2021.02.08 - An record la XTB România: Triplarea numărului de clienți și a rulajelor în 2020

Casa de brokeraj XTB România a înregistrat în 2020, de 3 ori mai mulți clienți noi și rulaje de 3 ori mai mari față de 2019 (205% creștere a numărului de clienți noi și 209% creștere a rulajelor), se arată într-un comunicat al companiei care prezintă rezultatele pe anul trecut. De asemenea, oferta optimizată a XTB combinată cu evenimentele istorice care au mișcat piața în 2020 au atras aproape de 4 ori mai multe fonduri față de 2019, reprezentând o creștere de 280% a depunerilor clienților.

La nivel global, XTB a generat cel mai mare venit operațional din istoria companiei – 178.3 milioane EUR (o creștere cu 233,4% față de 2019), profit net – 89.9 milioane EUR (o creștere cu 597,4% față de 2019) și EBIT – 115.4 milioane EUR (creștere cu 689,3% față de 2019). XTB a deschis, de asemenea, un număr record de 112 mii de conturi noi (o creștere cu 206,5% față de numărul de clienți achiziționați în 2019). De asemenea, grupul a rupt bariera unui sfert de milion de clienți în întreaga lume. Rezultatele financiare record ale XTB pentru 2020 XTB a raportat creșteri dinamice ale tuturor indicatorilor cheie de eficiență financiară. Datorită condițiilor favorabile de piață, XTB a generat cel mai mare venit operațional din istoria companiei - 178.3 milioane EUR (o creștere cu 233,4% față de 2019), profit net – 89.9 milioane EUR (o creștere cu 597,4% față de 2019) și EBIT – 115.4 milioane EUR (creștere cu 689,3% față de 2019). Pe lângă volatilitatea ridicată pe piețele financiare și de mărfuri de-a lungul anului 2020, rezultatele financiare anuale foarte bune au fost facilitate și de reducerile ratelor de dobândă, ceea ce a făcut ca tranzacționarea cu instrumente financiare să fie foarte atractivă pentru mulți investitori. În al patrulea trimestru al anului trecut, Grupul XTB a raportat venituri operaționale de 31.3 milioane EUR (în al patrulea trimestru al anului 2019 acesta fiind de 20.8 milioane EUR) și un profit net de 9.1 milioane EUR (comparativ cu 8.6 milioane EUR în perioada corespunzătoare din 2019). Împreună cu operațiunile de retail, care constituie majoritatea veniturilor grupului, XTB dezvoltă operațiuni instituționale sub marca X Open Hub (XOH). XOH oferă lichiditate și tehnologie altor instituții financiare, inclusiv case de brokeraj. Această parte a activității Grupului XTB a raportat în 2020 o creștere de cinci ori a veniturilor la 23.5 milioane EUR, comparativ cu 4.8 milioane în 2019. „2020 a fost un an foarte bun pentru XTB. Obținerea unor creșteri de trei cifre a veniturilor și profiturilor nu ar fi fost posibilă fără câțiva ani de muncă intensă asupra produsului, tehnologiei și dezvoltării serviciilor noastre. Datorită acestui fapt, am profitat de oportunitățile de dezvoltare și creștere oferite de volatilitatea peste medie din piețe. Anul acesta a confirmat stabilitatea fundamentelor pe care se bazează afacerea noastră”, a declarat președintele Consiliului de administrație al XTB, Omar Arnaout. „Vrem să fim prima opțiune în ceea ce privește alegerea unei companii de investiții, nu numai pentru clienții din Polonia și Europa, ci și din întreaga lume”, a adăugat Omar Arnaout. La rândul său, Irina Cristescu, General Manager XTB România explică: „Deși cu greu ne puteam imagina că anul 2021 ar putea aduce cu sine o volatilitate mai mare decât a generat-o începutul pandemiei, în așa fel încât să ne apropiem cu ușurință de recordurile din anul 2020, luna ianuarie a venit cu o surpriză de proporții: evoluția impetuoasă a criptomonedelor și fenomenul GameStop. Acestea, împreună cu oferta XTB de 0% comision pe actiuni cu deținere (sub rulaj de 100.000 EUR), au atras un