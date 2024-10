Cea mai bună platformă de tranzacționare Forex și CFD

Succesul pe piața Forex și a CFD-uri este influențat de mulți factori. Unul dintre aceștia este reprezentat de platforma de tranzacționare, un instrument important al investitorului.

Platforma de tranzacționare este denumită și platformă de investiții. Alegerea celei mai bune platforme de tranzacționare, care să corespundă preferințelor individuale ale investitorului, ar trebui să se bazeze pe criterii precum eficiență, rapiditate și fiabilitate. De asemenea, accesul la numeroase instrumente și serii de funcții suplimentare, care facilitează analizarea mai precisă a situației din piață, este, fără îndoială, o caracteristică importantă. Înainte de a analiza care platformă de tranzacționare Forex și CFD este cea mai bună, trebuie să ne gândim la definiția pieței Forex în sine și să cunoaștem esența ei. În plus, trebuie să ne dăm seama cum devenim un participant al acestei mari piețe și care sunt criteriile importante pe baza cărora alegem brokerul potrivit, a cărui platformă de tranzacționare o vom utiliza. Piața valutară (Forex) Piața de schimb valutar - Forex - este cea mai mare piață din lume. Aceasta se caracterizează printr-o lichiditate ridicată, acces facil, execuție rapidă a ordinelor și utilizarea efectului de levier. Piața funcționează 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Forex este o piață uriașă ai cărei participanți sunt corporațiile internaționale, băncile comerciale, băncile centrale, fondurile de investiții, sau chiar clienții individuali. Cum să începi să tranzacționezi CFD-uri cu activ suport pe perechile valutare? Pentru acest lucru ai nevoie doar de o companie care să-ți ofere accesul la această piață. Astfel de companii sunt case de brokeraj și alte instituții financiare care se ocupă de piața valutară. Brokerii sunt entitățile care joacă un rol-cheie în tranzacționarea monedelor. Aceștia acționează ca intermediari între piață și investitor. De ce poate fi dificil să găsești un broker? Pentru că există extrem de multe companii și, frecvent, printre multitudinea de informații și oferte tentante, se poate crea confuzie. Așadar, se dorește alegerea unor entități distinse cu o condiție stabilă pe piață, mulți ani de experiență, monitorizate de autoritățile de reglementare competente, cu brevete sau licențe care să certifice desfășurarea acestei activități. Și, mai presus de toate, entitățile a căror ofertă corespunde așteptărilor investitorului. Un broker bun este cel care se ocupă de bunăstarea clientului, care se dezvoltă continuu pentru a-i oferi investitorului produse de ultimă oră, inovatoare și fiabile și o gamă variată de servicii caracterizate de standarde înalte. Ce este platforma prin intermediul căreia ai acces la piața Forex și de CFD-uri? Începem prin a explica ce este de fapt o platformă de tranzacționare. Platformele de tranzacționare sunt oferite și puse la dispoziția clienților de către brokeri. O platformă de tranzacționare nu este nimic altceva decât un software pentru desktop sau mobil sub forma unei aplicații pentru telefon sau tabletă. Platformele permit tranzacționarea online pe piețele financiare. Prin intermediul unei platforme de tranzacționare, clientul are posibilitatea de a cumpăra și de a vinde, în timp real, instrumentele financiare oferite de broker. Graficele instrumentelor oferite sunt afișate pe baza cotațiilor în timp real. De asemenea, cu ajutorul acestor tipuri de platforme se pot specula variațiile de preț ale monedelor valutare și ale altor instrumente financiare și se pot și realiza achiziții sau vânzări cu instrumente tradiționale ca Acțiunile sau ETF-urile cu deținere, la bază, această piață funcționând precum casele de schimb valutar. Principalul rol al platformelor valutare, în cazul clienților de retail, este acela de facilitare a accesului la contractele pentru diferență (CFD) cu activ suport pe perechile valutare. CFD-ul, abrevierea de la sintagma Contract pentru Diferență, este caracterizat de rata de schimb valutar. Acesta este un tip specific de acord între două părți ce sunt obligate să agreeze o sumă reprezentând diferența dintre prețul de deschidere și de închidere a poziției. Așadar, CFD-ul este un instrument derivat care permite utilizarea efectului de levier financiar și tranzacționarea atât pe baza creșterii, cât și a scăderii prețului instrumentului financiar sau al perechii valutare date. Platformele contemporane oferă mult mai mult decât CFD-uri cu activ suport pe perechi valutare, indici, mărfuri, acțiuni, ETF-uri sau monede virtuale. Ele permit și investirea în Acțiuni Clasice din întreaga lume sau unități de fonduri extrem de populare de tip ETF, toate acestea fiind accesibile prin intermediul unei singure platforme. Brokerii concurează unul cu celălalt prin ofertele din ce în ce mai atractive, prin cele mai bune și cele mai moderne tehnologii disponibile. În zilele noastre, într-o lume atât de dinamică, ar trebui să urmărim (din poziția de broker) în mod continuu noile tendințe pentru ca ceilalți să nu ne