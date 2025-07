Ce este lichiditatea pe piețele financiare și în afaceri?

Timp de citire: 10 minute(s)

Sursa Foto: Adobe Stock Photos

Băncile centrale joacă un rol crucial în lichiditatea piețelor, prin stabilirea ratelor dobânzilor și prin utilizarea altor practici diferite. Cum se întâmplă acest lucru?

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Descoperă rolul esențial al lichidității pe piețele financiare și în operațiunile de afaceri. Află cum ușurința de a converti activele în numerar poate modela strategiile de investiții și asigura stabilitatea afacerilor. Acest articol prezintă beneficiile, riscurile și informații esențiale despre rolul lichidităților în afacerile și operațiunile financiare globale. Principalele concluzii Lichiditatea se referă la ușurința cu care un activ poate fi cumpărat sau vândut pe piață fără a-i afecta prețul. Există, de asemenea, termenul de lichiditate legat de politica băncilor centrale, care este și mai complex.

se referă la ușurința cu care un activ poate fi cumpărat sau vândut pe piață fără a-i afecta prețul. Există, de asemenea, termenul de lichiditate legat de politica băncilor centrale, care este și mai complex. O lichiditate ridicată înseamnă că activele pot fi convertite rapid în numerar cu un impact minim asupra prețului, în timp ce o lichiditate scăzută înseamnă că vânzarea activelor durează mai mult și poate afecta prețul acestora.

înseamnă că activele pot fi convertite rapid în numerar cu un impact minim asupra prețului, în timp ce o înseamnă că vânzarea activelor durează mai mult și poate afecta prețul acestora. Printre avantajele lichidității ridicate se numără ușurința tranzacțiilor, costurile de tranzacționare reduse și prețurile stabile.

se numără ușurința tranzacțiilor, costurile de tranzacționare reduse și prețurile stabile. Dezavantajele lichidității ridicate pot include randamente mai mici în comparație cu investițiile mai puțin lichide și o susceptibilitate mai mare la fluctuațiile pe termen scurt ale pieței. Ce este lichiditatea pe piețele financiare și în afaceri? Sursa Foto: Adobe Stock Photos Lichiditatea pe piețele financiare și în afaceri este o măsură a ușurinței cu care activele pot fi convertite în numerar fără a le afecta semnificativ prețul. Aceasta joacă un rol crucial în buna funcționare a sistemelor financiare și în eficiența operațională a întreprinderilor. Lichiditatea poate fi analizată din două perspective: Lichiditatea pieței: Se referă la capacitatea de a cumpăra sau de a vinde rapid active de pe piața financiară fără a provoca o modificare drastică a prețului activului. Piețele foarte lichide, cum sunt cele ale obligațiunilor de stat și ale acțiunilor cu capitalizare mare, permit tranzacții rapide cu un impact minim asupra prețului. În schimb, piețele nelichide, cum ar fi cele de bunuri imobiliare sau de acțiuni slab tranzacționate, necesită mai mult timp și pot implica concesii de preț pentru executarea tranzacțiilor. Lichiditatea întreprinderii: Se referă la capacitatea unei întreprinderi de a-și îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt utilizând activele sale disponibile. Aceasta include suficient numerar sau active ușor convertibile pentru a acoperi cheltuielile de exploatare, rambursarea datoriilor și alte datorii imediate. O bună lichiditate a întreprinderii asigură buna funcționare și stabilitatea financiară. Avantajele și dezavantajele lichidității ridicate Rolul băncilor centrale Sursa Foto: Adobe Stock Photos Lichiditatea piețelor financiare și a afacerilor este influențată în mod semnificativ de ratele dobânzilor și de politicile monetare ale băncilor centrale. Băncile centrale joacă un rol crucial în determinarea lichidității piețelor financiare prin controlul pe care îl exercită asupra ratelor dobânzilor și asupra masei monetare. Toate acestea sunt esențiale atât pentru piețele financiare, cât și pentru operațiunile de afaceri, afectând totul, de la strategiile de investiții la gestionarea zilnică a fluxurilor de numerar. În cele ce urmează, vom aprofunda modul în care acești factori interacționează pentru a afecta lichiditatea. Băncile centrale și ratele dobânzilor Băncile centrale, precum Rezerva Federală din Statele Unite, Banca Centrală Europeană (BCE) și altele, utilizează ratele dobânzilor ca principal instrument de gestionare a stabilității și creșterii economice. Iată cum acestea influențează lichiditatea: Stabilirea ratelor dobânzilor de referință: Băncile centrale stabilesc rate cheie ale dobânzii, precum rata fondurilor federale din SUA, care influențează ratele pe care băncile și le percep reciproc pentru împrumuturile overnight. Această rată de referință servește drept bază pentru alte rate ale dobânzii din economie, inclusiv cele pentru credite, ipoteci și conturi de economii. Instrumente de politică monetară: Operațiuni de piață deschisă (OMO): Băncile centrale efectuează OMO prin cumpărarea sau vânzarea de titluri de stat pe piața liberă. Cumpărarea de titluri alimentează bani în sistemul bancar, sporind lichiditatea, în timp ce vânzarea de titluri retrage bani, reducând lichiditatea.

