2020.01.22 - Conflictul dintre Iran și SUA: bursa americană, pe creștere puternică

Compania a transmis: „Începutul unui nou deceniu a venit cu o serie de evenimente surprinzătoare în planul geopolitic. Acestea au creat motive de îngrijorare și au speriat investitorii, trezind ideea unei posibile confruntări militare între SUA și Iran, cu potențial de extindere la nivel global. Totuși, tensiunile și ”confruntările” de diferite naturi, între cele două țări, au loc de o perioadă lungă de timp, cam de la începutul secolului XX. Recent, măsurile luate au fost mult mai directe și au părut a fi o declarație de război.

Pe scurt, iată ce s-a întâmplat: pe 3 ianuarie, în urma atacului aerian cu dronă, Generalul Soleimani, una dintre cele mai importante personalități militare la nivel regional, a fost ucis. După amenințările la adresa administrației americane, oficialii iranieni au pregătit mai multe atacuri cu rachete balistice asupra a două baze aeriene americane din Irak. Lipsa victimelor a ajutat, ulterior, la detensionarea situației și la reducerea probabilității începerii unui conflict militar. Ce efect au avut aceste evenimente asupra piețelor internaționale? Particularitățile acestora au determinat reacții diferite. Anunțarea operațiunii americane în timpul căreia a fost eliminat Generalul Soleimani a creat panică în rândul investitorilor, determinând o depreciere de aproximativ 1,75% pentru indicele SP500. Atacul Iranului cu rachete a cauzat o scădere mai amplă, în mai puțin de o zi indicele american pierzând în jur de 2,3%. Conferința de presă a Președintelui Trump a dezamorsat tensiunile favorizând o revenire a apetitului pentru risc al investitorilor. De la minimul atins pe 8 ianuarie, cotația a reușit să avanseze cu aproximativ 4%, marcând noi maxime istorice și reușind să doboare pragul psihologic de la 3.300 de puncte. “La sfârșitul anului s-a observat o ușoară tendință de apreciere a activelor de refugiu. Deși inițial cumpărarea de aur părea o metodă de echilibrare a portofoliilor de investiții, situația din Orientul Mijlociu a modificat perspectiva. Cele două atacuri au dus la o creștere a prețului aurului de peste 4%, prețul avansând deasupra pragului de 1.600 de dolari. Aplanarea tensiunilor a marcat începutul unei corecții cu o amplitudine mai mare decât avansul inițial, în timpul căreia prețul a scăzut cu peste 70 USD”, a explicat, la rândul său, Radu Puiu, Research Analyst, XTB România. “Constatăm că piețele de capital sunt în prezent liniștite. Trendul pentru US500, respectiv bursa americană, este unul foarte puternic ascendent. Dacă acum câteva luni bursei americane părea că îi lipsește o fază de euforie, iată că trendul ascendent din prezent indică o preluarea năvalnică a acesteia de un sentiment de optimism. De remarcat este și faptul că bursele sunt pândite de anumite riscuri net mai ridicate decât cele de la sfârșitul anului trecut. Acestea trebuie analizate diferit pe un orizont de timp apropiat, față de unul îndepărtat. Pe termen scurt, ar putea fi periculoasă o poziționare împotriva trendului, însă pe termen lung pot fi luate în calcul ajustări notabile”, este de părere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. Sursă: xStation 5 Pe termen lung, Claudiu Cazacu consideră că perspectivele pentru activele de refugiu rămân favorabile, însă prețurile din prezent sunt considerate destul de ridicate, așadar putem asista la corecții sau cel puțin la o perioadă de consolidare. Sursă: xStation 5 În ceea ce privește prețul petrolului, acesta a avut cele mai rapide reacții la evenimentele din planul geopolitic. Totuși, entuziasmul cumpărătorilor a dispărut rapid odată cu detensionarea relațiilor. Zona de la 70 USD are o importanță semnificativă pentru investitori întrucât a marcat sfârșitul mai multor impulsuri ascendente din ultimii ani, precum cele din septembrie 2019, ianuarie 2018 sau mai 2015. Mișcarea corectivă recentă a determinat o retragere de peste 10%, prețul petrolului atingând niveluri similare celor de la jumătatea lunii decembrie. Petrolul ne mai indică și faptul că piața este obosită (a nu se înțelege că nu îi pasă de Iran). Traderii privesc piața petrolului cu rezerva că aceasta ar putea fi supraalimentată – creșterile s-au produs destul de greu, iar scăderile au fost destul de accentuate. ”Pe termen scurt, petrolul are șanse de stabilizare sau de ușoară revenire, însă, în linii mari, scenariul nu mai este la fel de optimist”, a declarat Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. Dacă va avea loc o nouă escaladare, petrolul ar putea avea o reacție pe măsură, cel puțin egală, la nivelul procentual, cu răspunsul anterior. Sursă: xStation 5 Printre celelalte instrumente care sunt influențate de relația dintre SUA și Iran se remarcă indicele de volatilitate VOLX care, în prezent, are o evoluție liniștită, dar și bursa germană, reprezentată de DAX, care este mai reticentă când vine vorba de creșteri. În concluzie, în ipoteza unei escaladări, răspunsul puternic va fi vizibil pe graficul petrolului, dacă este vizată strâmtoarea Ormuz, sau pe indicii de volatilitate, aur, yen japonez și francul elvețian dacă vorbim de un conflict militar, o ripostă cibernetică sau un alt eveniment care poate duce la un sentiment de insecuritate și instabilitate la nivel global.

