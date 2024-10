2020.03.18 - Ce faci când ai bani pe bursă și acțiunile sunt aruncate în piață mai repede decât petardele de Revelion?

Valul de știri și informații despre noul coronavirus (COVID-19) nu trebuie ignorat de investitorii din piețele financiare, însă în același timp aceștia trebuie să fie precauți și să nu reacționeze pe baza unor impulsuri de moment, consideră Claudiu Cazacu, consulting strategist în cadrul XTB România. Ce sfaturi are acesta pentru investitori într-o perioadă în care bursele au ajuns la scăderi ce aduc aminte de anul de criză 2008.

Gândiți rațional și nu luați decizii impulsive! „Investitorii trebuie să deschidă bine ochii și să nu adopte decizii de moment, realizând extrem de multe tranzacții pe termen scurt care pot aduce pierderi uriașe în portofolii”, spune Claudiu Cazacu. Acesta subliniază că viteza de derulare a evenimentelor în aceste zile transformă bursele în ‘nisipuri mișcătoare’ greu de navigat de investitorii care nu au o experiență foarte mare. “Investitorii ar trebui să fie rezervați cu trading-ul în aceste condiții”, a mai adăugat analistul. Nu ignorați știrile, chiar dacă sunt negative! “Ce se întâmplă în piețe în această perioada este o adevărată ‘școală’ pentru investitori. Sunt experiențe pe care nu le poți învață citind o carte. Investitorii trebuie să rămână conectați, să citească știrile și să vadă impactul evenimentelor care au loc”, menționează reprezentantul XTB România. Acesta subliniază că identificarea surselor corecte și surselor false de informații este vitală în această perioadă dominată de un flux masiv de informații publicate. Atenție la evenimente cu adevărat pozitive! Trei evenimente majore ar putea să aibă impact pozitiv asupra piețelor în următoarea perioada, consideră Claudiu Cazacu. Progres în privința unui vaccin. “Pentru piețe va conta extrem de mult atunci când vom vedea progres real în privința unui vaccin. Mă refer aici la un termen clar care să specifice faptul că în X interval de timp vom avea un vaccin ce poate să fie distribuit la scară largă”. Limitarea vânzărilor în lipsă. “Un al doilea factor favorabil, care ar putea duce la o calmare măcar de moment a piețelor, ar fi introducerea unor măsuri care limiteze, să facă foarte costisitoare sau chiar să interzică vânzările în lipsă în piețe majore precum SUA sau Germania”. Reducerea numărului de infecții cu noul coronavirus. “Personal, dacă aș vedea măcar o plafonare a numărului de cazuri la nivel global ar reprezenta o știre pozitivă. Avem nevoie să vedem un progres care să indice că răspândirea infecției începe să fie limitată”. Prăbușirea bursei s-a oprit pentru moment, dar ce este mai rău nu a trecut încă Bursele din întreaga lume au revenit pe plus în ședința de marți, spre deosebire de zilele anterioare când scăderile ajunseseră să depășească în unele cazuri și 10%. Pe Bursa de Valori București, indicele BET a câștigat 6,1%, în vreme ce indicele extins BET-XT a urcat cu 6,2%. Deși limitarea scăderilor este îmbucurătoare, analiștii nu se grăbesc să spună că partea cea mai rea a crizei coronavirus a trecut, noi valuri de scăderi fiind așteptate pe măsura desfășurării evenimentelor. “Cred că ne aflăm în trei etape de evoluție a burselor. Tocmai am asistat la primul val de corecții, va urma probabil o revenire apoi o nouă cădere, poate chiar mai puternică decât ce am văzut în ultimele zile”, a concluzionat Claudiu Cazacu.

