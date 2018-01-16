Bazele xStation 5

Timp de citire: 2 minute(s)

xStation 5 este una dintre cele mai performante platforme de tranzacționare care permite utilizarea unei game variate de opțiuni potrivite atât pentru traderii începători, cât și pentru traderii cu experiență.

Cuprins

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Caracteristicile platformei xStation 5: Execuție printr-un singur click, direct de pe grafic Instrumente avansate de analiză tehnică, indicatori noi: TDI, HMA,ST Include tool-uri avansate de analiză. Verifică tab-urile: Sentiment de piață, Statistici de performanță, Stocks Screener, Adâncimea pieței (cont PRO) și Top mișcări. Posibilitatea de personalizare completă a graficelor Calculator avansat de tranzacționare Facilităţi precum: închiderea mai multor tranzacţii deodată, grafice interactive cu indicatori tehnici, management complet al tranzacţiilor, calendar economic, stiri de piaţă în timp real Accesibilă de pe orice dispozitiv: smartphone, tabletă, laptop și calculator. Informația este unul dintre cele mai importante aspecte în tranzacționare. xStation 5 îți pune la dispoziție analize de piață în timp real și comentarii audio astfel încât să poți fi cât mai informat în ceea ce privește tranzacționarea. Cele mai recente comentarii de piață și video-uri preluate de la Reuters Calendar macroeconomic în timp real Traders Talk, furnizează comentarii audio referitoare la piață Conexiune direct la Tradebeat, un portal de știri și analize în timp real Pentru a utiliza xStation 5 este necesar să accesezi site-ul XTB https://www.xtb.com/ro și să te loghezi folosind butonul verde din colțul din dreapta sus. Poți alege să te conectezi la un cont real sau la un cont demo. După ce ai accesat butonul de login va apărea următoarea fereastră unde este necesar să introduci email/numărul de utilizator și parola. Poți folosi această fereastră fie că vrei să te loghezi pe un cont real, fie că intenționezi să încerci un cont demonstrativ: Interfața platformei xStation 5 prezintă în colțul din stânga fereastra Market Watch, în partea din dreapta graficul instrumentului selectat, iar în partea de jos fereastra Terminal. Market Watch Această fereastră îți permite să selectezi instrumentele financiare în funcție de categoriilor principale (Listă instrumente: FX, CMD sau mărfuri, IND sau indici, EQ sau acțiuni, STK sau acțiuni sintetice și ETF). Poți de asemenea să îți creezi propria categorie (Favorite). Această fereastră îți permite și să tranzacționezi. Grafic Poți crea 20 spații de lucru și fiecare spațiu de lucru poate cuprinde 16 grafice. Învață mai multe despre tipurile de grafice aici. Terminal Această fereastră cuprinde informații despre pozițiile deschise, ordinele în așteptare, istoricul tranzacțiilor, operațiile cu numerar și statistici despre tranzacționare. Ai astfel posibilitatea să accesezi toate informațiile despre contul tău dintr-un singur loc. Operațiuni cu numerar: În această fereastră se găsesc sunt înregistrate toate operațiunile cu numerar efectuate în contul tău: depuneri, retrageri, închideri de poziții, comisioane, swap-uri etc. În acest fel poți verifica rapid situația contului tău. Panoul de control Folosind panoul de control poți personaliza platforma conform preferințelor tale.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Distribuie

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."