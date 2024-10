2022.08.31 - Claudiu Cazacu: Acțiunile marilor companii farmaceutice au scăzut și cu peste 70% față de perioada pandemică, o luptă pe brevete fiind declanșată recent. Ce ne așteaptă în perioada următoare?

Deprecierile masive, uneori de peste 70%, au lăsat locul creșterilor explozive pentru acțiuni precum Zoom sau Netflix, dar și pentru alte companii-fanion ale perioadei de pandemie, precum cele din domeniul farmaceutic, aflate deseori în prim-planul știrilor globale anii trecuți.

Fostele acțiuni „câștigătoare” ale perioadei de pandemie au trecut, din centrul radarului investitorilor, în obscuritate, înregistrând pe burse contracții deosebit de severe.

În ultimul an, Moderna a pierdut aproape trei sferturi din capitalizare (-72,6%).

Pentru producătorul german BioNTech pierderea este de 68,3%, de la 464 dolari (pe 10 august 2021) până la 147,08 pe 30 august 2022.

Scăderile pot să împingă spre o nouă mobilizare, orientată spre dezvoltarea afacerilor sau exploatarea unor resurse anterior trecute cu vederea, favorizând chiar o abordare orientată spre confruntare, constată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

Fluxurile de cash ale Moderna și BioNTech, odată cu dezvoltarea noilor versiuni de vaccin, împreună cu potențialul științific acumulat pot readuce companiile, în atenția unor categorii de investitori specializați, se mai arată în analiza casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România. Între acestea, cele mai căutate erau cele care au dezvoltat vaccinuri bazate pe o tehnică nouă, ARN mesager, sau messengerRNA, prescurtat mRNA. Numele trimite deja cu gândul la simbolul de tranzacționare pe bursa americană (NASDAQ) al companiei Moderna. Pe 10 august 2021, acțiunile Moderna atingeau un vârf de 497,49 dolari, de aproximativ 25 de ori peste valorile din ianuarie 2020, pe când acțiunea oscila în jur de 20 de dolari. De atunci, însă, euforia s-a risipit, compania a pierdut mai bine de două treimi și aproape trei sferturi din capitalizare (-72,6%) până la închiderea de marți, la 135,93 dolari/acțiune. Nici producătorul german BioNTech, simbol BNTX, nu a mers mult mai bine: de la 464 dolari (tot pe 10 august 2021) până la 147,08 pe 30 august, pierderea este de 68,3%. Cu greu ar putea găsi acționarii firmei europene motive de a fi nu foarte dezamăgiți, observând că au, totuși, o performanță cu 4,3 puncte procentuale mai bună decât cea înregistrată de Moderna, pe traseul abrupt din vârfuri spre „valea” din prezent. Cu societățile europene și americane ieșind din etapa de vaccinare masivă, dornice să lase în urmă perioada de restricții, debarasându-se de stresul asociat pandemiei, luând cu asalt destinațiile de vacanță inaccesibile (sau dificil accesibile) pentru aproape doi ani, veniturile și implicit profiturile celor două companii au suferit ajustări. Succesul campaniei de vaccinare a adus revenirea, cu toată energia presurizată de timpul de așteptare, la un stil de viață deschis, cu activități în aer liber, socializare și călătorii, în timp ce interesul pentru noi runde de vaccinare a fost diminuat, la rândul său, de incidența mai redusă a îmbolnăvirilor grave în cazul noilor variante. Moderna înregistra un profit de 11,29 dolari/acțiune în trimestrul IV al anului trecut, care a coborât la 8,58 dolari/acțiune, în trimestrul întâi din acest an, și 5,24 dolari/acțiune în trimestrul al doilea. Pentru trimestrul al treilea, estimările sondajului Refinitiv sunt de 4,81 dolari/acțiune. Moderna a creat provizioane de aproape jumătate de miliard de dolari în trimestrul II pentru stocuri neutilizate. CEO-ul Moderna, Stephane Bancel, anunțase deja în mai că va dona o mare parte din averea familiei sale și că urma să exercite o parte din opțiunile sale, vânzând acțiunile rezultate în următoarele 12 luni. La BioNTech trimestrul I al anului acesta a adus 14,37 dolari profit pe acțiune, în trimestrul III se estimează (Refinitiv) un câștig net de 4,66 dolari/acțiune. Cele două companii rămân profitabile, dar tendința de pe burse nu are cum să fie ignorată de fondatori, echipa de conducere, angajați și bineînțeles, acționari. Scăderile pot să aducă nu doar nemulțumire, ci și să împingă spre o nouă mobilizare, orientată spre dezvoltarea afacerilor sau exploatarea unor resurse anterior trecute cu vederea, favorizând chiar o abordare orientată spre confruntare. Moderna a pornit o acțiune legală împotriva BioNTech și