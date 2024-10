2021.03.11 - XTB: Mașini electrice de lux, taxiuri zburătoare, tranzacționare de monede virtuale, cele mai noi listări de potențial interes pentru investitorii români

O analiză de piață realizată de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia

Piețele americane, aflate până nu demult la maxime istorice, se află în zona unei tentații de listare ridicate. Inventivitatea a crescut și apetitul pentru risc al investitorilor noi (în special de retail) a susținut utilizarea unor metode noi, cum ar fi fuziunea cu o companie deja listată, numită SPAC (special purpose acquisitions company) sau listarea directă, numită DPO. Pe lângă ruta clasică a unor IPO-uri, în care un consorțiu (de obicei) de bănci de investiții mai întâi tatonează piața, apoi stabilește un preț inițial accesibil doar investitorilor din ofertă, ulterior acțiunile intrând la tranzacționare „pentru toată lumea”, metode noi au fost la îndemâna fondatorilor de companii, investitorilor cheie și fondurilor de tip venture capital. Între acestea, fuziunea cu o companie deja listată, numită SPAC (special purpose acquisitions company) sau listarea directă, numită DPO. În cazul SPAC, procesul simplificat poate fi descris astfel: compania se listează sub un nume generic, strânge bani de la investitori, dar urmează să anunțe abia după o perioadă (de ordinul lunilor, deseori) care este ținta, adevăratul obiectiv al listării, cu care va fuziona. Numele, prestigiul celor care creează compania de tip SPAC, înainte să fie anunțată ținta ulterioară, devine foarte important. Interesant este că anul trecut s-au înregistrat volume de 157 de mld. de dolari, dar anul acesta, deja, nivelul de activitate (fuziunile prin SPAC) a depășit reperul anterior, atingând 170 de mld. de dolari (potrivit Reuters, pe 9 martie). Doar prin IPO-urile societăților inițiale tip SPAC s-au strâns 64.2 mld. de dolari, peste trei sferturi (76%) din totalul sumelor strânse prin IPO. Sectoarele preferate au fost cel auto, aerospațial și cel software. De mare interes pentru piețe a fost Lucid Motors, văzută de unii drept un potențial concurent pe segmentul auto electrice de lux pentru Tesla. Compania a primit susținere din partea fondului suveran al Arabiei Saudite. Vehiculul SPAC cu simbolul CCIV a oficializat propunerea în februarie, însă informațiile pe surse din presă apăruseră deja în prima jumătate din ianuarie, când cotațiile erau în jur de 13 dolari pe acțiune. După o efervescență întinsă pe câteva săptămâni, cotațiile au ajuns la 64.86 dolari pe 18 februarie, înainte de a coborî la 24.5 dolari pe 10 martie, ora 20.30. Lucid va primi în total 4.4 mld de dolari (din care o parte printr-un plasament privat), cu care speră să continue dezvoltarea, urmând să ajungă de la 2 mii la 5 mii de angajați la finele lui 2022. O serie de nume din domeniul autovehiculelor electrice au suferit recent corecții severe, atât Tesla cât și Nio înregistrând pierderi de peste 30% din vârfuri, înaintea unor recuperări. Atrage atenția, prin promisiunile unei tehnologii futuriste și Joby Aviation, care propune un taxi zburător electric, sperat a fi lansat în 2024. Vehiculul decolează vertical, sistemul de elice reorientându-se apoi orizontal pentru a ajunge la o viteză de vârf de aprox 320 km/h. Compania a strâns aproape 0.8 mld de dolari deja, din care aproape trei sferturi de la Toyota. Joby a anunțat că se va lista prin fuziune cu un SPAC numit Reinvent Technology Partners (fondat de antreprenori din LinkedIn și Zynga), în urma tranzacției fiind evaluată la 6.6 mld. de dolari. Spre deosebire de alte oferte, unde investitorii deseori nu au astfel de limite, anumite acțiuni sunt supuse unei limitări de vânzare de 5 ani, altele fiind disponibile abia după ce s-ar atinge o capitalizare de 30 de mld. de dolari, reducând presiunea potențială a investitorilor sau antreprenorilor care ar fi vândut pentru a marca un câștig rapid. Este de reținut, totuși, că în urma structurii netradiționale, a volatilității ridicate și a participării importante a publicului larg, titlurile de tip SPAC pot fi chiar mai riscante decât acțiunile ”așezate”, așa numitele ”blue chips” ale pieței. Ultimele săptămâni au adus corecții de câte două cifre pentru majoritatea titlurilor de tip SPAC care au deja ținte de fuziune anunțate. O firmă nouă care, de asemenea, ar putea stimula imaginația investitorilor, mai ales a participanților la piața monedelor virtuale este Coinbase (o platformă pe care poți cumpăra, vinde și depozita monede virtuale precum Bitcoin, Ethereum și altele). O licitație pre-listare organizată de Nasdaq a dat companiei o evaluare de 90-100 de mld. de dolari (la un preț pe acțiune între 350 și 375 de dolari). Pasul, așteptat curând, va fi prima listare directă majoră pe Nasdaq, iar deținătorii de acțiuni comune clasa A (cele care au un singur vot, față de 20 pentru clasa B) le vor putea vinde fără restricții. Procedura simplificată poate păstra mai mulți bani în buzunarele fondatorilor, prin comparație cu un IPO unde, în general prețul acțiunii este mai mic decât cel din prima zi de tranzacționare. Bursa de monede virtuale este cea mai mare din SUA, cu un volum zilnic de peste 3 mld. de dolari. E de așteptat ca interesul penru acțiunile sale să fie cel puțin parțial corelat cu interesul pentru Bitcoin și alte monede virtuale.

