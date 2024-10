2021.11.19 - Acțiunile Pfizer au atins un nou maxim istoric, după un avans de 42.05% în acest an

În cazul unui vot favorabil pentru acceptarea Paxlovid, care ar putea veni în următoarele săptămâni, acțiunea Pfizer ar putea cunoaște un nou salt de una până la două cifre, într-un orizont de doar câteva ședințe de tranzacționare de la eventualul anunț, arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj pe piețele internaționale, listată pe Bursa de la Varșovia.

Acțiunile Pfizer au atins joi un nou maxim istoric, după un avans de 42.05% în acest an, stimulat de rezultatele în creștere și de reușita comercială a vaccinului realizat în cooperare cu BioNTech din Germania. Optimismul este, însă, recent susținut și de așteptările unor vânzări spectaculoase ale unui nou medicament pentru covid denumit Paxlovid. Rezultatele preliminare indică o eficiență mult mai bună față de varianta concurentului Merck (eficiență 89% față de 50%), Deși Pfizer a oferit licență asupra Paxlovid țărilor cu venituri mici pentru a ușura lupta împotriva pandemiei, urmând exemplul Merck, totuși acționarii ar putea găsi motive de satisfacție. Renunțarea la surse de venituri din țările cu resurse limitate ar putea fi acceptabilă în condițiile unor vânzări foarte bune în țările dezvoltate. Acordul este valabil pentru țări cu venit redus, inclusiv anumite țări din zona superioară a veniturilor reduse din Africa sub-sahariană, câtă vreme situația din sănătate este considerată a fi una de urgență. Guvernul SUA are în plan cumpărarea de 10 milioane de tratamente. Vești bune pentru producătorul aflat între primii 7 la nivel mondial după cifra de afaceri (cu vânzări de 49 mld. dolari anul trecut și deja 57.65 mld. dolari anul acesta) pot veni și din segmentul ”tradițional” al vaccinurilor. Aprobarea FDA ar putea sosi chiar în zilele următoare, iar CDC – Autoritatea pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA urmează a discuta răspunsul său astăzi, dacă se respectă calendarul propus inițial. În cazul FDA, de exemplu, a fost deja o amânare. Acceptarea oficială a dozei a treia la nivelul întregii populații adulte a SUA ar urma să aducă un nou salt al vânzărilor. Punerea pe piață a medicamentului, pe de altă parte, ar putea însemna un efect negativ asupra vânzărilor de vaccin. Această mișcare este însă mai mult în defavoarea BioNTech, care nu beneficiază de surplusul de venituri din vânzarea medicamentului. Acțiunile au scăzut cu 21% în ziua următoare anunțului. Moderna a fost de asemenea lovită din plin, un minus de 16%. Merck a pierdut 10% în ziua în care Pfizer a câștigat 11%. Pentru Pfizer (PFE), rezultatele trimestriale au arătat o creștere a cifrei de afaceri la 24.09 mld. dolari, profitul reprezentând aproximativ o treime (8.15 mld. dolari). Spre comparație, în trimestrul 3 al anului trecut, vânzările de 11.68 mld. de dolari au adus un profit de doar 594 mil. dolari, astfel încât la vânzări puțin mai mult decât duble, compania a reușit un profit de 13.7 ori mai mare. Viitorul arată, de asemenea, bine pe termen scurt. Odată cu aprobarea noului tratament, o nouă sursă de venituri ar fi activată. În raport cu competitorii săi, Pfizer stă mult mai bine la nivelul raportului între preț și profit pe acțiune (PER): 14.5 față de 29.1 pentru Merck, 106.6 pentru AstraZeneca și 24.4 pentru Johnson and Johnson, valori mai mici fiind preferabile. Estimările pentru profitul trimestrial ce urmează a fi anunțat în februarie sunt de 0.9 dolari/acțiune (potrivit Factset), în scădere față de surprinzătorul profit trimestrial recent de 1.34 dolari/acțiune, cu 24% peste așteptări. În evaluarea noastră, posibilitatea unei noi depășiri a estimării mediane este destul de vizibilă, un nivel de 1.05 - 1.1 ar putea fi atins, iar trendul actual ascendent al acțiunii pare a avea susținere de ordin fundamental, pentru moment. Piețele sunt esențial incerte, iar informații noi pot modifica rapid perspectivele, cu un răspuns puternic mai ales pe tema foarte sensibilă a sănătății. Cu cât orizontul este mai îndepărtat, cu atât intervalul de incertitudine sporește. Pe datele actuale estimate, profitabilitatea ar putea fi îmbunătățită de noul tratament pentru Covid, iar cererea ar ajunge la peste 100 de milioane de doze, în funcție de prețul acestora aducând probabil miliarde de dolari în venituri suplimentare. În cazul unui vot favorabil pentru acceptarea Paxlovid, care ar putea veni în următoarele săptămâni, acțiunea Pfizer ar putea cunoaște un nou salt de una până la două cifre, într-un orizont de doar câteva ședințe de tranzacționare de la eventualul anunț.

