Elemente de bază în interfața MT4

Timp de citire: 2 minute(s)

MetaTrader 4 (MT4) este una dintre cele mai cunoscute și utilizate platforme de tranzacționare. Interfața sa simplă și intuitivă face ca aceasta să fie un element de bază în industrie, fiind utilizată de decenii de către traderii din întreaga lume.

Deschiderea unui cont de investiții pe MT4 nu mai este disponibilă Îți amintim că XTB nu va mai permite deschiderea de conturi noi pe platforma MT4. Singura platformă disponibilă pentru deschiderea de cont este xStation. În cazul în care ai întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să ne contactezi.

Descoperă avantajele platformei XTB făcând clic aici. MT4 este o alegere bună atunci când ești interesat de construirea propriilor strategii automate de tranzacționare, indicatori sau add-on sau ești în căutarea unei comunități deschise de investiții. Poți instala MT4 ca software adițional atât pe desktop cât și pe telefonul tău mobil. Pentru a instala MT4 pe desktop-ul tău click aici și urmează pașii. Pentru a te conecta la versiunea web, click pe butonul login din colțul din dreapta sus al acestei pagini. Conectarea la MT4 După ce te conectezi cu datele tale de autentificare, platforma MT4 se va deschide automat. Dacă ai mai multe conturi - de exemplu, un cont real și un cont demo - poți selecta contul în care vrei să tranzacționezi folosind meniul drop-down din fereastra de autentificare MT4. Trecerea de la un cont la altul este simplă și rapidă și nu este nevoie să introduci din nou datele de autentificare. După cum poți vedea, interfața predefinită a platformei MetaTrader4 este împărțită în trei module: Market Watch Modulul din partea stăngă sus, este secțiunea Market Watch, în care vei găsi o lista de instrumente pe care le poți tranzacționa în platforma MT4 la XTB. Dacă nu poți găsi exact instrumentul căutat, click dreapta pe orice instrument și selectează opțiunea ‘show all instruments’. În secțiunea Market Watch poți deschide ferestre separate cu noi ordine, adâncimea pieței și specificațiile instrumentului. De asemenea, o poți personaliza cu piețele pe care preferi să le urmărești și care le poți grupa. În MT4 poți alege între CFD-uri pe forex, mărfuri și indici. Secțiunea Market Watch îți oferă posibilitatea de a observa modificările de preț ale instrumentelor în timp real. Chart Window Modulul din partea dreaptă sus este Chart Window. După cum se vede, este partea principlă a platformei MT4. Graficele indică modificările de preț ale unui instrument pe o perioadă de timp specificată (oră, zi, săptămână, etc). Graficele sunt cea mai importantă sursă de informație cu privire la piețe pentru traderii tehnici și sunt necesare în analiza tehnică, în lucrul cu indicatorii sau cu expert advisors. Platforma MT4 permite personalizarea ușoară a modului de afișare a graficelor după nevoile tale și salvarea acestuia ca implicit, pentru a rămâne așa de fiecare dată când te conectezi. În plus, poți cu ușurință să deschizi un nou ordin direct de pe grafic în câteva secunde. Terminal Modulul din partea de jos este Terminal. De aici administrezi și monitorizezi tranzacțiile tale deschise și ordinele în așteptare, istoricul tranzacțiilor, operațiunile cu numerar, balanța totală, equity și marja. Poți edita pozițiile tale setând nivelurile de Stop Loss sau Take Profit în acest module. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