val nemaiîntâlnit de investitori noi care s-au grăbit să nu rateze momentele istorice ce au marcat piețele financiare în această perioadă, așa încât sucursala din România a atins un nou record istoric.” XTB a deschis la nivel local, numai în luna ianuarie 2021, aproape atâția clienți noi cât a deschis în tot anul 2019, și dublu față de ultimul maximul istoric care a fost înregistrat anul trecut în varf de pandemie și care era, deja, la rândul lui, un salt fără precedent. Pentru anul 2021, XTB România intenționează să mențină ritmul și își propune mai multe obiective de creștere, inclusiv mărirea și mai mult a numărul de investitori atrași de piețele de capital și înregistrarea de noi recorduri ai indicatorilor de performanță. În plus, compania își dorește să crească și mai mult accesibilitatea piețelor financiare pentru un număr cât mai mare de români. Un prim pas în acest sens a fost realizat prin eliminarea comisioanelor pe acțiuni pentru piețele externe (pentru rulaj sub 100.000 EUR), urmând ca în anul 2021, XTB să se concentreze pe optimizarea ofertei și diversificarea acesteia prin adăugarea unui număr cât mai mare de instrumente financiare și piețe noi. Totodată, compania planifică să aducă în fața investitorilor români specialiști de renume și o serie nouă de evenimente educaționale, conferințe și dezbateri la un nivel superior de calitate care să contribuie la creșterea nivelului de cultură investițională din România și să ajute investitorii să înțeleagă piețele, principiile de management al riscului și să ia decizii investiționale în cunoștință de cauză și documentate. Nu în ultimul rând, XTB România a început deja recrutarea pentru dublarea echipei locale de suport, într-un context în care numărul de clienți noi, interesați de investițiile în piețele de capital este aproape copleșitor. Continuarea dezvoltării globale Obiectivul primordial al XTB la nivel global este de a deveni prima alegere și soluția cea mai cuprinzătoare pentru fiecare investitor. Prioritatea consiliului de administrație este creșterea suplimentară a numărului de clienți, ceea ce duce la consolidarea poziției pe piață a Grupului XTB în lume, bazată atât pe gestionarea eficientă a factorilor externi favorabili, cât și pe îmbunătățirea domeniului ofertei, tehnologiei și serviciilor. De asemenea, XTB va continua expansiunea pe noi piețe, concentrându-se pe demararea operațiunilor în Emiratele Arabe Unite și în Africa de Sud. În prezent, clienții XTB au acces la un total de 4.500 de instrumente financiare, inclusiv peste 2.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere listate pe 16 dintre cele mai mari burse din lume, inclusiv mărfuri, proprietăți imobiliare și obligațiuni, precum și acces la piața valutară și criptomonede. „Avem o viziune clară de dezvoltare în 2021. Vrem să deschidem cel puțin 120.000 de conturi noi, să deschidem un nou birou în Dubai și să ne intensificăm activitățile pe piețele pe care suntem deja prezenți. De asemenea, ne vom concentra puternic pe cele mai înalte standarde de calitate a serviciilor și tehnologiei oferite clienților, nu numai în contextul platformelor noastre xStation și xStation Mobile, ci și în ceea ce privește securitatea, performanța și stabilitatea. Chiar și ultimele zile ne-au arătat cât de important este pentru clienți să poată investi în instrumentele care îi interesează oricând doresc. Vom face totul pentru ca XTB să fie un loc care să ofere astfel de oportunități; astăzi și în viitor”, a adăugat Omar Arnaout. Mai multe informații detaliate sumarizând activitățile grupului XTB în 2020 sunt incluse în Raportul Curent nr. 2/2021 - "Rezultate preliminare financiare și operaționale pentru anul 2020", care poate fi accesat AICI.

