Aplicația mobilă de tranzacționare Forex

Poți tranzacționa peste 5500 de instrumente financiare globale, CFD-uri cu suport pe Forex, Indici, Mărfuri, Acțiuni și ETF-uri, de pe telefonul tău mobil, cu aplicația de tranzacționare XTB

Aplicația mobilă de tranzacționare XTB îți permite să îți administrezi conturile de pe dispozitivul tău mobil (Android, Windows și iOS), de oriunde te-ai afla: ai nevoie doar de un cont la noi și de conexiune la Internet sau acces 4G/5G! Tradingul mobil oferă posibilitatea gestionării complete contului, graficelor și a altor instrumente esențiale, necesare pentru tranzacționarea piețelor financiare în timp real. Te poți conecta fie pe contul tău real, fie pe demo, unde îți poți exersa strategiile de tranzacționare într-un mediu fără risc, cu fonduri virtuale de 50k. Aplicația noastră Forex - xStation - îți oferă o modalitate convenabilă de a ține pasul cu evoluția pieței, de a analiza piețele și de a iniția tranzacții - toate în câțiva pași. Aplicația noastră de tranzacționare mobilă îți permite să: Accesezi peste 5500 de piețe, inclusiv CFD-uri pe Forex, Indici, Mărfuri și Acțiuni

Modifici ordinele de pe smartphone, inclusiv nivelurile de stop loss și take profit

Creezi alerte personalizabile

Aplici pe grafice instrumente de analiză tehnică și indicatori Aplicația noastră mobilă de tranzacționare este disponibilă și pe tabletă și are mai multe caracteristici, inclusiv o interfață personalizabilă, istoricul comenzilor, comentariile de piață și calendar economic. În calitate de broker de top la nivel global, înțelegem cât de importantă este tranzacționarea pe mobil pentru succesul tău. Aplicația noastră mobilă forex oferă acces complet și securizat la contul tău XTB, ceea ce înseamnă că poți fi la curent ce se întâmplă pe piață în orice moment. Pur și simplu descarci aplicația gratuit, te conectezi la contul tău și începi tranzacționarea. Fii la curent cu știrile de piață, verifică-ți portofoliul și plasează tranzacții cu ajutorul aplicației noastre mobile intuitive și avansate. Cum functioneazã? După ce descarci aplicația din app store-ul smartphone-ului tău, apare fereastra de autentificare. Această fereastră îți permite să te conectezi la contul tău real sau demo - pur și simplu completează detaliile contului tău. Nu ai încă un cont la noi? Nicio problemă - descarcă aplicația și aplică pentru un cont de tranzacționare direct prin intermediul aplicației. Odată ce ai depus fonduri în contul tău, poți începe să deschizi poziții. Dacă ai o viziune asupra unei piețe financiare - cum ar fi Aurul sau Bitcoin – și consideri că va crește sau va scădea în următoarele zile sau săptămâni, poți tranzacționa acel instrument confrom viziunii tale direct din aplicația mobilă XTB. Dacă piața se îndreaptă în direcția previzionată de tine, vei avea profit. Cu toate acestea, dacă piața se mișcă împotriva ta, vei avea o pierdere. Dacă nu ești încă pregătit să tranzacționezi pe piețele reale, poți testa aplicația mobilă cu un cont demo, care este complet gratuit și nu presupune niciun angajament. Caracteristicile aplicației noastre mobile de tranzacționare Mai mult de 50% dintre clienții noștri utilizează în mod activ aplicația noastră mobilă pentru a tranzacționa. Echipată cu funcții și instrumente puternice, este ușor de observat de ce aplicația noastră mobilă este atât de populară. Caracteristicile includ: Închiderea mai multor ordine deodată

Grafice interactive cu indicatori tehnici

Gestionarea completă a tranzacțiilor

Calendar economic

Știri de piață în timp real

