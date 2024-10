Calendar economic online – ce este și cum se folosește

Timp de citire: 4 minute(s)

Platforma xStation a fost creată pentru a satisface nevoia unui sistem de tranzacționare complet, care să ofere utilizatorului o gamă variată de opțiuni, instrumente și elemente de analiză, toate grupate într-un singur loc.

Analiza corectă a pieței este un element indispensabil în determinarea direcției prețului. Din această perspectivă, investitorii pot fi împărțiți în două categorii: cei care utilizează analiza tehnică și studiază evoluția prețurilor pe grafic, folosind elemente de analiză cum ar fi: niveluri de suport/rezistență, trenduri, formațiuni de preț sau geometrii de piață;

cei care utilizează în analiza lor factorii fundamentali care afectează prețul, de exemplu, cei care fac referire la mediul de afaceri, economie sau politică. Fiecare dintre aceste abordări este rezonabilă și ajută la identificarea semnalelor de cumpărare/vânzare. Cu toate acestea, trebuie amintit că, luarea unei decizii de investiții pe baza unui semnal determinat de un singur instrument ar putea fi eronată, deoarece acesta poate fi lipsit de credibilitate. Este indicat ca acest semnal să fie confirmat cu ajutorul unui instrument suplimentar. În acest fel, probabilitatea ca direcția în care tranzacționează investitorul să fie cea corectă va crește. Analiza fundamentală În cadrul analizei fundamentale, se pot utiliza o serie de date disponibile, inclusiv rapoarte despre câștigurile corporative, evenimente geopolitice, politici urmărite de băncile centrale, factori economici și orice alți factori care ajută la identificarea direcției viitoare a pieței. Astfel de informații pot fi frecvent întâlnite în datele macroeconomice. Prin urmare, momentele exacte la care se publică informațiile macroeconomice sunt extrem de importante pentru analiștii fundamentali. Impactul pe piață și volatilitatea determinată sunt, în primul rând, legate de importanța datelor macroeconomice publicate. Calendarul economic în xStation Publicările de date macroeconomice pot avea un impact semnificativ asupra volatilității pieței și, prin urmare, asupra tranzacționării. Așadar, este important să știi când și ce rapoarte vor fi publicate. Important: Calendarul macroeconomic este disponibil oricui pe site-ul xtb.com/ro în secțiunea Analize de piață – Calendar Economic, iar accesul este gratuit. Este, de asemenea, disponibil de pentru conturile de tranzacționare demo și reale în cadrul platformei xStation, atât în varianta web/ desktop, cât și în cadrul aplicației mobile xStation, pe care o poți descărca gratuit pe toate dispozitivele Android și iOS. Poți testa un cont demo gratuit, fără riscuri asociate (aici). Calendarul se poate afișa în mai multe moduri, în funcție de perioada în care vor avea loc evenimentele: Evenimentele de ieri;

Evenimentele de astăzi;

Evenimentele de mâine;

Evenimentele din această săptămână;

Evenimentele de săptămâna viitoare;

Evenimentele afișate prin selectarea unei date/perioade specifice din calendar. Înainte de publicarea datelor, merită să ai în vedere și simbolurile colorate de lângă fiecare indicator economic, care indică impactul posibil în piață. Impact: slab - verde

mediu - portocaliu

puternic - roșu Calendarul economic este actualizat în timp real. Tocmai de aceea, include cele mai recente date și, odată cu ele, și următoarele informații: țara de origine, valoarea estimată, valoarea publicată și valoarea anterioară. Culorile atribuite valorilor publicate ajută la interpretarea rapidă a indicatorului: cifră mai mică decât previziunea - roșu

cifră conformă cu estimarea - negru

cifră mai mare decât prognoza - verde În același timp, datele deja publicate sunt colorate cu gri, în fereastra Calendar, ceea ce le distinge față de evenimentele viitoare. Filtre și personalizare Vizualizarea calendarului poate fi personalizată în funcție de nevoile investitorului, utilizând filtre care pot fi aplicate pentru factorul temporal, țară, indicatorul macroeconomic și impact - click stânga pe zona selectată. În plus, calendarul poate fi filtrat ușor pentru a afișa datele referitoare la țările selectate sau datele care au un anumit impact asupra situației pieței. Știri de piață Când folosești calendarul economic, merită să urmărești și noutățile despre piață, care sunt amintite în permanență de echipa de analiști XTB, ce prezintă situația actuală din perspectiva datelor macro, precum și perspectivele interesante din punct de vedere al analizei tehnice. Impactul datelor macroeconomice în piețe Volatilitatea crescută și mișcările rapide ale prețurilor, care pot fi observate în urma publicării de rapoarte importante sau în urma unor evenimente neașteptate, demonstrează rolul semnificativ al datelor macro în activitatea de trading. Datele din piața muncii, cum ar fi, de exemplu, modificările din gradul de ocupare al forței de muncă în sectorul non-agricol din SUA (non-farm payrolls), au un impact major asupra piețelor financiare și pot aduce fluctuațiile semnificative indicilor bursieri și perechilor valutare. Raportul privind ocuparea forței de muncă din SUA este publicat în prima vineri a lunii (în rare ocazii, a doua vineri) la ora 15:30 și arată numărul de angajați din sectorul non-agricol american. La momentul publicării, pe piață, se pot observa mișcări de preț foarte dinamice, ceea ce poate reprezenta o oportunitate de tranzacționare pentru unii, în timp ce, pentru alții, acesta este momentul în care rămân în expectativă, ca piețele să se liniștească. Analiza pieței care urmărește să determine evoluția viitoare a prețurilor este indispensabilă înainte de luarea unei decizii de investiții. Platforma de tranzacționare xStation este un sistem profesionist care oferă toate instrumentele de analiză tehnică și fundamentală necesare într-un singur loc, ceea ce ajută la luarea rapidă a deciziilor în cunoștință de cauză și reacția corespunzătoare la evenimentele macroeconomice. Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

