2020.04.21 - Ce s-a întâmplat, de fapt, pe piața petrolului

Luni, 20 aprilie 2020, a fost o zi care va rămâne în istoria piețelor financiare drept prima dată când prețul petrolului a atins o valoare negativă. Este vorba despre contractul Futures cu scadență în luna mai, care s-a depreciat în câteva ore cu peste 300% și a încheiat sesiunea de luni la -37,63 dolari per baril. Mai precis, deținătorii acestor contracte au fost dispuși să plătească pentru a scăpa de livrarea fizică a petrolului la scadență, se arată într-o analiză a casei de brokeraj XTB România.

Fenomenul a apărut ulterior procesului de rulare (rollover) care a avut loc joi, după încheierea sesiunii de pe piața petrolului WTI (OIL.WTI). „Rularea” este un procedeu care are loc periodic și presupune trecerea de la un contract futures cu scadență apropiată (în cazul de față, contractul futures pe OIL.WTI cu scadență mai, care urma să expire pe 21 aprilie), la un contract futures cu scadență mai îndepărtată (spre exemplu, același contract, dar cu scadență în iunie), realizându-se astfel tranziția către un contract mai lichid și evitându-se mișcările neașteptate de preț asociate expirării. De asemenea, procedeul de rulare permite și deținerea pozițiilor pe termene mai lungi decât termenele contractelor futures. De exemplu, contractele futures pe OIL.WTI care au scadență lunară (expiră lunar), și pentru a permite menținerea pozițiilor pe perioade mai lungi de o luna, contractele sunt rulate lunar. „Este important de înțeles că fenomenul ajungerii prețului petrolului în teritoriu negativ s-a manifestat doar în cazul contractului cu scadență de mai care urma să expire astăzi, în timp ce contractele cu scadențe mai îndepărtate (iunie, iulie, august) și-au menținut evoluția. În momentul de față, perspectiva investitorilor cu privire la valoarea actuală a petrolului este indicată de contractele futures pe iunie, care au pierdut ieri în jur de 14% și au încheiat sesiunea în jurul valorii de 21 dolari per baril. Atitudinea pesimistă continuă și astăzi, cotația WTI extinzându-și secvența descendentă cu peste 30%. La momentul redactării, prețul OIL.WTI bazat pe contractul pe iunie este in jurul nivelului de 17 dolari per baril, în revenire după ce a avut o scurtă cădere spectaculoasă sub nivelul de 12 dolari per baril”, explică Radu Puiu, Research Analyst în cadrul XTB România. Așadar, situația nu este atât de gravă pe cât ar putea părea la prima vedere, fiind efectul unor dezechilibre pe termen scurt. Astfel, investitorii care dețineau poziții de cumpărare pe contractele pe mai au ajuns să plătească pentru a vinde aceste contracte din cauză că volumul de petrol pe care ar trebui să îl primească ar fi dificil de depozitat. Capacitatea de depozitare la nivel global este de aproximativ 6,8 miliarde de barili, fiind în proporție de 60% ocupată. În acest context, rafinăriile nu sunt dispuse că prelucreze petrolul brut din cauza nivelului redus al cererii de combustibil ca urmare a măsurilor de restricționare. „Dinamica extrem de volatilă pe care o observăm pe piața petrolului ar putea fi justificată drept o trezire la realitate pentru traderi. Problema reprezentată de un surplus masiv de ofertă a început să devină o certitudine în martie, totuși, prețurile nu au suferit ajustări în conformitate cu aceasta. Investitorii au sperat că un acord de reducere a producției în cadrul OPEC+ ar putea echilibra situația dar s-a dovedit că măsurile luate nu sunt suficiente pentru a tempera situația. Gravitatea situației este indicată și de informațiile conform cărora Arabia Saudită și alți producători OPEC iau în considerare reducerea imediată a producției, în detrimentul așteptării lunii mai. Este greu de crezut că problemele din industria petrolului vor fi rezolvate rapid. Infrastructura este complicată iar procesul de oprire a producției este costisitor. În plus, state precum Arabia Saudită și Rusia, ale căror economii sunt dependente de petrol, ar putea ezita să accepte reduceri suplimentare de producție. În acest sens, perioada dificilă pentru prețul petrolului ar putea să continue. Momentul în care statele vor începe să relaxeze măsurile iar cetățenii își vor relua treptat activitatea normală ar putea reprezenta un punct de inflexiune pe piața petrolului. Majorarea cererii de combustibil ar putea reprezenta principalul element care va susține prețul aurului negru”, adaugă analistul XTB România. „Dinamica înregistrată pe scadența mai a contractului futures WTI este de proporții istorice. Tehnic, vorbim de o situație de dezechilibru între cerere și ofertă care a adus cotații negative, fără precedent. Deținătorii de poziții long au fost dispuși să plătească pentru a NU primi petrolul la

termenele agreate. Este posibil ca o parte din fondurile implicate să fi fost surprinse în mod brutal de lipsa de interes a participanților pentru preluarea fizică a unor cantități de petrol”, explică, la rândul său, Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. „Pentru economie și firmele producătoare, este de urmărit cu foarte mare atenție ce se întâmplă la scadențele viitoare, în primul rând iunie, acolo unde prețurile zăboveau peste 20 de dolari/baril ieri, dar au ajuns, la momentul redactării, aproape de 16 USD/baril. Persistența eventuală a unor cotații reduse ar afecta negativ companii din SUA, sectorul de energie devenit mai important în ultimul deceniu, dar și veniturile unor state precum Arabia Saudită, Rusia sau Iran”, adaugă analistul.

