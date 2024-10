2022.03.03 - Claudiu Cazacu: Prețul grâului a crescut cu 34% și al porumbului cu 40% de la 1 februarie. Avansul prețurilor ar putea să nu se oprească aici. Cel mai pesimist scenariu vizează o creștere suplimentară de 35-40% față de nivelul prezent

Energia, obținută din petrol sau gaze naturale este foarte mult în discuție zilele acestea, în condițiile conflictului din Ucraina, însă nu e singura resursă pentru care piețele se înfruntă, atrage atenția Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj pe piețele internaționale.

Pentru moment, în România, unde efectul energiei mai scumpe se adaugă materiei prime și unui an agricol se pare nu la fel de bun (secetă), am putea vedea prețuri mai ridicate pentru pâine.

Am putea asista chiar la creșteri de două cifre, cu prima cifră mai mare decât 1, pentru paine sau produse din patiserie, față de nivelul deja ridicat de la începutul anului.

Pe lângă sancțiuni, transportul maritim poate fi, la rândul său, împiedicat sau îngreunat de operațiunile militare. Deja anumite transporturi maritime au întârzieri sau au fost suspendate.

Între preocupările piețelor, se numără faptul că pe lângă livrarea fizică, plățile se fac cu greutate, în urma restricțiilor de utilizare a sistemului SWIFT pentru unele bănci rusești.

Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, scrisorile de garanție nu sunt considerate îndestulătoare, iar anumite firme nu vor să încarce resursele în vase, în lipsa lor.

Anumite țări sunt sensibil mai expuse decât altele, inclusiv Turcia și Egipt, care sunt în căutare de alternative. Mărfurile tranzitate prin Marea Neagră sunt variate, de la metale industriale și produse chimice până la materii prime agricole, în ponderi semnificative pentru echilibrul piețelor globale. Ele sunt și mai importante într-o perioadă când setea de materii prime e mare, pe fondul redeschiderii economiilor, dar și a unui impuls al inflației. Pe lângă gaze naturale și petrol, grâul, porumbul și alte mărfuri agricole sunt puternic influențate de evenimentele din regiunea Mării Negre. În plus, indirect, prin exportul de îngrășăminte, regiunea are de asemenea un cuvânt de spus în piața agricolă globală. Rusia este primul exportator mondial de grâu Împreună, Rusia și Ucraina au mai mult de un sfert din exporturile globale de grâu. Ucraina e în top 5, dar este foarte importantă pentru echilibrul pieței de cereale în general, prin porumb, grâu și soia. Ucraina e între primii 10 producători mondiali de soia. Recolta rusă de grâu din iulie era estimată anterior a avea randamente bune la hectar, însă luptele din Ucraina pot afecta producția, în timp ce atât transportul unor cantități uriașe, cât și abilitatea de a face plăți și a opera cu scrisori de garanție pot pune probleme în aprovizionarea normală. Pe piața europeană, grâul a crescut cu 34%, de la 269,25 EUR/tonă în prima zi din februarie la 360,75 EUR/tonă miercuri la închidere, cu vârful chiar la 390 EUR. În cazul grâului tranzacționat futures în SUA, prețul a atins miercuri limita de variație ascendentă, la 10,56 dolari/bușel (unitate de aprox. 35,24 de litri, sau 27,2 kg grâu, 25,47 kg porumb). Pentru porumb, avansul a fost de la 253 la 355 EUR/tonă între 1 februarie și 2 martie, însemnând o apreciere de 40%. Creșterile sunt neobișnuit de puternice, cu variații rapide în interval foarte scurt de timp. Traderii au nervii întinși și au o grea misiune în a anticipa mișcările viitoare, atunci când factorii de efect esențial nu sunt de natură economică sau nu țin de starea vremii, ci de ordin geopolitic. Piețele reacționează la posibilitatea limitării ofertei dintr-una din cele mai bogate regiuni agricole ale lumii. Transportul maritim în Marea Neagră, îngreunat Pe lângă sancțiuni, transportul maritim poate fi, la rândul său, împiedicat sau îngreunat de operațiunile militare. Deja anumite transporturi maritime au întârzieri sau au fost suspendate, iar Rusia și Ucraina mai au de livrat 16 milioane de tone de grâu și porumb deja contractat. Rusia a suspendat rutele comerciale navale din Marea Azov, până la notificări ulterioare. Între preocupările piețelor, se numără faptul că pe lângă livrarea fizică, plățile se fac cu greutate, în urma restricțiilor de utilizare a sistemului SWIFT pentru unele bănci rusești. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, scrisorile de garanție nu sunt considerate îndestulătoare, iar anumite firme nu vor să încarce resursele în vase, în lipsa lor, potrivit unor raportări de săptămâna trecută. Anumite țări sunt sensibil mai expuse decât altele Turcia importă aproximativ jumătate din necesarul de grâu și 85% din acesta provine din Rusia și Ucraina. În condițiile economice dificile din țară, odată cu deprecierea lirei turcești, cozile pentru pâine la prețuri subvenționate s-au înmulțit în capitală. Egiptul a avertizat asupra dificultăților de aprovizionare și a anunțat că e în căutare de alternative. Țara a importat 6,1 milioane de tone de grâu, din care 4,2 milioane de tone din Rusia și 651 mii de tone din Ucraina. Dacă în anumite limite energia sau alte produse pot fi înlocuite, grânele au nivelul de prioritate de vârf. Piețele din SUA au anticipat nevoia de aprovizionare care va solicita cantități sporite pentru livrare internațională și au pus presiune pe prețuri în consecință, în special la grâu. În condițiile în care confruntările continuă mai mult de câteva săptămâni, am putea asista la scumpiri de peste 20% de la nivelurile actuale, deja foarte ridicate în raport cu anul trecut, pentru grâu, și peste 15% pentru porumb, în estimarea noastră inițială. Cu toate acestea, foarte probabil parcursul nu va fi unul liniar, lipsit de corecții episodice și în general de o volatilitate la niveluri foarte ridicate. Acesta nu este, totuși, cel mai pesimist scenariu. Dacă am vedea restricții la livrare sau alte sancțiuni care să blocheze mare parte din exporturile de grâu ale Rusiei, ori o afectare directă a recoltei și posibilității de a exporta din Ucraina, am putea asista la creșteri de peste 35-40% de la nivelurile actuale. Același lucru s-ar putea întâmpla în cazul unei blocade a porturilor ucrainene. Pentru moment, în România, unde efectul energiei mai scumpe se adaugă materiei prime și unui an agricol se pare nu la fel de bun (secetă), am putea vedea prețuri mai ridicate pentru pâine. Într-o perioadă cu inflație ce poate ajunge la două cifre, e o veste total nedorită. Am putea asista chiar la creșteri de două cifre, cu prima cifră mai mare decât 1, pentru paine sau produse din patiserie, față de nivelul deja ridicat de la începutul anului.