depășească - pentru a nu fi eliminați de piață. Acesta este motivul pentru care brokerii trebuie să asigure dezvoltarea permanentă a firmelor lor și să lucreze la îmbunătățirea ofertelor. Satisfacția clienților, care este exprimată în forumurile de discuții din industrie sau în clasamente, este un succes major. Platformele de tranzacționare performante ar trebui să ofere un număr mare de instrumente și funcții care să faciliteze analizele. Printre altele, astfel de instrumente ar putea fi: analiza tehnică, instrumente de analizare și interpretare a graficelor, informațiile de piață cele mai recente, acces la analize și statistici. În plus, utilizatorilor le sunt oferite funcții foarte sofisticate ale platformei, cum ar fi posibilitatea de a implementa propriile soluții non-standard, precum și utilizarea și testarea strategiilor automate de investiții. Utilizatorii platformelor de tranzacționare ar trebui să aibă acces permanent la materiale educaționale, cum ar fi cursuri sau traininguri. O formă interesantă de asistență pentru investitori este accesul la consultările individuale de investiții cu experții din piață. Platforma de tranzacționare este cel mai important instrument pentru investitori, indiferent de nivelul lor de experiență. Pentru a putea plasa în mod liber ordine, pentru a executa tranzacții, analiza grafice sau gestiona portofolii, investitorii, atât cei începători, cât și cei cu experiență, vor avea nevoie de o platformă. În debutul aventurii pe piața Forex și CFD, fiecare investitor trebuie să aleagă brokerul, tipul contul de tranzacționare oferit de broker și platforma de tranzacționare care să respecte așteptările și preferințele individuale. Pentru persoanele care își doresc doar să investească, alegerea platformei este o etapă deosebit de importantă. Așadar, alegerea unei platforme potrivite este un proces mult mai dificil decât în cazul persoanelor cu experiență, care știu la ce detalii să acorde atenție și care recunosc funcțiile cele mai importante și utile ale platformelor de tranzacționare. Companiile care oferă acces la piața Forex dau o mână de ajutor începătorilor (și nu numai), oferind conturi demo gratuite prin intermediul cărora clienții se pot familiariza cu aspectul, funcțiile și instrumentele disponibile și care corespund contului real. Datorită acestei soluții, utilizatorii au ocazia de a cunoaște platforma, dar și de a-și testa strategiile și de a experimenta tradingul ca un investitor real. Orice investitor, fie că este începător, fie că are o experiență vastă, trebuie să-și amintească faptul că este necesar ca platforma de tranzacționare să fie funcțională. Aceasta trebuie să fie fiabilă, rapidă și eficientă. O platformă destinată tranzacționării valutelor, materiilor prime sau a altor instrumente financiare trebuie să permită plasarea rapidă a pozițiilor - long sau short. Dacă îți dorești să iei parte la piața Forex și CFD, este adesea important să activezi o tranzacție la momentul potrivit și, prin urmare, platforma trebuie să fie fiabilă. Utilizatorilor le plac produsele care nu provoacă probleme și sunt ușor de operat. O platformă de tranzacționare dezirabilă este intuitivă, cu o interfață ușor de utilizat, ce nu face dificilă găsirea unei opțiuni specifice. Cu cât gama de funcții și instrumente este mai variată, cu atât analizele executate de investitori vor fi mai avansate, ceea ce reprezintă un avantaj incontestabil. Platformele de tranzacționare oferite de brokeri clienților pot fi împărțite în două categorii - platforme create de brokeri, așa-numitele platforme originale (cum ar fi, de exemplu, xStation) și cele dezvoltate de terțe părți specializate în acest domeniu, puse la dispoziția brokerilor prin intermediul unei licențe (cum ar fi Meta Trader 4). O platformă de tranzacționare dezvoltată de broker poate fi mult mai atractivă - este creată pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor clienților. Fără îndoială, tehnologiile dezvoltate pe cont propriu, de către brokeri, creează un avantaj competitiv față de alți furnizori de sisteme de tranzacționare, din punct de vedere al calității sistemului, și oferă clienților produse și servicii mai competitive în ceea ce privește prețul. Aceste platforme pot fi adaptate la un anumit grup țintă, ținând cont de preferințele lor individuale. Platformele de tranzacționare furnizate de terțe părți conțin soluții universale care nu sunt pe deplin adaptate nevoilor clienților și ofertei extinse a brokerului. Brokerii oferă platforme în 3 versiuni: sub formă de software instalat pe desktop, în forma afișată de un browser pe Internet și sub forma unei aplicații pentru dispozitive mobile. Software-ul adaptat desktop-ului implică descărcarea fișierului de instalare în computer, continuarea procesului de instalare și lansare a platformei. Această soluție permite operarea platformei în modul cel mai stabil, rapid și fiabil. Uneori, totuși, dezavantajul său poate fi faptul că toate setările platformei vor fi accesibile numai de la un anumit calculator. Într-o lume dinamică, precum cea din zilele noastre, această soluție pierde popularitate în rândul investitorilor de retail.