Băncile centrale efectuează OMO prin cumpărarea sau vânzarea de titluri de stat pe piața liberă. Cumpărarea de titluri alimentează bani în sistemul bancar, sporind lichiditatea, în timp ce vânzarea de titluri retrage bani, reducând lichiditatea. Dobânda de referință: Aceasta este rata dobânzii percepută de băncile centrale de la băncile comerciale pentru împrumuturile pe termen scurt. Reducerea ratei de actualizare face împrumuturile mai ieftine pentru bănci, crescând lichiditatea, în timp ce creșterea acesteia face împrumuturile mai scumpe, reducând lichiditatea.

Aceasta este rata dobânzii percepută de băncile centrale de la băncile comerciale pentru împrumuturile pe termen scurt. Reducerea ratei de actualizare face împrumuturile mai ieftine pentru bănci, crescând lichiditatea, în timp ce creșterea acesteia face împrumuturile mai scumpe, reducând lichiditatea. Rezerve minime obligatorii: Băncile centrale stabilesc rezervele minime pe care trebuie să le dețină fiecare bancă. Scăderea rezervelor minime obligatorii eliberează fonduri pe care băncile le pot împrumuta, crescând lichiditatea. Ridicarea acestora reduce volumul fondurilor disponibile pentru creditare, diminuând lichiditatea. Relaxare cantitativă (QE): În perioadele de recesiune economică, băncile centrale pot pune în aplicare măsuri de relaxare cantitativă prin achiziționarea de titluri pe termen lung de pe piața liberă pentru a crește masa monetară și a încuraja creditarea și investițiile. Acest lucru sporește lichiditatea, oferind băncilor mai mult capital pentru împrumuturi. Restrângerea cantitativă (QT): Pe de altă parte, înăsprirea cantitativă este procesul prin care băncile centrale reduc cantitatea de bani din economie prin vânzarea activelor pe care le-au achiziționat anterior în timpul QE sau prin lăsarea acestora să ajungă la scadență fără reinvestirea veniturilor. Acest lucru reduce lichiditatea prin retragerea banilor din sistemul bancar și poate contribui la răcirea unei economii supraîncălzite. Impactul ratelor dobânzii asupra lichidității Ratele dobânzii au un impact direct asupra lichidității în următoarele moduri: Costul împrumuturilor: Ratele scăzute ale dobânzii reduc costul împrumuturilor pentru persoane fizice și întreprinderi. Acest lucru încurajează cheltuielile și investițiile, crescând fluxul de bani în economie și sporind lichiditatea. Stimulente pentru economisire: Ratele ridicate ale dobânzii oferă randamente mai bune ale economiilor, încurajând oamenii să economisească în loc să cheltuiască. Acest lucru poate reduce lichiditatea, deoarece mai mulți bani sunt depozitați în bănci în loc să circule în economie. Decizii de investiții: Atunci când ratele dobânzilor sunt scăzute, investitorii pot căuta randamente mai mari în acțiuni și alte investiții, sporind activitatea și lichiditatea pieței. În schimb, ratele ridicate ale dobânzilor ar putea duce la reducerea investițiilor în active mai riscante, diminuând lichiditatea pieței. Cheltuielile consumatorilor și ale întreprinderilor: Ratele scăzute ale dobânzii fac mai ieftină finanțarea achizițiilor mari, cum ar fi casele și mașinile, și finanțează expansiunea afacerilor. Acest lucru stimulează activitatea economică și lichiditatea. Ratele ridicate ale dobânzii pot avea efectul opus, limitând cheltuielile și reducând lichiditățile. Băncile centrale și gestionarea lichidităților Prin politicile lor monetare, băncile centrale urmăresc să echilibreze creșterea economică, inflația și ocuparea forței de muncă. Iată cum gestionează lichiditățile: Controlul inflației: Prin ajustarea ratelor dobânzilor, băncile centrale controlează inflația. Inflația ridicată conduce adesea la creșterea ratelor dobânzilor pentru a răci economia, reducând lichiditatea. În schimb, o inflație scăzută poate duce la scăderea ratelor dobânzilor pentru a stimula cheltuielile și investițiile, sporind lichiditățile. Stabilitatea economică: În timpul recesiunilor economice, băncile centrale pot reduce ratele dobânzilor și pot pune în aplicare măsuri de relaxare cantitativă pentru a crește lichiditatea, a sprijini creditarea și a stimula creșterea economică. În timpul perioadelor de creștere rapidă, acestea pot crește ratele dobânzilor pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a controla inflația, reducând lichiditatea. Gestionarea crizelor: În perioadele de criză financiară, băncile centrale acționează pentru a asigura lichidități suficiente în sistemul financiar. Aceasta poate include scăderea ratelor dobânzilor, efectuarea de OMO și acordarea de facilități de creditare de urgență băncilor pentru a se asigura că acestea își pot îndeplini obligațiile și pot continua să acorde împrumuturi. Masa monetară Sursa Foto: Adobe Stock Photos După cum am menționat anterior, lichiditatea globală se referă la ușurința cu care activele pot fi cumpărate sau vândute pe piața mondială fără a le afecta prețul. Este un aspect critic al stabilității financiare și al creșterii economice. Una dintre componentele fundamentale care influențează lichiditatea globală este masa monetară, care este clasificată în diferite măsuri: M1, M2 și, uneori, M3. Masa monetară M1: M1 include cele mai lichide forme de bani. Se compune din: Monedă fizică în circulație (monede și bancnote)

