2021.10.21 - Bitcoin ar putea ajunge spre 100.000 USD, în Q4 2021, dacă reglementările din SUA vor fi favorabile

Bitcoin a marcat un nou maxim istoric, pe măsură ce investitorii au primit cu brațele deschise lansarea cu succes a primului fond tranzacționat la bursă cu expunere pe Bitcoin din SUA. Cea mai mare criptomonedă din lume a stabilit, ieri, un nou record la 66.901 USD, depășind maximul anterior de la 64.899 USD înregistrat la jumătatea lunii aprilie.

Lansarea de marți a fondului tranzacționat la bursă (ETF) ProShares Bitcoin Strategy a fost un prag important pentru industria de gestionare a activelor, integrând Bitcoin și mai mult în rândul finanțelor clasice. Acesta a crescut cu aproape 5% în prima zi de tranzacționare. Companiile de administrare a veniturilor care nu le-au oferit clienților posibilitatea de a cumpăra monede digitale până în acest moment ar putea să intre în acest sector. ETF-urile sunt vehicule de investiții pasive care au câștigat interesul investitorilor, datorită ușurinței de a investi precum și a performanței pe termen lung față de fondurile active. Lansarea ETF-urilor Bitcoin deschide, prin urmare, calea către lumea criptomonedelor pentru mulți investitori care anterior nu erau convinși din cauza riscurilor asociate investițiilor în criptomonede (lipsa reglementării, riscul pirateriei portofelului). Din 2013, Comisia SUA pentru valori mobiliare (SEC) a respins încercările de a crea un ETF Bitcoin. Cu toate acestea, săptămâna trecută, SEC a alimentat speculațiile privind aprobarea după ce a postat următoarele sfaturi pe Twitter: „Înainte de a investi într-un fond care deține contracte futures Bitcoin, asigurați-vă că puneți în balanță, cu atenție, potențialele riscuri și beneficii”. Astfel, SEC consideră că un ETF futures este mai sigur. Contractele futures pe Bitcoin sunt oferite de Chicago Mercantile Exchange (CME), o imensă instituție financiară. De asemenea, investitorii trebuie să depună garanții pentru tranzacționarea contractelor la termen. ETF-urile cripto s-au lansat anul acesta în Canada și Europa, crescând în popularitate pe fondul accentuării interesului pentru activele digitale și se așteaptă ca această tendință să continue și în viitor. Deja mai mulți administratori de fonduri au solicitat lansarea de ETF-uri Bitcoin în SUA. Gigantul de investiții instituționale Grayscale se gândește să convertească fondul Bitcoin Trust într-un fond tranzacționat la bursă (ETF) stabilit fizic. Acest lucru ar putea face moneda digitală disponibilă pentru un număr mare de investitori. Mulți investitori cred că Bitcoin este cea mai de încredere investiție pentru 2021. Pe lângă lansarea noului ETF în SUA, există și alte motive importante pentru care există atât de multă încredere în jurul Bitcoin. În primul rând, există un interes din ce în ce mai mare din partea investitorilor instituționali care au disponibile sume importante. Astfel, mai multe fonduri doresc să investească în Bitcoin și instrumentele sale derivate, ceea ce poate duce la creșteri și mai puternice ale prețurilor. Săptămâna trecută, produsele de investiții în active digitale au înregistrat intrări în valoare totală de 226 milioane de dolari SUA, ceea ce a adus totalul intrărilor în ultimele 8 săptămâni la 638 milioane USD. Activele totale administrate (AuM) se află în acest moment la o distanță de doar doar 5% de maximul istoric, de 67 miliarde USD, ca urmare a aprecierii recente a prețului. Un factor la fel de important este adoptarea criptomonedelor în viața de zi cu zi. PayPal a anunțat recent că va include criptomonede în rețeaua sa de plăți în beneficiul clienților săi. Utilizând rețeaua PayPal, utilizatorii pot efectua acum plăți în criptomonede și pot achiziționa bunuri și servicii în schimbul monedei digitale. Totuși, în această perioadă agitată pentru moneda digitală, tot mai multe nume importante de pe piețele financiare își exprimă opiniile referitoare la acest subiect, aderând astfel la una dintre cele două tabere. Pentru investitorul