Cea mai bună platformă de tranzacționare pe piața Forex și CFD ar trebui să fie rapidă, ușor de operat, să conțină întotdeauna informații actualizate și să ofere funcțiile și instrumentele necesare oricărui tip de client. Cea mai populară platformă de tranzacționare la nivel mondial, care permite tranzacționarea pe piața Forex și pe CFD-uri, este MetaTrader 4. Platforma originală - xStation xStation reprezintă o platformă populară pentru tranzacționarea pe piața Forex și CFD. Este o platformă originală, a cărei primă versiune a fost dezvoltată în 2011 de XTB și este acceptată la scară largă de utilizatori. Această platformă de ultimă generație a obținut numeroase premii și distincții. Platforma oferă utilizatorului acces la instrumente avansate de analiză tehnică, analize de piață, comentarii ale traderilor de top, calendare macroeconomice și statistici. Platforma xStation deține un scanner avansat de Acțiuni și ETF-uri. Aceasta permite oricui să filtreze mii de acțiuni disponibile, ținând cont de parametri deja cunoscuți, în câteva secunde. xStation este disponibilă în trei forme, ca versiune de instalare pentru calculator, ca platformă e poate fi accesată într-un browser de Internet și ca aplicație pentru dispozitivele mobile. Aceasta este o platformă inovatoare cu o serie de funcții avansate, sisteme de ferestre și spațiu extins de personalizare. Creatorii xStation oferă utilizatorului o platformă de tranzacționare specifică secolului 21, la care oricine se poate adapta pentru a-și satisface propriile nevoi. Parametrii cheie pentru selectarea unei platforme de tranzacționare pe piața Forex și CFD Companiile din piața Forex și CFD oferă clienților lor diferite platforme de tranzacționare. Acestea pot fi platformele proprii sau cele puse la dispoziție de terți. Ambele tipuri de platforme sunt concepute pentru a îndeplini același obiectiv, acela de a permite investitorilor să participe la piață. Platformele actuale de tranzacționare au funcții și instrumente similare și diferă în principal în ceea ce privește tehnologiile, interfața și detaliile, care determină de multe ori succesul acestora. O platformă de tranzacționare bine concepută trebuie să anticipeze așteptările chiar și celor mai exigenți clienți. Aceasta ar trebui dezvoltată și îmbunătățită ținând cont de nevoile investitorilor și să fie caracterizată prin transparență, inovație și, mai presus de toate, ușurința în utilizare. Alegerea celei mai bune platforme de investiții, pe lângă cerințele și nevoile individuale, este condiționată de criterii precum viteză și fiabilitate, funcționalitate și operarea cu ușurință, instrumente avansate, funcții suplimentare gratuite, acces la o ofertă extinsă de produse și mobilitate. Operare rapidă și fiabilitate În multe cazuri, deciziile de invesitiții trebuie luate pe moment. Astfel, este necesară garanția că platforma va funcționa rapid și fiabil. De cele mai multe ori, succesul sau eșecul este determinat de luarea deciziilor corecte, fără întârzieri nejustificate cauzate de modul de funcționare a platformei de tranzacționare. Un parametru important, care determină selectarea unei anumite platforme, poate fi disponibilitatea diferitelor tipuri de ordine - de la ordinele instant la cele în așteptare, Take Profit, Stop Loss sau Trailing Stop - dacă oferă sau nu posibilitatea de a plasa și modifica irdine direct de pe grafic. Funcționalitate și operare ușoară Operarea ușoară oferă confort utilizatorului. Acesta este motivul pentru care creatorii platformei se asigură că este ușor de utilizat și intuitivă. Nimic nu este mai enervant decât căutarea unor funcții simple care ar trebui să fie la îndemână, situație ce duce la pierderea timpului. Clientul se așteaptă să nu fie necesară investirea unei perioade semnificative de timp pentru descoperirea