2020.08.18 - Călătoria investitorilor la bursă a fost anul acesta de o viteză și o volatilitate demne de manualele de istorie

Timp de citire: 3 minute(s)

Călătoria investitorilor la bursă a fost anul acesta de o viteză și volatilitate demnă de manualele de istorie. Bursa de Valori București (BVB) a demonstrat abilitatea de a reveni după șocul scăderilor din primăvară, însă evaluarea nu poate fi în întregime optimistă. Deși indicele BET a recuperat aproape 1.800 de puncte din scăderea de aproape 3.300 de puncte înregistrată în vârful șocului negativ din februarie-martie, acesta se află încă la o distanță de peste 1.500 de puncte sau puțin sub 15% (marți în deschidere) de vârfurile multianuale atinse la începutul anului și cu aproape 20% sub vârful istoric din vara lui 2007, este de părere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume și companie de investiții listată pe Bursa de la Varșovia.

Bursa de Valori București a demonstrat abilitatea de a reveni după șocul scăderilor din primăvară, însă evaluarea nu poate fi în întregime optimistă.

Piața locală ”seamănă” mai mult cu indicii europeni, care sunt încă la distanță de vârfurile anuale.

Evolutia indicelui BET și a titlurilor Băncii Transilvania, BRD, Petrom, Nuclearelectrica și Fondului Proprietatea în 2020 sunt analizate de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume și companie de investiții listată pe Bursa de la Varșovia. Deși stimularea monetară a calmat piețele internaționale, aducând chiar noi recorduri pentru indicele american Nasdaq și o revenire la vârfurile anterioare pentru S&P500, piața locală ”seamănă” mai mult cu indicii europeni, care sunt încă la distanță de vârfurile anuale. BET este astfel mai aproape de Eurostoxx 50, aflat de asemenea la 15% sub maximul recent decât de DAX, indicele german, propulsat de încrederea investitorilor la puțin peste 7% sub vârful anului, care este și record istoric. Scăderile foarte adânci înregistrate de titlurile Băncii Transilvania, au fost lăsate în urmă, de la aproape -40% din vârful anului ajungându-se la aproxumativ -18%. Profitul la 6 luni a marcat o scădere de 28%, însă veștile referitoare la situația Victoriabank din Republica Moldova, unde bunuri ale băncii se află sub sechestru sau decizia recentă referitoare la impozitul aferent tranzacției Volksbank au limitat apetitul pentru titlurile sale. Pentru moment, direcția favorabilă nu este amenințată din perspectivă tehnică (analiza graficului), deși tendința generală va depinde în mod esențial de perspectivele economiei locale și, implicit, de evoluția crizei sanitare. BRD, pe de altă parte, nu a reușit o recuperare consistentă, fiind încă la 29% distanță de vârfurile anului. În cazul băncii, rezultatul net la semestru la nivel de grup de 0.588 pe acțiune se compară nefavorabil cu 1.123 RON pe acțiune înregistrat anul trecut. Petrom a fost anul acesta la câteva procente distanță de înjumătățirea cotației, o situație ușor de înțeles în condițiile scăderilor istorice ale cotației barilului de petrol (WTI a ajuns chiar la niveluri negative, dar referința Brent sau Urals e mai utilă pentru SNP). Cu toate limitările pandemiei și ale prețului petrolului, principalul producător din domeniul petrolului a reușit să rămână pe profit, deși acesta a fost cu aproape 56% mai jos în S1 decât anul trecut în perioada similară. Segmentul de gaze naturale a compensat în parte scăderea din segmentul petrolier, dar rezultatul nu ar fi fost realizabil fără reziliența cererii pentru transport și a reducerii investițiilor de capital. În perspectivă îndelungată, de peste 1-2 ani, titlurile companiei ar putea beneficia de pe urma unei tendințe de revenire a prețului petrolului în condițiile în care atât economia globală ar depăși cauza sanitară a contracției severe. cât și ar deveni vizibile efectele investițiilor insuficiente sau amânate din acest sector, ducând la un dezechilibru favorabil prețului petrolului. Nuclearelectrica, la 13% sub vârfuri, este în perioada aceasta într-o tendință de revenire. Titlurile sale, în ultimii ani susținute de un dividend generos (randamentul dividendului s-a apropiat de 10% în câteva ocazii) nu se comportă totuși întotdeauna cu stabilitatea sau predictibilitatea asociată sectorului utilităților. Profitul net a crescut cu 18.1% în prima jumătate a anului față de perioada similară din 2019, o situație rar întâlnită între titlurile listate la bursa locală. Fondul Proprietatea se află într-o poziție favorabilă, nu departe de vârful recent (aprox. 10%) și cu o tendință recentă de consolidare care pare a oferi un indiciu asupra încrederii investitorilor în titlurile sale. Pentru prețul acțiunii FP, strategia utilizării secvențiale a programelor de răscumpărare s-a dovedit a fi constructivă, și în lipsa unor ajustări corective largi ale bursei, apetitul moderat al investitorilor ar putea fi vizibil în continuare. Piața de capital locală se află într-o regiune de optimism moderat, privind dincolo de suferința economiei reale, într-o mișcare aliniată atât cu piețele majore europene cât și la abordarea stimulativă a băncilor centrale. Perioada electorală din toamnă (local, dar și în SUA), vulnerabilitatea asociată evoluțiilor geopolitice sau chiar tentația ocazională a unor marcări de profituri pot induce o volatilitate în creștere, posibilă mai ales în septembrie sau octombrie, dar tendința largă favorabilă ar putea fi reluată în cazul în care o serie de tratamente sau vaccinuri ar aduce, posibil chiar anul acesta, depășirea restricțiilor impuse de pandemie.