Depozite la vedere (conturi curente)

Alte depozite verificabile M1 reprezintă banii care sunt ușor disponibili pentru tranzacții și este un indicator direct al fondurilor disponibile pentru cheltuieli. Masa monetară M2: M2 este o măsură mai extinsă a masei monetare, cuprinzând toate elementele M1 plus: Conturi de economii

Depozite la termen (cum ar fi certificatele de depozit) sub 100.000 de dolari

Conturi de depozit pe piața monetară pentru persoane fizice M2 include fonduri care sunt mai puțin lichide decât cele din M1, dar care pot fi totuși transformate rapid în numerar sau în depozite la vedere. Este o măsură mai cuprinzătoare care reflectă banii disponibili pentru economisire și investiții. Masa monetară M3: Deși utilizat mai rar în prezent, M3 include toate componentele M2 plus: Depozite mari la termen

Fonduri instituționale ale pieței monetare

Acorduri de răscumpărare pe termen scurt

Alte active lichide mai mari M3 oferă cea mai cuprinzătoare imagine a masei monetare, deși este raportat mai rar de unele bănci centrale. Importanța în lichiditatea globală Masa monetară joacă un rol crucial în determinarea lichidității globale din mai multe motive: Stabilitatea economică: Băncile centrale, precum Rezerva Federală sau Banca Centrală Europeană, gestionează masa monetară pentru a controla inflația și a stabiliza economia. O masă monetară adecvată garantează că întreprinderile și consumatorii dispun de lichiditățile necesare pentru a efectua tranzacții, pentru a sprijini creșterea și pentru a atenua recesiunile economice.

Băncile centrale, precum Rezerva Federală sau Banca Centrală Europeană, gestionează masa monetară pentru a controla inflația și a stabiliza economia. O masă monetară adecvată garantează că întreprinderile și consumatorii dispun de lichiditățile necesare pentru a efectua tranzacții, pentru a sprijini creșterea și pentru a atenua recesiunile economice. Investiții și cheltuieli: O creștere a masei monetare duce de obicei la scăderea ratelor dobânzilor, făcând împrumuturile mai ieftine. Acest lucru încurajează atât întreprinderile să investească, cât și consumatorii să cheltuiască, stimulând astfel activitatea economică. Invers, o reducere a masei monetare poate contribui la răcirea unei economii supraîncălzite.

O creștere a masei monetare duce de obicei la scăderea ratelor dobânzilor, făcând împrumuturile mai ieftine. Acest lucru încurajează atât întreprinderile să investească, cât și consumatorii să cheltuiască, stimulând astfel activitatea economică. Invers, o reducere a masei monetare poate contribui la răcirea unei economii supraîncălzite. Comerțul mondial și fluxurile de capital: O masă monetară monetară stabilă și previzibilă sprijină comerțul și investițiile internaționale. Atunci când lichiditatea globală este ridicată, aceasta facilitează tranzacțiile și investițiile transfrontaliere, consolidând integrarea economică globală.