platformei și învățarea funcționalităților sale. Instrumente Efectuarea unei analize de piață fără instrumente adecvate pe platformă este imposibilă. Brokerii încearcă să se asigure că utilizatorul are acces, mai presus de toate, la instrumente de analiză tehnică. Trasarea liniilor sau canalelor de trend, a retragerilor sau extinsiilor Fibonacci reprezintă funcționalități standard. Cu toate acestea, o platformă performantă de tranzacționare ar trebui să ofere o gamă mai largă de instrumente, întrucât fiecare investitor are preferințe specifice. Anumiți clienți vor utiliza tehnica Elliott waves, alții instrumentele Gann, sau vor exista clienți doritori să aibă acces la modele armonice deja etichetate și măsurate. O gamă largă de instrumente de analiză tehnică este necesară pe o platformă bună de tranzacționare. La aceasta se adaugă și necesitatea unei game variate de indicatori de analiză tehnică. Aici, de asemenea, fiecare are preferințe specifice, întrucât indicatorii s-au dezvoltat de-a lungul anilor, însă brokerii ar trebui să pună la dispoziție un număr cât mai mare de indicatori disponibili în platformele lor. Oferta brokerilor este extinsă și îmbogățită cu noi instrumente financiare în mod continuu. De aceea, este necesar să avem acces la scanere și filtre care să ne ajute în identificarea unor instrumente specifice. De exemplu, un broker cu acces la mii de acțiuni trebuie să se asigure că acestea pot fi filtrate în funcție de parametri definiți într-un timp foarte scurt. Același lucru este valabil și pentru statisticile contului. În acest fel, mulți investitori își pot urmări comportamentele din trecut și pot folosi astfel de instrumente pentru a trage concluzii pentru viitor, cu privire la deciziile lor de investiții. Cu cât mai multe instrumente, cu atât mai bine, mai ales dacă există și opțiuni de personalizare pentru a alege doar acele opțiuni pe care investitorul dorește să le vadă pe platformă. Funcții suplimentare gratuite Accesul la platforma de tranzacționare ar trebui să fie gratuit. În prezent, un broker bun, cu o platformă de tranzacționare performantă, ar trebui să ofere tuturor clienților servicii gratuite. Prin urmare, indiferent dacă vorbim despre instrumente utilizate în tranzacționare, comentarii, analize sau materiale de educație, toate acestea ar trebui să fie oferite într-un singur pachet, fiecărui client. Acces la o ofertă extinsă de produse Datorită unui spectru larg de produse și servicii, oferta brokerului poate fi din ce în ce mai tentantă, iar clientul va fi mai dispus să o analizeze. Dacă clientul obține tot ce are nevoie într-un singur loc, respectiv acces la numeroase instrumente ale pieței Forex și CFD-uri din întreaga lume, la un preț accesibil, atunci acesta nu va mai căuta alternative. Așadar, clientul va alege platforma care îi oferă astfel de facilități. Mobilitate În prezent, este benefic dacă alături de versiunea pentru desktop, platforma de tranzacționare este disponibilă și pe alte dispozitive. Telefonul mobil sau tableta cu conexiune permanentă la Internet este un nou standard în acest moment; prin urmare, flexibilitatea și confortul tranzacționării și gestionării nerestricționate a portofoliului, în orice moment și pe orice dispozitiv, reprezintă un avantaj semnificativ. Concluzie În timpul procesului de selecție a celei mai performante platforme de tranzacționare este important să acorzi atenție parametrilor de mai sus. Dar, în primul rând trebuie să ții cont de preferințele și așteptările față de produs, pentru a putea alege cel mai bun produs pentru cerințele tale. Confortul utilizatorului este important. Platforma este doar un instrument, dar este foarte importantă pentru a obține succes și un avantaj. O platformă adecvată nevoilor utilizatorului crește probabilitatea de succes.

