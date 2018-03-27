Fiecare segment al pieței financiare este guvernat de propriile legi.

De exemplu, valutele - valoarea acestora este determinată de ceea ce se întâmplă în economia țării, de politica băncii centrale sau de evoluția ratelor dobânzilor. Pe de altă parte, când vine vorba de mărfuri, este importantă relația dintre cerere și ofertă. Apoi, există și acțiunile clasice. Acțiunile sunt instrumente interesante deoarece nu sunt conectate numai la ceea ce se întâmplă în cadrul companiilor, ci pot reflecta și starea economiei în ansamblu. În plus, în timp ce o variație a prețului mai mare de 5% a unei valute sau a unei mărfi este considerată neobișnuită, pentru acțiuni este destul de obișnuită

Ce sunt acțiunile?

Să începem cu o definiție simplă: o acțiune este un titlu de valoare care reprezintă dreptul de proprietate într-o corporație, precum și pretenția la o parte din activele și câștigurile corporației. Când cumperi o acțiune la o anumită companie, devii proprietarul acesteia. Practic deții o parte din activele companiei și ai dreptul de a participa la câștigurile sale (obții dreptul de a primi dividende). Desigur, există multe tipuri de acțiuni, dar merită să ne concentrăm asupra acțiunilor clasice, întrucât acestea au cea mai mare cotă de piață.

Pe măsură ce devii acționar majoritar sau proprietar al unei companii, investițiile în acțiuni devin mai complicate. Nu numai că trebuie să decizi ce faci cu titlurile de valoare deținute, ci ai dreptul să decizi și asupra viitorului companiei în cadrul adunării generale a acționarilor. Acționarii au drept de vot asupra afacerilor societății, cum ar fi Consiliul de Administrație, fuziunile și achizițiile, dar și preluările.

Ce înfluențează acțiunile clasice?

Ca întotdeauna, nu există un răspuns simplu la această întrebare. Adevărul este că sunt mulți factori care pot afecta prețurile acțiunilor. Să ne rezumăm la cei mai importanți:

Câștigurile – câștigurile sunt cruciale în analiza acțiunilor. Cu cât compania câștigă mai mult, cu atât acțiunile trebuie să devină mai scumpe – în teorie. Atunci când o companie câștigă bani, poate oferi profitul acționarilor sub formă de dividende. Poate, de asemenea, să cumpere înapoi acțiunile sau să investească, ceea ce ar trebui să conducă la o crește a valorii companiei. Pe măsură ce numărul de acțiuni râmâne mai mult sau mai puțin neschimbat, o creștere a valorii companiei duce la un preț mai mare pentru fiecare dintre acțiunile sale. Este important să reții că, uneori o companie cu un preț mare al acțiunilor sale este posibil să nu genereze prea mult câștig. Totuși, creșterea prețului înseamnă că investitorii speră că în viitor va exista profit. Dacă nu, prețurile vor putea scădea puternic cum s-a întâmplat în timpul bulei dot-com. De aceea, câștigurile sunt cruciale atunci când tranzacționezi acțiuni.

Sectorul industrial - Companiile își desfășoară activitatea în diferite sectoare economice. Spre exemplu, Apple este una dintre companiile high-tech de top, ceea ce înseamnă că nu este în competiție cu Coca-Cola, însă va urmări cu siguranță ceea ce face Microsoft. Competiția agresivă într-un sector poate avea un impact semnificativ asupra profitului companiei, împingând, astfel, în jos valoarea acțiunilor sale.

Situația financiară– Situația financiară a unei companii determină abilitatea sa de a exista pe termen lung. O deteriorare în această zonă poate conduce la o mișcare dramatică a acțiunilor companiei și cel mai bun exemplu pentru asta sunt acțiunile băncilor în timpul crizei din 2008.

Condițiile economice – Prețurile acțiunilor nu depind doar de ceea ce se întâmplă în companie, ci și de ceea ce se întâmplă în afara acesteia. De exemplu, scăderea ritmului de creștere a economiei sau chiar o recesiune poate semnala o scădere a câștigurilor care poate afecta acțiunile, sau poate indica chiar falimentul. Pe de altă parte, o economie în creștere poate îmbunătăți situația generală a unei companii, conducând la o creștere a acțiunilor sale.

Desigur, sunt mulți factori de urmărit, însă aceștia 4 sunt esențiali atunci când tranzacționezi acțiuni.

