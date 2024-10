Ce sunt Acțiunile cu deținere și Contractele pentru diferență (CFD-urile) pe acțiuni și care este diferența dintre ele?

Timp de citire: 2 minute(s)

La XTB, nu oferim doar CFD-uri cu activ suport pe valute, mărfuri și indici, ci și Acțiuni cu deținere și CFD-uri pe Acțiuni. Este important să înțelegi diferența dintre cele două produse, întrucât ele îți asigură flexibilitate în stilul tău de trading. Să aflăm cum poți tranzacționa acțiunile celor mai mari companii, fără a le deține de fapt.

CFD-urile pe acțiuni: Termenul CFD reprezintă ‘contracte pentru diferență’. CFD-urile îți oferă posibilitatea de a presupune dacă valoarea unei piețe financiare – spre exemplu, a unei acțiuni, a unor mărfuri, perechi valutare sau a unui indice bursier – va crește sau va scădea pe termen scurt, mediu sau lung. Ca urmare, un CFD pe acțiuni îți permite să tranzacționezi acțiunile unei anumite companii. Prin tranzacționarea CFD-urilor, nu deții activul de bază - pur și simplu speculezi modificarea prețului acestuia. Astfel, nu există costuri fizice de gestionare, cum ar fi taxa de timbru din Regatul Unit. Spre deosebire de Acțiunile cu deținere, CFD-urile sunt produse cu levier, ceea ce înseamnă că trebuie să depui doar o sumă inițială mică pentru a putea dobândi o expunere pe piață mult mai mare. Aceasta este cea mai mare (și, în realitate, singura) diferență dintre CFD-urile pe Acțiuni și Acțiunile Clascie. Atunci când tranzacționezi Acțiuni cu deținere, nu folosești efectul de levier, care este prezent în tranzacționarea CFD-urilor pe Acțiuni. Investițiile în Acțiuni cu deținere La XTB, există o oportunitate excelentă pentru investitorii interesați de acțiuni – investițiile cu comisioane competitive și atractive. La XTB, broker global fondat în Polonia, ai posibilitatea să investești în acțiuni fără comision de tranzacționare*. XTB este cunoscut pentru soluțiile revoluționare și tehnologia avansată, iar oferta de investiții în acțiuni fără comision reprezintă un alt beneficiu important. *Pentru un rulaj lunar de până la 100 000 EUR. Vezi tabelul de taxe și comisioane. Tranzacționarea acțiunilor cu deținere, fără comision* Caracterul de noutate al ofertei este conferit de faptul ca investitorii și traderii au posibilitatea de a investi în acțiuni si ETF-uri, și nu în instrumente CFD, din cele mai mari piețe de capital, fără comision*. În oferta XTB sunt disponibile peste 2000 de acțiuni și peste 200 de ETF-uri listate pe 16 burse, inclusiv Deutsche Borse, New York Stock Exchange, Nasdaq, London Stock Exchange și multe altele. Este o oportunitate extraordinară pentru persoanele interesate de trading, care acum au posibilitatea să investească în piețele de capital globale cu 0 comision*. *Vezi tabelul de taxe și comisioane. Platforma pentru investiții în acțiuni cu deținere Investițiile în acțiuni necesită o platformă de tranzacționare. xStation5, platforma XTB avansată și ușor de utilizat, este cea mai bună opțiune pentru investitorii în acțiuni. Inovativă, intuitivă și ușor de personalizat, xStation5 permite investitorilor și traderilor să creeze mediul de tranzacționare potrivit stilului lor. Platforma este disponibilă pe desktop, mobil, tabletă sau smartwatch și permite investiții în acțiuni fără comision, pentru un rulaj lunar de până la 100 000 EUR.