O masă monetară monetară stabilă și previzibilă sprijină comerțul și investițiile internaționale. Atunci când lichiditatea globală este ridicată, aceasta facilitează tranzacțiile și investițiile transfrontaliere, consolidând integrarea economică globală. Stabilitatea piețelor financiare: O lichiditate adecvată pe piețele financiare garantează că activele pot fi tranzacționate fără probleme, minimizând riscul unor mișcări bruște ale prețurilor. Această stabilitate este esențială pentru menținerea încrederii investitorilor și pentru susținerea unei creșteri economice durabile. Pe scurt, diferitele măsuri ale masei monetare - M1, M2 și M3 - joacă un rol esențial în influențarea lichidității globale. Prin înțelegerea și gestionarea acestor măsuri, factorii de decizie politică pot promova stabilitatea economică, încuraja investițiile și menține buna funcționare a piețelor financiare la nivel mondial. Scăderea masei monetare M1, M2 și M3 1. Reducerea lichidității: Scăderea M1: Indică o scădere a celor mai lichide forme de bani, cum ar fi numerarul și depozitele la vedere. Aceasta poate duce la reducerea capacității de cheltuire a consumatorilor și a întreprinderilor, deoarece există mai puțini bani lichizi disponibili pentru tranzacții.

Indică o scădere a celor mai lichide forme de bani, cum ar fi numerarul și depozitele la vedere. Aceasta poate duce la reducerea capacității de cheltuire a consumatorilor și a întreprinderilor, deoarece există mai puțini bani lichizi disponibili pentru tranzacții. Scăderea M2 și M3: Sugerează o reducere mai amplă a lichidității, care cuprinde economiile și depozitele la termen. Acest lucru poate însemna că oamenii economisesc mai puțin sau își retrag economiile, posibil din cauza unei lipse de încredere în economie sau a unor oportunități de investiții mai bune în altă parte. 2. Încetinirea economică: O scădere a masei monetare poate duce la creșterea ratelor dobânzilor, deoarece băncile au mai puțin capital de împrumutat. Costurile ridicate ale împrumuturilor pot reduce investițiile întreprinderilor și cheltuielile consumatorilor, încetinind creșterea economică. 3. Presiuni deflaționiste: O reducere a masei monetare poate duce la deflație, când valoarea banilor crește, dar prețurile bunurilor și serviciilor scad. Deși acest lucru poate părea benefic, deflația poate afecta creșterea economică, deoarece consumatorii amână achizițiile anticipând scăderea prețurilor, iar întreprinderile înregistrează venituri reduse. 4. Înăsprirea politicii monetare: Băncile centrale ar putea reduce intenționat masa monetară printr-o politică monetară mai strictă pentru a combate inflația. Acest lucru poate stabiliza o economie supraîncălzită, dar poate risca, de asemenea, să declanșeze o recesiune dacă nu este gestionată cu atenție. Creștere a maselor monetare M1, M2 și M3 1. Creștere a lichidității: Creșterea M1: Indică o creștere a celor mai lichide forme de bani. Creșterea numerarului și a depozitelor la vedere înseamnă că întreprinderile și consumatorii au la dispoziție mai multe fonduri pentru tranzacții, stimulând cheltuielile și activitatea economică.

Indică o creștere a celor mai lichide forme de bani. Creșterea numerarului și a depozitelor la vedere înseamnă că întreprinderile și consumatorii au la dispoziție mai multe fonduri pentru tranzacții, stimulând cheltuielile și activitatea economică. M2 și M3 în creștere: Reflectă o creștere mai amplă a lichidității, inclusiv creșterea economiilor și a depozitelor la termen. Acest lucru poate indica o mai mare încredere în economie, cu mai multe fonduri disponibile pentru investiții și creditare. 2. Creșterea economică: O creștere a masei monetare duce adesea la scăderea ratelor dobânzilor, deoarece băncile au mai mult capital de împrumutat. Costurile mai mici ale împrumuturilor pot stimula investițiile întreprinderilor și cheltuielile consumatorilor, promovând creșterea economică. 3. Presiuni inflaționiste: O creștere a masei monetare poate duce la inflație, când valoarea banilor scade, iar prețurile bunurilor și serviciilor cresc. În timp ce inflația moderată este normală într-o economie în creștere, inflația excesivă poate eroda puterea de cumpărare și economiile. 4. Relaxarea politicii monetare: Băncile centrale pot crește masa monetară prin relaxarea politicii monetare pentru a stimula creșterea economică, în special în timpul unei recesiuni. Aceasta poate implica scăderea ratelor dobânzilor sau implicarea în măsuri de relaxare cantitativă pentru a crește cantitatea de bani care circulă în economie. Pe scurt Scăderea M1/M2/M3: Indică o lichiditate redusă, o posibilă încetinire economică, presiuni deflaționiste și o posibilă înăsprire a politicii monetare.

