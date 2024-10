2021.11.11 - Cine are de câștigat de pe urma investițiilor de 700 miliarde de dolari pentru infrastructură în SUA

Casa Albă a anunțat ieri după-amiază că președintele Joe Biden va semna luni cel mai mare proiect de investiție federală în infrastructură din SUA de peste un deceniu. Legislația include aproximativ 550 de miliarde de dolari în noi finanțări pentru transport, utilități și acces la bandă largă. De asemenea, prevede investiții de 110 miliarde USD în drumuri, poduri și alte proiecte majore, direcționează 66 miliarde USD către transportul feroviar de pasageri și marfă și 39 miliarde USD în transportul public, ne explică Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB România, casă de brokeraj pe bursele internaționale, listată pe Bursa de la Varșovia.

Aceste investiții reprezintă progrese semnificative pentru a combate problemele de infrastructură ale țării, deși nu sunt suficiente pentru a le rezolva complet. În ciuda faptului că la prima vedere, proiectul de lege pare destul de inclusiv, experții consideră că este nevoie de mult mai multe finanțări pentru a aborda pe deplin problemele cu care se confruntă națiunea. Deși proiectul de lege prevede 39 de miliarde de dolari pentru transportul public, de exemplu, Societatea Americană a Inginerilor Civili estimează că sistemele de transport public din SUA au nevoie de aproximativ 176 de miliarde de dolari în acest moment și vor avea nevoie de aproximativ 100 de miliarde de dolari în plus până la sfârșitul deceniului pentru a ajunge la niveluri comparabile infrastructurii din Singapore sau Țările de Jos. De asemenea, succesul proiectului de lege va depinde în mare măsură de implementare, care va varia de la un stat la altul. Pentru multe programe, guvernul federal este așteptat să aloce o anumită sumă de finanțare către state, care apoi vor distribui bani diferitelor localități. În timpul acestui proces, multe orașe vor concura pentru un fond limitat de finanțare, lăsând prioritizarea proiectelor la latitudinea statului. Nu e de mirare că adoptarea legii privind infrastructura este așteptată să aducă beneficii pentru economia SUA în diferite moduri. Deoarece Dow Jones are o expunere mare față de sectorul industrial, un astfel de proiect de lege este util pentru indice. Proiectul este așteptat să ofere ”energie” unor companii precum 3M, Caterpillar și altor entități care alimentează sectorul industrial, dar este posibil, de asemenea, ca sectorul materialelor să beneficieze de pe urma acestei legi. În plus, legislația prevede 65 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea căilor de transmitere a energiei curate și pentru modernizarea rețelei și a infrastructurii electrice. Această finanțare va fi direcționată către construirea a mii de kilometrii de noi linii de transport pentru a facilita extinderea surselor regenerabile și a energiei curate precum și a tehnologiilor de energie curată pentru a accelera tranziția către o economie cu emisii zero. Efectele legislației deja au început să se vadă la nivelul performanțelor acțiunilor anumitor companii din sectoarele vizate. Astfel, pe 8 noiembrie, după publicarea veștii legate de aprobarea legii, acțiunile Caterpillar și ale altor companii de utilaje au înregistrat câștiguri. Caterpillar a înregistrat una dintre cele mai remarcabile evoluții, crescând cu peste 4%. Gigantul de echipamente agricole Deere și liderul global în sectorul de energie, Cummins, au fost alte exemple care s-au evidențiat, avansând la un moment dat cu peste 2%, respectiv 1% . Alte instrumente care au avut de câștigat au fost fondurile tranzacționate la bursă (ETF) aferente sectoarelor prezentate anterior. Caterpillar este cel mai mare producător și distribuitor de echipamente de construcții din lume și este, de asemenea, un producător de top de motoare diesel și turbine pentru transport și aplicații industriale. Compania operează în principal pe trei segmente principale: industria de construcții, industria resurselor naturale și energie și transport. De asemenea, oferă finanțare și servicii conexe prin segmentul de produse financiare. Pe de altă parte, compania Deere & Co. ar putea să iasă în evidență. Este cel mai mare producător/distribuitor de echipamente agricole la nivel mondial, fiind lider de piață pe segmente de echipamente agricole mari. Cele trei domenii principale în care activează sunt: agricultura si gazon, construcții și silvicultură și credit pentru finanțare. Această lege vine pe un fond pozitiv pentru companiile din SUA. A fost un sezon de raportări financiare foarte bun, așa că piețele au continuat să avanseze pe fondul îmbunătățirii rezultatelor. Conform datelor Fundstrat, dintre cele 90% companii din componența indicelui S&P 500 care au raportat performanțele până acum, 81% au depășit estimările privind profitul cu o medie de 9%, iar 72% au depășit estimările de venituri cu o medie de 5%. În plus, consumatorii americani par dispuși să își plaseze o parte din economiile strânse în timpul pandemiei pe piața de capital, cu gândul de a reuși să își protejeze averea de inflația ”galopantă”, ce pare să fi depășit deja caracteristica ”tranzitorie”, motiv pentru care un nou val de investiții ar putea fi factorul cheie care să ajute la continuarea obținerii unor rezultate financiare favorabile pentru companii și în următoarele trimestre.