Analizează multiplii de valoare:

Evaluarea unei companii nu este un lucru simplu. Declarațiile financiare, prognozele de câștig, condițiile industriei și toate variațiile pe tema aceasta pot fi copleșitoare. Totuși, există un mod simplu de a compara acțiunile anumitor companii între ele. Pentru a calcula dacă investiția într-o anumită companie îți va genera profit poți folosi multiplii de valoare pentru a determina dacă există oportunități de tranzacționare. Să vedem care sunt cei mai cunoscuți multipli de valoare ce pot fi de ajutor în analiza ta:

Câștigul pe acțiune (Earnings per share - EPS) – acesta este un multiplu de valoare care calculează suma venitului net câștigat pentru fiecare acțiune. Cu alte cuvinte, această sumă este reprezentată de banii câștigați pe fiecare acțiune, dacă întregul profit este împărțit la numărul total de acțiuni la finalul anului. Oarecum, reflectă și profitabilitatea companiei din perspecțiva unui acționar. Cu cât este mai mare, cu atât sunt mai atractive acțiunile pentru investitori.

Raportul preț-câștig (P/E) – Raportul preț câștig este cel mai cunoscut indicator de evaluare a unei investiții. În ciuda imperfecțiunilor sale, este cel mai adesea raportat de participanții la piață. Reprezintă evaluarea prețului acțiunii unei companii în comparație cu câștigul pe acțiune. Un raport cu valoare mare însemnă că investitorii trebuie să plătească mai mult pentru câștigurile de azi, în timp ce o valoare mică înseamnă că acestea devin mai ieftine. în plus, acțiunile cu o valoare mare P/E pot fi prea scumpe, ceea ce le transformă în investiții neatractive. Regula generală este: cu cât P/E este mai mic, cu atât acțiunea este mai atractivă.

Randamentul dividendelor (Dividend Yield - DY) - indică cât de mult plătește o companie sub formă de dividende în fiecare an, în raport cu prețul pe acțiune. Randamentul dividendelor este reprezentat ca procentaj și poate fi calculat împărțind valoarea dividendelor plătite într-un anumit an pe acțiune la valoarea unei acțiuni. Raportul este un instrument util pentru așa numiții “investitori de dividende” care sunt în căutarea acțiunilor care au o creștere stabilă și plătesc dividende solide.

Există, desigur, mulți alți multiplii de valoare care pot fi folosiți în analiza acțiunilor. Trebuie să alegi indicatorii utili în strategia ta, exact ca în cazul randamentului dividendelor.

CFD-uri pe acțiuni:

XTB oferă CFD-uri cu activ suport pe acțiuni. Deși evoluează la fel ca acțiunile pe care le au la bază, au câteva caracteristici în plus. Să ne uităm la aspectele principale ale CFD-urilor pe acțiuni.

Tranzacționarea CFD-urilor îți permite să deschizi tranzacții long (buy) dacă consideri că prețul unei acțiuni va crește, sau tranzacții short (sell) dacă crezi că prețul va scădea. CFD-urile sunt, astfel, mult mai flexibile decât acțiunile clasice, oferindu-ți posibilitatea să profiți de orice mișcare a prețului, în sus sau în jos, atunci când piața se mișcă conform previziunilor tale.

Poți tranzacționa CFD-uri pe acțiuni cu levier de până la 1:5. Asta înseamnă că poți tranzacționa CFD-uri pe acțiuni cu o marjă mai mică decât este necesar în cazul acțiunilor clasice. Te rugăm să reții că levierul funcționează în ambele sensuri, iar balanța contului poate fi pierdută în totalitate, așa că fii atent la managementul riscului.

Atunci când tranzacționezi CFD-uri, trebuie să plătești o taxă fixă zilnică denumită puncte swap. Asta pentru că se tranzacționează în marjă.

Poți căuta companii care plătesc dividende și să beneficiezi de ajustări de cash, echivalentul dividendului net (pozițiile long sunt supuse unei ajustări pozitive de cash) sau brut (pozițiile short sunt supuse unei ajustări negative de cash). Emisiunile de drepturi și divizările sunt administrate într-un mod similar, din moment ce ajustările de cash se bazează pe prețul pieței atunci când încep emisiunile de drepturi și divizările. Pozițiile deschise sunt supuse ajustărilor acțiunilor corporative, dacă rămân deschise după închiderea orelor de trading.

Tranzacțiile de CFD-uri pe acțiuni pot genera taxe, în funcție de reglementările specifice ale pieței de bază.

Cumpărarea unui CFD nu îți dă dreptul de proprietate în cadrul unei companiei. Pe de altă parte, cumpărarea unei acțiuni clasice, da. Asta înseamnă că poți decide asupra viitorului companiei dacă ești proprietar al acțiunilor sale, ceea ce nu este posibil atunci când deții un CFD.

După cum vezi, sunt câteva diferențe între CFD-uri și acțiunile clasice. Totuși, prețurile ambelor instrumente se comportă în exact același fel. Asta înseamnă că te poți bucura de majoritatea beneficiilor conectate, tranzacționând acțiuni și fără să le deții.