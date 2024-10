2021.08.19 - Cei mai populari indici bursieri internaționali tranzacționați de români în acest an includ S&P 500, Nasdaq-100, Dow Jones, DAX 30 și Euro Stoxx 50

Timp de citire: 6 minute(s)

Izbucnirea pandemiei a reprezentat un element negativ major pentru piețele de capital, care a dus la cea mai amplă corecție bursieră din 2008, de la Criza Financiară. Totuși, la mai mult de un an de la minimul atins în timpul pandemiei, piața arată diferit - chiar dacă rămân unele temeri cu privire la avansul continuu al acțiunilor. Astfel, economiștii nu sunt îngrijorați de posibilitatea de impunere a unui nou blocaj amplu și sunt mai probabile restricții la scară mai mică.

Indicele S&P 500, care oferă o replicare cât mai apropiată de performanța economiei americane, a reușit să recupereze peste 100% de la minimul pandemic atins pe 23 martie 2020. Piața a avut nevoie de 354 de zile de tranzacționare pentru a ajunge acolo, marcând cea mai rapidă piață de creștere care a dus la dublarea valorii din minim de la Cel de al Doilea Război Mondial, se arată în analiza elaborată de Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia.

Companiile din cadrul S&P 500 au raportat o creștere a veniturilor cu 53% de la un an la altul în primul trimestru și se conturează o creștere de aproximativ 90% pentru al doilea trimestru.

