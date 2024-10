2021.08.26 - Aur, petrol, gaze naturale, soia, cafea și zahăr – cele mai tranzacționate mărfuri de români în 2021

Pe lângă materiile prime considerate clasice precum aurul sau petrolul, care s-au regăsit în preferințele investitorilor din România, s-au observat și mărfuri exotice. Comparând acest tip de active din punct de vedere al numărului de tranzacții realizate și a valorii nominale tranzacționate observăm că, în top trei, se regăsesc două materii prime: gazele naturale și soia. În plus, cele două clasamente sunt completate de cafea, în cazul numărului de tranzacții, și zahărul, în ceea ce privește valoarea nominală, se arată în analiza elaborată de Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia.

Alegerile investitorilor din România s-au orientat către materiile prime care au beneficiat de o dinamică favorabilă în acest an.

Acest fapt ne arată că preferințele lor se bazează pe identificarea oportunităților de moment care au potențialul de a oferi rezultate pozitive pe o perspectivă pe termen scurt și mediu.

În plus, se poate observa că investitorii români urmăresc trendurile globale și încearcă să se adapteze acestor tendințe. „Anul 2021 a debutat într-o manieră extrem de optimistă, care l-ar putea ajuta să fie plasat într-o poziție privilegiată în cărțile de economie, prezentând un context favorabil. Astfel, investitorii au beneficiat de o atitudine exuberantă, un optimism ”exagerat”, care a fost determinat de așteptările unei redresări puternice a economiei globale ca urmare a redeschiderii, dar și de niveluri masive de lichiditate în piețele de capital. Având în vedere că indicii bursieri și acțiunile se aflau deja la maxime istorice, investitorii au căutat noi instrumente către care să își transfere capitalul, dar care să se afle la prețuri ”accesibile”. Această tendință a trezit o mișcare ascendentă pentru majoritatea materiilor prime”, explică Radu Puiu. Cererea pe termen scurt de gaze naturale din SUA poate fi afectată negativ de scăderea temperaturilor. Stocurile de gaze naturale cresc mai lent decât media pe 5 ani. Oferta limitată contribuie la un asemenea scenariu. Aprovizionarea este aproape de minimul pe 5 ani pentru perioada curentă. În plus, gazul natural rămâne supravândut de speculatori. Oferta depășește cererea, ceea ce este de obicei cazul pentru perioada de vară. Nivelurile stocurilor înainte de perioada rece vor fi esențiale. Prețurile gazelor naturale s-au retras după recentele creșteri abrupte. Modelele sezoniere indică o posibilă mișcare laterală care s-ar putea extinde până în prima săptămână a lunii septembrie. În plus, acest lucru sugerează că mișcări ascendente mai ample ar putea începe în perioada toamnă-iarnă. Agenția Internațională a Energiei prognozează prezența unor stocuri mai mici la începutul sezonului de încălzire decât anul trecut. Previziunile instituției indică faptul că stocurile de gaze naturale ar putea atinge minimul pe 5 ani în ianuarie 2022. Producția americană de gaze naturale rămâne stabilă, dar exporturile de GNL (gaze naturale lichefiate) sunt în creștere. În ceea ce privește soia, previziunile recente mai slabe pentru piețele asiatice au stimulat incertitudinea referitoare la exporturile SUA. De asemenea, slăbiciunea realului brazilian crește competitivitatea culturilor sud-americane. În plus, precipitațiile așteptate în regiunile de producție de porumb și soia îmbunătățesc perspectivele pentru producția din acest an (recoltarea începe în câteva săptămâni). Soia și porumbul au suferit scăderi de preț puternice după ce Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a recomandat un conținut mai scăzut de biocombustibil în amestecul de combustibili. În ciuda precipitațiilor recente, datele din Statele Unite au arătat o deteriorare a calității culturilor de soia și porumb. Modelele sezoniere sugerează că s-ar putea apropia o scădere a prețurilor la soia. Un nou sezon de vânzare pentru porumb și soia începe în septembrie iar China continuă să arate o cerere puternică. Prețurile cafelei continuă scăderea pe fondul știrilor despre înghețul din Brazilia. Piața se așteaptă ca impactul vremii nefavorabile să fie limitat, mai ales că aceste condiții nefavorabile sunt așteptate într-o singură regiune. Corelația dintre prețurile cafelei și realul brazilian (BRL) rămâne ridicată. Moneda a fost slabă în ultima perioadă și oferă puține motive pentru o apreciere pe termen scurt. Modelele sezoniere ale cafelei indică stabilizarea prețurilor până la jumătatea lunii octombrie. Organizația Internațională a Cafelei se așteaptă ca prețul să rămână ridicat timp de 2-3 ani din cauza plantelor deteriorate din Brazilia. În plus, se observă o reducere semnificativă a numărului de poziții de cumpărare deschise. Stocurile de cafea ale ICE (Bursa Internațională de Mărfuri) au încetat să crească, ceea ce ar putea sugera probleme viitoare de aprovizionare din Brazilia deoarece cafeaua braziliană a fost cea care, recent, a aprovizionat stocurile pe ICE. Fitch prognozează că, la nivel global, cheltuielile pentru cafea ar trebui să crească cu 5,8% în 2020 - peste media din perioada 2015-2019 În ceea ce privește zahărul, finalizarea tendinței ascendente de pe piața cafelei nu a afectat tendința ascendentă de pe piața zahărului. Prețul zahărului a depășit nivelul de 20 de cenți pe kilogram. Zahărul s-a aflat la cel mai înalt nivel din 2017, în ciuda slăbiciunii realului brazilian. În schimb, culturile braziliene sunt amenințate de temperaturi ridicate și secetă. Traderii menționează despre posibilele reduceri ulterioare ale recoltei braziliene din acest sezon deoarece seceta dură și trei valuri de înghețuri au afectat zonele agricole ale celui mai mare exportator din lume. Condițiile meteorologice actuale sunt comparate cu cele din 2014. Astfel, mai mulți analiști își reduc estimările legate de culturile braziliene și, prin urmare, deficitul din 2021-22 crește. În Brazilia se prognoza deja că recolta de cultură de trestie de zahăr va fi cu aproximativ 10% mai scăzută anul acesta, din cauza celei mai grave secete din ultimii 90 de ani, dar înghețurile recente ar putea agrava lucrurile. Conform unui sondaj Reuters, producția mai redusă din Brazilia a contribuit la trimiterea pieței globale în deficit de ofertă. Modelele sezoniere indică posibilitatea de continuare a mișcării ascendente. Cu toate acestea, zahărul a fost supracumpărat de speculatori din octombrie 2020, similar cu situația din 2017. Prognoza referitoare la trestia de zahăr a fost redusă din cauza condițiilor meteorologice. Producția este acum așteptată să se plaseze în intervalul de 490-500 milioane tone în sezonul 2021/22, în scădere față de 605 milioane tone estimate anterior. Cu toate acestea, prețurile zahărului pot fi expuse riscului din cauza scăderii recente a prețurilor petrolului. Odată cu ridicarea restricțiilor din Europa, consumul de zahăr a crescut în iulie și august. În concluzie, alegerile investitorilor din România s-au orientat către materiile prime care au beneficiat de o dinamică favorabilă în acest an. Acest fapt ne arată că preferințele lor se bazează pe identificarea oportunităților de moment care au potențialul de a oferi rezultate pozitive pe o perspectivă pe termen scurt și mediu. În plus, se poate observa că investitorii români urmăresc trendurile globale și încearcă să se adapteze acestor tendințe.