miliardar Mark Cuban, Bitcoin prezintă un avantaj major față de alte criptomonede. Acesta a postat pe Twitter că ”avantajul MAJOR” este faptul că are „concurență ZERO” ca modalitate de stocare a valorii, numind moneda digitală drept „cea mai bună metodă de stocare a valorii de pe piață”. În opinia sa, această caracteristică se datorează algoritmului, care face ca oferta de Bitcoin să fie limitată prin design. El l-a comparat anterior cu aurul, spunând chiar că Bitcoin este o modalitate de stocare a valorii mai bună decât metalul prețios. De asemenea, comentariile optimiste ale cunoscutului investitor Paul Tudor Jones au susținut sentimentul pozitiv, acesta afirmând că preferă criptomonedele drept metodă de acoperire împotriva inflației în detrimentul aurului. Pe de altă parte, Michael Burry, cunoscutul administrator de fonduri, subliniază faptul că nimeni nu este atent la nivelul de îndatorare de pe piața criptomonedelor. De luni de zile, el sugerează că Bitcoin se află ”pe marginea prăpastiei”. La începutul acestei săptămâni, influentul bancher central Jon Cunliffe, care ocupă în prezent funcția de guvernator adjunct al Băncii Angliei pentru stabilitatea financiară, a avertizat că „o prăbușire masivă a prețurilor cripto-activelor este un scenariu plauzibil”, iar creșterea rapidă a pieței Bitcoin și cripto ar putea reprezenta o amenințare pentru sistemul financiar dacă nu este reglementată urgent. Criptomonedele sunt cele mai performante active din ultimul deceniu și acesta este ”asul din mânecă” pentru cumpărători în viitor. Au existat suișuri și coborâșuri, dar fiecare retragere a fost urmată de un raliu și mai impresionant. Da, raliul actual fără o scădere cauzată de o piață descendentă evoluează deja de aproape 3 ani, dar fiecare raliu anterior s-a încheiat cu o perioadă de frenezie de cumpărare amplă, lucru care lipsește în prezent. În plus, nivelurile îngrijorătoare atinse de inflație la nivel global îi fac pe investitori să caute noi metode și instrumente de investiție care să le protejeze fondurile împotriva inflației. În ciuda randamentelor bune ale principalilor indici bursieri sau a altor instrumente clasice, valorile (neoficiale) ridicate ale inflației reduc mare parte din câștiguri, motiv pentru care monedele digitale și, în special, monedele clasice precum Bitcoin reprezintă o alternativă atractivă. Între timp, vânzătorii indică ”hype-ul”. Argumentul lor este că, din când în când, există o scădere pe piață brutală de peste 80% care subminează încrederea în criptomonede. Ei pot sublinia pe bună dreptate că introducerea contractelor futures pe Bitcoin la CME în decembrie 2017 a început de fapt o astfel de piață de scădere (chiar dacă a fost văzută ca un semn de acceptare, așa cum este ETF-ul astăzi). Cu toate acestea, nu ar trebui să presupunem orbește că această situație se repetă. Un aspect cheie în acest moment este dacă investitorii vor fi capabili să mențină prețul deasupra pragului de 65.000 USD. Dacă răspunsul va fi da, raliurile de pe piața criptomonedelor din Q4 pe care le-am văzut în majoritatea anilor anteriori ar putea duce Bitcoin către unele dintre previziunile curajoase de preț din ultimele luni, precum 100.000 USD. Dacă răspunsul va fi negativ, următoarea secvență de creștere ar putea necesita ceva timp pentru a căpăta susținere și a se materializa. Reglementările SUA ar putea fi cruciale aici. Piețele consideră unda verde pentru ETF din partea SEC ca o dovadă a acceptării. Știm, de asemenea, că urmează mai multe reglementări. Acum întrebarea este dacă aceste reglementări vor permite criptomonedelor să se dezvolte sau vor fi prea dure și vor bloca creșterea pieței? Din acest motiv apar două întrebări cruciale: Va permite SEC crearea unui ETF cu expunere pe Bitcoin fizic?

Reglementările pentru piața criptomonedelor vor limita utilizarea acestora în plăți și transferuri de bani? Aceste două probleme pot fi decisive pentru amploarea actualului raliu pe Bitcoin și pentru evoluția viitoare a întregii piețe de criptomonede.

