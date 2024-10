Cea mai bună aplicație mobilă pentru Forex

Cu o aplicația mobilă xStation, poți investi și gestiona tranzacțiile de oriunde te-ai afla.

În era avansului tehnologic, mulți brokeri aleg să ofere acces la serviciile lor printr-o aplicație mobilă. Aceste aplicații sunt, de obicei, gratuite și pot fi utilizate pe orice dispozitiv. Atunci când îți alegi un broker, se recomandă să verifici ce instrumente de tranzacționare oferă și dacă acestea corespund așteptărilor tale. Cu o aplicație mobilă, poți investi și gestiona tranzacțiile de oriunde te-ai afla. Acesta este motivul pentru care este atât de important ca platforma să fie performantă și să ofere toate funcționalitățile necesare pentru tranzacționare și urmărire a situațiilor din piețe. În momentul în care cauți cea mai bună aplicație mobilă, ar trebui să acorzi atenție următoarelor aspecte: Securitate - verifică dacă aplicația mobilă este oferită de un broker reglementat;

- verifică dacă aplicația mobilă este oferită de un broker reglementat; Stabilitate și răspuns rapid - acest lucru este foarte important în cazul unui sistem de tranzacționare, deoarece rolul unei aplicații mobile este de a te ajuta să răspunzi rapid la schimbarea situațiilor de piață;

- acest lucru este foarte important în cazul unui sistem de tranzacționare, deoarece rolul unei aplicații mobile este de a te ajuta să răspunzi rapid la schimbarea situațiilor de piață; Disponibilitatea instrumentelor - o gamă variată de instrumente financiare oferite de broker;

- o gamă variată de instrumente financiare oferite de broker; Funcționalitate - esențială pentru o utilizare eficientă;

- esențială pentru o utilizare eficientă; Grafice ușor de citit - necesare pentru a monitoriza volatilitatea pieței;

- necesare pentru a monitoriza volatilitatea pieței; Alerte și notificări push - o funcționalitate foarte utilă care îți permite să rămâi la curent cu evoluțiile majore și nivelurile prețurilor actuale, fără a fi necesară monitorizarea constantă a situației prin aplicație;

- o funcționalitate foarte utilă care îți permite să rămâi la curent cu evoluțiile majore și nivelurile prețurilor actuale, fără a fi necesară monitorizarea constantă a situației prin aplicație; Transferul de fonduri - efectuarea de depozite și retrageri direct în aplicația mobilă. xStation – cea mai bună aplicație mobilă pentru a investi pe piața Forex, CFD-uri și nu numai XTB este un broker aflat într-o continuă dezvoltare, diferențiat prin tehnologia avansată de care dispune. Compania a dezvoltat un sistem de tranzacționare - xStation, profesional și intuitiv, care permite clienților să efectueze analize relevante de piață pentru a-și gestiona cu ușurință și rapid investițiile de oriunde s-ar afla. Aplicația mobilă xStation este o platformă unică pentru investiții care oferă acces la peste 4000 instrumente, CFD-uri cu activ suport pe Forex, indici, mărfuri, criptomonede, acțiuni și ETF-uri, dar și acțiuni și ETF-uri cu deținere. Cu acest instrument complet de tranzacționare, nu numai că poți gestiona tranzacțiile și analizele de piață, dar poți urmări, de asemenea, evoluții macroeconomice majore care pot declanșa mișcări mai ample de preț, accesa și resursele educaționale și transfera fonduri. Aplicația mobilă xStation oferă un design modern și intuitiv dezvoltat în urma unor cercetări calitative și cantitative ample. Clienții din peste 100 de țări de pe șase continente folosesc în prezent această aplicație, cu garanția noastră pentru calitatea superioară și stabilitatea conexiunii. Aplicația mobilă xStation – cele mai importante funcții: După conectare, vei vedea 5 tab-uri: - Trading; Portofoliu; Sentimentul pieței; Calendar și ”Mai mult”. Trading În această fereastră, este afișată o listă a instrumentelor selectate. Desigur, le poți modifica în funcție de nevoile tale. Acesta este un coș al instrumentelor tale preferate - poți monitoriza articolele de interes, fără a fi nevoit să le cauți pe lista completă de fiecare dată. Pentru a crea un grup personalizat, selectează „+”, identifică simbolul instrumentului dorit și atinge din nou „+” pentru a confirma adăugarea instrumentului la favorite. O vizualizare rapidă a acestor instrumente îți oferă cele mai relevante informații despre cotațiile curente, împreună cu minimele și maximele zilei și modificarea procentuală zilnică. Click pe un instrument pentru a afișa mai multe detalii: Grafic - poți extinde afișarea graficului pe întregul ecran cu un singur click sau rotind telefonul în poziția orizontală. Astfel, vei putea observa instrumente de analiză tehnică suplimentare, cum ar fi: crosshair, indicatori și oscilatori, linii, forme sau niveluri Fibonacci.

