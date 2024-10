2022.11.10 - Claudiu Cazacu: Au apus vremurile de glorie ale lui Elon Musk? - Preluarea Twitter, un nou pericol pentru acțiunile Tesla

Timp de citire: 3 minute(s)

„Vremurile în care fanii înfocați ai Tesla puteau justifica aproape orice nivel al evaluării de piață au apus. Conducerea simultană a mai multor companii, printre care Tesla și Twitter, pune presiune asupra celui mai bogat om al planetei, Elon Musk, iar tensiunile se răsfrâng pe burse”, arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

Scădere pregnantă a acțiunilor Tesla Ultimele 5 sesiuni au adus scăderi de 15,9% pentru Tesla, în continuarea trendului descendent care a definit anul în curs, iar sesiunea de miercuri, 9 noiembrie, a culminat cu pierderi de 7,17%. Investitorii au fost „inspirați” de vânzările de acțiuni ale companiei chiar de către Elon Musk, care a vândut 19,5 mil. de acțiuni, în valoare de 3,95 mld. de dolari, în doar 3 sesiuni, vineri, luni și marți, în ciuda asigurărilor anterioare furnizate de către CEO-ul companiei. E drept, contextul de piață de miercuri a fost unul deosebit de volatil: numărătoarea voturilor pentru alegerile intermediare din SUA, scăderi acute pe piața de criptomonede, cu risc de faliment pentru o bursă foarte cunoscută, FTX, și creșterea cazurilor de covid în China. Totuși, valoarea de piață a acțiunilor Tesla a coborât cu 55% anul acesta, aducând pierderi investitorilor, și a comprimat, în același timp, averea lui Elon Musk sub 200 de mld. de dolari. De la peste 1 trilion de dolari anul trecut, compania valora aprox. 556 mld. dolari miercuri. Provocări de management pentru cel mai bogat om al planetei Musk rămâne, însă, cel mai bogat om din lume. Totuși, chiar și pentru deținătorul prestigiosului titlu, timpul este o resursă limitată. Dacă acum câțiva ani algoritmul era setat clar, 2 zile pe săptămână la SpaceX și trei zile la Tesla, acum, conducerea unor companii atât de diverse, precum Tesla, SpaceX, Neuralink,The Boring Company și de curând Twitter, poate să țină nu doar de abilități apropiate de nivelul „magic” al multi-tasking-ului, dar de o focalizare reală pe doar unele dintre proiectele companiilor din listă. Și nu e vorba doar de liderul lor. Concret, inginerii Tesla au fost rugați să verifice codul-sursă al Twitter. Potrivit unor informații preluate de către Bloomberg, chiar și angajații din divizii specializate, având legătură, între altele, cu proiecte unde timpul de livrare a fost deja depășit, precum condusul autonom, au fost alocați proiectului Twitter, în afara companiei-mamă și fără beneficii directe pentru aceasta. În plus, managementul Twitter e diferit de cel al unei corporații industriale, platforma fiind în centrul unor dispute complexe referitoare la libera exprimare, moderarea conținutului sau pur și simplu modul de a o aduce pe o traiectorie financiară sustenabilă. E de înțeles de ce acționarii au privit cu rezerve situația recentă. Doar de pe 28 octombrie, de când a fost finalizată preluarea Twitter, acțiunile Tesla au pierdut 22,3%. Conflict de interese între conducerea Twitter și Tesla Și dacă toate acestea nu ar fi fost de ajuns, mai apare problema unui potențial conflict de interese. Din poziția de „cârmaci” al Twitter, Musk este chemat să se asigure că vocile prezente pe platformă respectă regulile privind lipsa imixtiunilor externe. Pe de altă parte, din poziția de acționar și CEO al Tesla, care deține în China cea mai productivă fabrică a sa, are un interes economic major în menținerea unor relații bune cu liderii chinezi. În conferința de presă de după alegeri, președintele SUA a fost întrebat dacă îl consideră pe Elon Musk un pericol la adresa securității naționale. Răspunsul lui Joe Biden a fost că, fără a sugera că Musk ar face vreun lucru nepotrivit, cooperarea și/sau legăturile sale cu alte țări „merită analizate”. Relațiile dintre Casa Albă și Musk nu sunt dintre cele mai calde, CEO-ul Tesla fiind transparent în criticile sale la adresa democraților și în privința sprijinului său pentru republicani. Totuși, o astfel de investigație ar însemna un stres în plus aplicat rezervelor de timp și atenție ale lui Musk. Direcția din care bate vântul s-a schimbat pentru Tesla, iar vremurile în care fanii săi înfocați puteau justifica aproape orice nivel al evaluării de piață par foarte îndepărtate. Volatilitatea se poate menține foarte ridicată, fără a exclude riscuri de sesiuni cu scăderi pronunțate și, ocazional, reveniri puternice. Pentru moment, domină îngrijorarea că, într-o perioadă plină de riscuri la adresa companiei, atât la nivel macro, cât și specifice industriei, din partea concurenței și anchetelor în derulare, Tesla nu are parte de susținerea pe care ar dori-o acționarii: atenția nefragmentată și timpul vectorului său de management, este concluzia analistului XTB România.

