februarie a acestui an, grupul XTB a publicat rezultatele financiare preliminare pentru 2020. Printre valorile record ale veniturilor și profiturilor, grupul XTB a raportat și cele mai mari valori în ceea ce privește clienții activi. La sfârșitul celui de-al patrulea trimestru al anului 2020, numărul mediu de clienți activi (numărul mediu de clienți care au efectuat cel puțin o tranzacție în ultimele 3 luni) a ajuns la 72.346. Acest rezultat a permis grupului XTB să urce pe locul 5 în clasamentul celor mai mari brokeri globali în ceea ce privește numărul de clienți activi într-un raport trimestrial de informații publicat de Finance Magnates (Quarterly Intelligence Report). „Una dintre prioritățile XTB este să ne concentrăm asupra cerințelor tot mai mari ale clienților noștri, oferindu-le cea mai bună ofertă de investiții - atât în ceea ce privește instrumentele, platforma cât și serviciile. În toamna anului trecut, am introdus o ofertă care permite investiții în acțiuni cu comision 0% (pentru un volum lunar de până în 100.000 EUR). În același timp, ne îmbunătățim constant platformele xStation și xStation Mobile. Toate aceste initiative au avut o influență asupra rezultatelor. În anul 2020, am înregistrat peste 112.000 de clienți noi, adica atâția clienți cât am inregistrat în toata perioada 2014-2019 cumulat. Nu vom încetini în 2021. Dorim să dobândim cel puțin încă 120.000 de clienți noi”, a declarat Omar Arnaout, CEO XTB. „Suntem deosebit de mândri de numărul de clienți activi care ne-au permis să intrăm pentru prima dată în primele 5 poziții al top-ului global al brokerilor - acest lucru arată că produsele, serviciile noastre și tranzacționarea cu XTB sunt apreciate de clienți”, a adăugat Omar Arnaout. Accentul pe atragerea de noi clienți este confirmat de datele publicate de grup. XTB a fost cel mai dinamic dintre cei mai mari cinci brokeri în ceea ce privește creșterea numărului de clienți activi. Comparând al patrulea trimestru al anului 2020 cu perioada corespunzătoare din 2019, XTB a înregistrat o creștere cu aproximativ 41.500 de clienți activi, sau 135% (în Q4 2019, XTB a avut aproximativ 30.800 de clienți activi). În lista generală a brokerilor în ceea ce privește cel mai mare număr de conturi active descrise în raportul Finance Magnates, XTB a crescut de pe locul 20 în Q4 2019, pe locul 5 în Q4 2020, înregistrând, de asemenea, cea mai mare creștere a conturilor active (135%) dintre cei mai mari cinci brokeri. Finance Magnates este unul dintre cele mai mari hub-uri globale de informații de tranzacționare online. Echipa de analiști ai Finance Magnates Intelligence publică rapoarte trimestriale care sumarizează industria investițiilor - descrie atât companiile care operează în aceasta, cât și trend-urile, știrile și modificările legislative. XTB este unul dintre brokerii care apar în aceste rapoarte de ani de zile, dar pentru prima dată a fost inclus în TOP 5 în lista companiilor cu cel mai mare număr de clienți activi. „În rapoartele noastre, publicăm clasamente ale celor mai mari brokeri din industria FX / CFD. În ultimul trimestru al anului 2020, rezultatele XTB au atras o atenție specială - acest broker a realizat cea mai mare creștere trimestrială a numărului de conturi active, ceea ce i-a permis să intre în primii cinci brokeri globali. Datele arată că grupul a reușit să capitalizeze interesul crescut în investiții generat de volatilitatea semnificativă a pieței și să atragă un grup mare de investitori, generând mai mult decât dublarea bazei conturilor active în doar un an”, a declarat Sylwester Majewski, managerul echipei de Intelligence de la Finance Magnates.