- poți extinde afișarea graficului pe întregul ecran cu un singur click sau rotind telefonul în poziția orizontală. Astfel, vei putea observa instrumente de analiză tehnică suplimentare, cum ar fi: crosshair, indicatori și oscilatori, linii, forme sau niveluri Fibonacci. Transmiterea ordinelor - atât execuție instantant, cât și ordine în așteptare. Fereastra de ordin are un calculator încorporat care afișează automat toate valorile importante pentru tranzacție: marjă / marjă liberă, spread, valoarea pip, valoarea contractului, comision și swap zilnic. Tot aici, poți seta, ordinele Take Profit, Stop Loss și Trailing Stop. Când setezi nivelul prețului, calculatorul va afișa distanța în pips, dar și în valoarea nominală. Pentru ordinele în așteptare, poți seta și perioada de expirare.

- atât execuție instantant, cât și ordine în așteptare. Fereastra de ordin are un calculator încorporat care afișează automat toate valorile importante pentru tranzacție: marjă / marjă liberă, spread, valoarea pip, valoarea contractului, comision și swap zilnic. Tot aici, poți seta, ordinele Take Profit, Stop Loss și Trailing Stop. Când setezi nivelul prețului, calculatorul va afișa distanța în pips, dar și în valoarea nominală. Pentru ordinele în așteptare, poți seta și perioada de expirare. Alerte de preț - prin setarea alertelor de preț, eviți să treci peste niveluri de preț interesante care pot fi relevante, de exemplu, pentru analiza tehnică.

- prin setarea alertelor de preț, eviți să treci peste niveluri de preț interesante care pot fi relevante, de exemplu, pentru analiza tehnică. Statistici - cu această funcționalitate poți analiza un instrument din perspectiva variației zilnice de preț, a sentimentului de piață și a modificărilor zilnice, săptămânale sau lunare. Portofoliu Aceasta este o zonă foarte importantă de unde poți controla pozițiile deschise. În această fereastră poți modifica pozițiile setând ordine de tip Take Profit sau Stop Loss. Ele pot fi aplicate și la nivel de cont, adică tuturor ordinelor deschise pe care le modifici pentru un anumit simbol (adică același instrument). Comenzile afișate în această fereastră pot fi, de asemenea, închise complet sau parțial. În această secțiune, poți vedea, de asemenea, ordinele în așteptare care pot fi modificate sau șterse, o listă a pozițiilor închise cu informații complete despre parametrii tranzacțiilor și tranzacțiile cu numerar. Sentimentul pieței Sentimentul pieței este un instrument care îți permite să urmărești modul în care clienții XTB din întreaga lume își gestionează pozițiile pe diferite instrumente financiare. Afișează, de asemenea, procentul de investitori cu poziții long și short pe diferite active. Cu filtrele disponibile, poți sorta activele în funcție de tipul lor sau poți căuta un instrument anume. Calendar Cu ajutorul calendarului economic încorporat, care este actualizat în timp real, poți monitoriza situația macroeconomică actuală și urmări publicarea rapoartelor care pot fi relevante pentru piețe. Calendarul poate fi filtrat în funcție de țări sau de puterea impactului datelor publicate asupra evoluției prețurilor. Mai multe În această secțiune vei găsi funcții suplimentare. Pe lângă informațiile despre evenimentele macro afișate în calendarul economic, merită să urmărești și știrile de piață pregătite de echipa de analiști XTB. Acestea includ comentarii despre situația actuală din perspectiva datelor macro, precum și perspective interesante din punct de vedere al analizei tehnice. Notificările push de pe telefonul tău te țin la curent cu evoluțiile importante. Tabelul cu cele mai mari modificări este o altă funcționalitate care te poate ajuta să analizezi piața. Tabelul afișează piețele cu cele mai mari fluctuații de preț din perioada selectată. Încă de la începutul operațiunilor sale, XTB s-a concentrat în special pe educarea investitorilor și nevoia conștientizării importanței investițiilor. În acest scop, am pregătit, în colaborare cu experți în piața financiară, o bază extinsă de cunoștințe care include o multitudine de resurse video disponibile în platformă și concepute atât pentru începători, cât și pentru investitorii cu experiență. În aplicație, de asemenea, poți depune/retrage rapid fonduri sau le poți transfera intern între conturi. Aplicația mobilă xStation este disponibilă gratuit pentru toate dispozitivele Android și iOS. Aplicația noastră este operațională și pe cele mai noi dispozitive echipate cu cele mai recente versiuni ale sistemelor de operare. Autentificarea biometrică cu amprentă a fost implementată în aplicație ca măsură de control a accesului. Această soluție ajută, de asemenea, la îmbunătățirea securității prin detectarea documentelor falsificate sau furate. Comutarea între modurile de afișare întunecat și luminos este controlată de setările sistemului de operare al telefonului, dar funcția poate fi setată și prin opțiunile aplicației. Este nevoie de doar câteva minute pentru a deschide un cont de investiții și întregul proces este online. În prezent, peste 50% (și numărul este în creștere) dintre clienții XTB utilizează aplicația mobilă xStation. Concluzie Cu o aplicație mobilă poți controla și gestiona investițiile de oriunde. Poți reacționa rapid și ușor la schimbările din piețe și poți rămâne conectat la evenimente importante care pot avea un efect de creștere a volatilității. Fiecare trader de Forex, CFD-uri sau acțiuni, care apreciază o soluție de înaltă calitate, cu un răspuns rapid, stabilitate și tehnologie de ultimă generație, ar trebui să aibă acest instrument instalat pe smartphone-ul său.

