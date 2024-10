2022.06.15 - Bitcoin va ajunge la 10.000 de USD? Provocările actuale de pe piața monedelor digitale

Monedele digitale s-au aflat într-o tendință descendentă din noiembrie 2021, dar ultimele săptămâni au fost deosebit de dificile pentru activele virtuale.

Sentimentul investitorilor și inflația crescută din SUA – printre cauzele scăderilor drastice ale monedelor virtuale.

Industria se mai confruntă cu o scădere a încrederii față de activele digitale și de serviciile financiare descentralizate, independente de sistemul bancar, se mai arată în analiza casei de brokeraj XTB Polonia.

Vânzările provocate de sentimentul de panică din trecut au generat uneori oportunități pe piața monedelor virtuale.

Prețul Bitcoin a scăzut cu până la 85% în timpul recesiunilor, iar acest lucru ar putea însemna o scădere a prețului în apropiere de 10.000 USD. Ce a alimentat scăderea de pe piața activelor digitale? Pesimismul persistă nu numai în rândul investitorilor axați pe piața monedelor digitale, ci și în rândul celor orientați pe indicii bursieri, indici care, în ultimele șase luni, au avut una dintre cele mai slabe evoluții din istoria pieței de valori. Ce se află în spatele declinului? Datele îngrijorătoare de vineri din economia SUA, combinate cu sentimentul deja afectat al pieței, au provocat o scădere amplă a indicilor, fapt care a pus presiune și asupra monedelor digitale. Sentimentul consumatorilor ajuns la minime istorice și datele privind inflația surprinzător de ridicată din economia SUA reprezintă motive de îngrijorare cu privire la un ciclu de înăsprire monetară agresivă din partea Rezervei Federale. Aprecierea monedelor virtuale a coincis cu o perioadă de politică monetară relaxată fără precedent și acest lucru nu este o coincidență. Beneficiarii acestui mediu economic au inclus Bitcoin și alte criptomonede mai mici, care pierd teren puternic astăzi pe fondul unei schimbări în politica băncii centrale și a accentuării aversiunii față de risc în rândul investitorilor. Teoria conform căreia Bitcoin reprezintă o modalitate de protecție a valorii împotriva inflației, pe care fanii activelor digitale au încercat să o promoveze, se dovedește până acum a fi nefondată, iar oferta limitată de Bitcoin s-a dovedit a fi un argument insuficient pentru apreciere. Monedele digitale, ca active riscante similare cu acțiunile tehnologice, tind să se afle în primul rând al scăderilor atunci când sentimentul investitorilor se deteriorează. În același timp, ei pot obține câștiguri puternice atunci când apetitul pentru risc se accentuează și sentimentul se îmbunătățește. Ca și în cazul acțiunilor, evaluările activelor digitale sunt determinate în principal de lichiditatea pieței și de prețul banilor. Din vara lui 2020, primul factor era din abundență, în timp ce prețul capitalului era extrem de scăzut. Acum se inversează lucrurile într-un ritm accelerat. Odată cu creșterea inflației și a incertitudinii, oportunitățile de investiții pentru investitorii de retail se diminuează. Instituțiile financiare sunt conștiente de acest lucru și pot renunța la achizițiile majore de monede digitale, până când se asigură că economia globală se îmbunătățește. Vânzările provocate de sentimentul de panică din trecut au generat uneori oportunități pe piața monedelor virtuale. Cu toate acestea, nu există evenimente la orizont care ar putea determina marii investitori să revină pe această piață în viitorul apropiat. Care sunt principalele probleme de pe piața monedelor digitale? Inflația și prețul banilor nu sunt totul. Zilele recente au fost, de asemenea, pline de evenimente relevante pentru această piață. Industria se confruntă cu o scădere a încrederii față de activele digitale și de serviciile financiare descentralizate promovate în 2021, independente de sistemul bancar. Prăbușirea Luna a „semănat” incertitudine în rândul investitorilor, iar acest sentiment a fost alimentat recent de probleme cu rețeaua Ethereum, suspendarea retragerilor de la cea mai mare bursă de active digitale, Binance, și blocarea retragerilor și transferurilor la platforma financiară descentralizată Celsius. Platforma a oferit forme avansate de așa-numitul „DeFi”, adică, printre altele, împrumuturi în criptomonede sau alte forme de credit. În acest moment, se pare că proiectul este în insolvență, iar asta înseamnă pierderi care se ridică la miliarde de dolari. Piața activelor digitale se teme de intervenții și de un audit mai larg din partea autorităților de reglementare, care ar putea expune fraude și scheme piramidale financiare în spațiul „DeFi”. Îngrijorările investitorilor s-au accentuat și în jurul celei de-a doua criptomonede ca mărime, Ethereum, a cărei transformare în versiunea foarte anticipată 2.0 a fost din nou amânată de dezvoltatori. Toate acestea, combinate cu datele deloc îmbucurătoare din economie și corecțiile ample ale indicilor bursieri, au majorat nivelul ofertei pe piața monedelor digitale, provocând vânzări masive. Când să ne așteptăm la o revenire a prețului Bitcoin? Bitcoin este un activ extrem de volatil, dar în ultimii 12 ani a oferit investitorilor profituri mult mai mari decât indicele S&P 500 sau acțiunile marilor companii de tehnologie. Piața monedelor virtuale este caracterizată prin „reacții exagerate”, iar fluctuațiile prețurilor de câteva zeci de procente nu sunt neobișnuite pentru participanții săi. Prezicerea unui minim pare acum extrem de dificilă, deoarece piața și circumstanțele macroeconomice sunt incomparabile cu anii precedenți. Bitcoin a scăzut sub media sa mobilă pe 200 de săptămâni aproape de pragul de 22.000 de dolari, ceea ce a dus la scăderi suplimentare de preț cu zeci de procente în ciclurile precedente. Prețul Bitcoin a scăzut cu până la 85% în timpul recesiunilor, iar acest lucru ar însemna o scădere a prețului în apropiere de 10.000 USD. Catalizatorul unei astfel de mișcări ar putea fi posibilul colaps al monedei stabile Tether, a cărei capitalizare este de șapte ori mai mare decât Celsius și ale cărei fundamente sunt la fel de discutabile. În același timp, situația nu este obligatoriu să se repete. În ciclurile anterioare, implicarea instituțiilor pe piața activelor digitale și gradul de conștientizare generală a participanților pe piața monedelor digitale au fost reduse în comparație cu situația de astăzi. Cu toate acestea, dacă băncile centrale semnalează o abordare mai agresivă a politicii monetare și incertitudinea de pe piața largă nu reușește să găsească un catalizator pentru stabilizare, contextul ar putea declanșa perturbări suplimentare pe piața activelor digitale. Bitcoin a spart în jos suportul multianual stabilit de media mobilă pe 200 de săptămâni (SMA 200). Grafic pe o scară logaritmică. Sursa: xStation 5