Pfizer, în Germania și SUA, susținând că i-au fost încălcate brevete anterioare. Firma susține că vaccinul său a fost dezvoltat pe baza unor invenții brevetate între 2010 și 2016, în timp ce vaccinul Pfizer/BioNTech ar fi copiat, în principal, două trăsături esențiale pentru a crea propria lor variantă, Comirnaty. Ar fi vorba de metoda chimică de modificare ARN mesager și metoda de a coda proteina „spike" cu toată lungimea sa într-o formulă de nanoparticulă de tip lipid. Pfizer/ BioNTech a respins ferm afirmațiile, insistând pe originalitatea muncii depuse. Interesant este că în perioada de urgență sanitară, au existat multiple voci care spuneau că, în interesul binelui comun, beneficiile aduse în mod normal de drepturile de proprietate intelectuale protejate de patente ar trebui suspendate, iar Moderna s-a arătat de acord. Inițial, era un acord general, dar pe 7 martie a modificat promisiunea, făcând-o să se aplice doar în privința a 92 de țări cu venituri mici și mijlocii din convenția AMC92 (pe listă se află țări precum Madagascar, Nepal, Algeria, Congo, Nigeria, Vietnam). Moderna nu intenționează să obțină retragerea de pe piață a vaccinului produs de concurenții săi, ci doar o compensare financiară. Perioada pentru care se cer compensații începe din 8 martie anul acesta și nu se aplică la vânzările către țările din inițiativa AMC92. Anul trecut, Pfizer a generat vânzări de aproape 37 miliarde de dolari cu vaccinul său, Moderna obținând 18 miliarde de dolari, puțin sub jumătate. Cine ar avea dreptate și care ar putea fi rezultatul? Acțiunea se anunță una de durată, cu dificultăți de ordin tehnic și juridic. În cazul unui succes al Moderna, ar fi în joc miliarde de dolari în compensații financiare. Capitalizarea Moderna este de 53,17 mld de dolari, iar a BioNTech de 35,7 mld. de dolari, pe 30 august. O altă cale de urmat ar putea fi „încurajarea" Pfizer și BioNTech de a licenția tehnologia Moderna, redirecționând o cotă parte din venituri sub formă de plată pentru proprietatea intelectuală. Pe de altă parte, anunțul public inițial al Moderna de a nu urmări încălcarea patentelor dă argumente puternice companiilor vizate, oferind o bază rezonabilă de apărare legală, potrivit lui Jorge Contreras de la Universitatea din Utah, specializat pe astfel de situații. Situația poate fi și mai complexă dacă luăm în considerare faptul că atât Moderna cât și BioNTech au beneficiat de pe urma unor sublicențe ale unor patente dezvoltate de Universitatea din Pennsylvania. Totuși, în evaluarea noastră, atenția publică reprezintă, de asemenea, un factor important de luat în calcul și dacă originalitatea lucrărilor BioNTech nu poate fi apărată convingător, nu doar în justiție, ci și în ochii opiniei publice, o formă de înțelegere financiară ar deveni probabilă. Procesul ar putea lua ani de zile, generând costuri financiare – și de imagine – pe care investitorii par a le fi luat în calcul, din moment ce în sesiunea de tranzacționare de după anunțul pornirii acțiunii juridice a Moderna, toate cele 3 companii se aflau în scădere, cu valori în intervalul aproximativ -3...-4%. Procesul nu este izolat. De fapt, rutele legale pe tema drepturilor de proprietate intelectuală sunt destul de aglomerate: CureVac a deschis un proces împotriva BioNTech în iulie, privitor la aspecte precum stabilitatea și exprimarea proteinelor, sau formularea specifică a vaccinului. Alnylam a acționat cele trei companii (Pfizer, Moderna, BioNTech) pe tema tehnologiei de nanoparticule lipide. Moderna are o dispută cu oameni de știință de la National Institutes of Health care doresc să fie trecuți pe lista de inventatori, în timp ce Moderna i-a trecut doar drept colaboratori, nu co-inventatori. Cu toate acestea, viitorul pare a se însenina pentru cele două companii. Vaccinul booster pentru omicron a fost aprobat în Elveția (varianta bivalentă, include și omicron) și Australia. Vaccinul dual, care vizează și varianta omicron, a fost aprobat deja în Marea Britanie. Europa ar putea da undă verde soluției booster pentru omicron a BioNTech. FDA din SUA e așteptată să aprobe, de asemenea, utilizarea variantei booster pentru ambele companii.. Dincolo de turbulențele anului, corecțiile masive ale acțiunilor și disputele prezente, dintre care unele ar putea trena, fluxurile de cash ale companiilor Moderna și BioNTech, pe seama noilor versiuni de vaccin, împreună cu potențialul științific acumulat le pot readuce, pe termen lung, în atenția unor categorii de investitori specializați.

Acțiune