Recuperarea este în plină desfășurare, iar analistul XTB consideră că varianta Delta se va dovedi a fi gestionabilă datorită vaccinurilor și imunității extinse care ar putea ajuta la evitarea altor blocaje. Investitorii din România nu diferă de cei din străinătate în ceea ce privește obiectivul pe care îl urmăresc și anume identificarea companiilor, sectoarelor și economiilor care ar putea să aibă o evoluție remarcabilă într-un interval de timp ales. Ținând cont de acest aspect, nu este o surpriză faptul că printre cei mai populari indici tranzacționați de români în acest an se află indicii majori din SUA: S&P 500, Nasdaq-100 și Dow Jones, dar și etaloane europene precum DAX 30 sau Euro Stoxx 50. Indicele S&P 500, care oferă o replicare cât mai apropiată de performanța economiei americane, a reușit să recupereze peste 100% de la minimul pandemic de 2.237,40 de puncte atins pe 23 martie 2020. Piața a avut nevoie de 354 de zile de tranzacționare pentru a ajunge acolo, marcând cea mai rapidă piață de creștere care a dus la dublarea valorii din minim de la Cel de al Doilea Război Mondial, conform unei analize a S&P Dow Jones Indices. În comparație, în timpul Crizei Financiare, S&P 500 a atins minimul la 676,53 pe 9 martie 2009, iar etalonul nu și-a dublat valoare până pe 27 aprilie 2011. În medie, pieței de creștere i-au trebuit mai mult de 1.000 de sesiuni de tranzacționare pentru a atinge această etapă. Majoritatea părerilor susțin că stimulentele monetare și fiscale fără precedent au stat la baza creșterii puternice a pieței. Acțiunea de salvare a avut loc pe măsură ce S&P 500 a suferit cea mai rapidă corecție de 30 de procente din istorie. În timp ce rezultatele pot părea prea bune pentru a fi adevărate, acest raliu puternic are un punct de susținere fundamental - o redresare solidă a câștigurilor. Profiturile companiilor au revenit puternic de la minimele din timpul pandemiei. Companiile din cadrul S&P 500 au raportat o creștere a veniturilor cu 53% de la un an la altul în primul trimestru și se conturează o creștere de aproximativ 90% pentru al doilea trimestru. Acest trimestru poate fi caracterizat nu numai de un număr mare de rezultate peste așteptări, ci și de dimensiunea impresionantă a surprizelor. Companiile sunt încrezătoare că majorarea costurilor de producție poate fi compensată sau gestionată. Firmele profită de capitalul în exces și acordă prioritate investițiilor pentru creștere, menținând în același timp niveluri ridicate ale răscumpărărilor de acțiuni. Cea mai recentă creștere a acțiunilor a venit după ce datele au arătat că prețurile de consum au crescut într-un ritm mai moderat în iulie decât în luna anterioară. În plus, investitorii au primit o nouă ”injecție” de optimism după ce Senatul SUA a adoptat planul de infrastructură de 1.000 de miliarde de dolari, care include 550 de miliarde de dolari în cheltuieli pentru domenii precum transportul și rețeaua electrică. În prima jumătate a anului 2021, nu au lipsit comentarii sumbre legate de sectorul de tehnologie. După statutul de vedete ale pieței de anul trecut, părea că tehnologia nu mai avea loc de creștere. Deschiderea așteptată a economiei globale era prognozată să determine o reorientare a investitorilor dinspre câștigătorii din tehnologie ai anului către sectoare și companii care ar beneficia de redeschiderea activităților. Poate fi surprinzător, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Administratorii de fonduri au redescoperit atractivitatea sectorului, cu fluxuri uriașe de intrare în ultima perioadă care au jucat un rol major în avansul Nasdaq-100 către un nou maxim istoric, depășind pragul de 15.000 pentru prima dată în istoria sa. Din punct de vedere al graficului, tendința ascendentă pare a fi intactă și s-a îmbunătățit major din perioada incertă februarie - mai. În prezent, a trecut o perioadă extinsă fără niveluri ridicate de volatilitate și, din punct de vedere istoric, perioada august-septembrie poate traversa o perioadă de slăbiciune înainte de începerea unui raliu de sfârșit de an. Investitorii par să fi observat fundamentele puternice ale sectorului, în special puterea de generare de numerar ale marilor companii de tehnologie și au căpătat mai multă încredere în acțiunile de creștere și în capacitatea lor de a furniza randamente puternice pe piață. Aceste zone ciclice ale pieței - materialele, energia, sectorul financiar și industrial - s-au dublat de la minimul din 2020 datorită revenirii puternice din acest an, pe măsură ce a crescut optimismul față de redeschidere. Cu toate acestea, după un moment important, mulți se așteaptă la o perioadă de tranzacționare mai agitată. În plus, piața nu a înregistrat o corecție importantă de aproximativ 10 luni. Spre deosebire de situația din SUA, unde indicii au atras pe fondul performanței solide a economiei, datele macroeconomice din Europa nu au fost atât de impresionante. Evoluția piețelor europene a beneficiat de o tranziție a capitalului dinspre acțiunile din Asia pe fondul problemelor cauzate de pandemie în regiune și a măsurilor de reglementare impuse în China. Indicele bursier major din Germania, DAX, a depășit recent pragul de 16.000 de puncte pentru prima dată în istorie, fiind impulsionat și de recordurile de pe Wall Street. Întrebarea actuală este dacă DAX are suficientă susținere pentru a continua avansul. În ciuda tuturor incertitudinilor, acțiunile rămân pe un drum destul de solid pe măsură ce tranzacționarea de recuperare avansează. Trebuie subliniat că Rezerva Federală face toate eforturile pentru a menține piața pe linia de plutire și este posibil să continue această abordare și în viitor. Atitudinea generală a piețelor va continua să fie oarecum prudentă pe fondul extinderii variantei Delta și a căderii datelor macroeconomice din China. În ceea ce privește alte date economice, indicele preliminar al sentimentului consumatorului al Universității din Michigan a scăzut luna trecută de la 81,2 puncte la 70,2 puncte. Scăderea, care a fost una dintre cele mai abrupte înregistrate, a venit pe fondul îngrijorărilor legate de inflație și de recenta creștere a noilor cazuri de coronavirus. Dacă răspândirea variantei Delta se dovedește temporară, aceasta ar putea fi o oportunitate de cumpărare pentru investitori. Extinderea variantei Delta are impact temporar asupra încrederii și cheltuielilor consumatorilor, dar odată ce va fi depășit acest nou val ar putea să fie reluat drumul anterior al creșterii economice, ceea ce ar putea duce la un răspuns în consecință al bursei. Rezultatele corporative au contribuit la echilibrarea sentimentului pesimist legat de semnele unei încetiniri în China și de tensiunile geopolitice din Afganistan. Câștigurile corporative sunt prognozate să se plaseze sub așteptări pentru anul viitor și evaluările mai scăzute ar putea face drumul indicelui S&P 500 mai anevoios. Astfel, Morgan Stanley previzionează o corecție mai mare de 10% în următoarele luni. Recuperarea este în plină desfășurare și consider că varianta Delta se va dovedi a fi gestionabilă datorită vaccinurilor și imunității extins dezvoltate care ar putea ajuta la evitarea altor blocaje. Acest aspect este luat în considerare de piețe, iar așteptările pot fi puțin prea ridicate în ceea ce privește creșterea viitoare a câștigurilor, lăsând evaluările vulnerabile pe termen scurt. Acest lucru este normal în stadiul actual al redresării economice.