Indică o lichiditate redusă, o posibilă încetinire economică, presiuni deflaționiste și o posibilă înăsprire a politicii monetare. Creștere M1/M2/M3: Indică lichidități crescute, creștere economică potențială, presiuni inflaționiste și o posibilă relaxare a politicii monetare. Înțelegerea acestor dinamici ajută factorii de decizie politică, întreprinderile și investitorii să ia decizii în cunoștință de cauză pentru a naviga eficient prin condițiile economice. Exemplu practic Criza financiară mondială (2007-2009): În timpul crizei financiare mondiale, băncile centrale din întreaga lume, în special Rezerva Federală, au luat măsuri fără precedent pentru creșterea lichidităților: Fed a redus rata fondurilor federale la aproape zero.

A implementat mai multe runde de QE, achiziționând cantități mari de titluri de stat și titluri garantate cu ipoteci pentru a injecta bani în economie.

A instituit programe de creditare de urgență pentru a sprijini băncile și instituțiile financiare. Aceste măsuri au sporit semnificativ lichiditatea, contribuind la stabilizarea piețelor financiare, la restabilirea încrederii și, în cele din urmă, la sprijinirea redresării economice. Rezumat Lichiditatea pe piețele financiare și în afaceri este strâns legată de ratele dobânzilor și de politicile băncilor centrale. Prin ajustarea ratelor dobânzii și gestionarea masei monetare prin diverse instrumente, băncile centrale influențează disponibilitatea și costul banilor în economie. Înțelegerea acestei dinamici este esențială pentru ca investitorii, întreprinderile și factorii de decizie politică să navigheze prin ciclurile economice, să gestioneze riscurile și să profite de oportunitățile din peisajul financiar. Lichiditatea este un concept fundamental atât pentru piețele financiare, cât și pentru operațiunile comerciale. Aceasta garantează că activele pot fi transformate rapid în numerar fără un impact semnificativ asupra prețului, oferind stabilitate și flexibilitate atât investitorilor, cât și întreprinderilor. În timp ce lichiditatea ridicată oferă mai multe avantaje, cum ar fi ușurința tranzacțiilor și costurile reduse, aceasta prezintă și anumite dezavantaje, inclusiv randamente potențial mai scăzute și vulnerabilitatea la fluctuațiile pe termen scurt ale pieței. Înțelegerea rolului lichidității și gestionarea eficientă a acesteia este esențială pentru obținerea stabilității și succesului financiar.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Ce exemple de active lichide există? Activele lichide includ numerar, depozite bancare, acțiuni, obligațiuni și titluri de valoare tranzacționabile. Acestea pot fi convertite rapid în numerar cu un impact minim asupra prețului. De ce este importantă lichiditatea pentru întreprinderi? Lichiditatea este esențială pentru ca întreprinderile să își îndeplinească obligațiile pe termen scurt, cum ar fi plata furnizorilor, a angajaților și a altor cheltuieli operaționale. O bună gestionare a lichidităților asigură stabilitatea financiară și eficiența operațională. Cum este măsurată lichiditatea pe piețele financiare? Lichiditatea pe piețele financiare este adesea măsurată prin spread-ul bid-ask, volumul tranzacțiilor și adâncimea pieței. Spread-urile bid-ask mai înguste, volumele de tranzacționare mai mari și adâncimea piețelor indică o lichiditate mai mare. Care este diferența dintre lichiditate și solvabilitate? Lichiditatea se referă la capacitatea de a face față obligațiilor pe termen scurt cu activele disponibile, în timp ce solvabilitatea se referă la capacitatea de a face față obligațiilor pe termen lung și de a susține operațiunile în timp. O societate poate fi lichidă, dar nu solvabilă și viceversa. Cum influențează băncile centrale lichiditatea pieței? Băncile centrale influențează lichiditatea pieței prin acțiuni de politică monetară, cum ar fi stabilirea ratelor dobânzilor, efectuarea de operațiuni de piață deschisă și acordarea de facilități de creditare de urgență. Aceste acțiuni afectează disponibilitatea creditelor și ușurința efectuării tranzacțiilor financiare.

Distribuie

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."