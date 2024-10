2020.02.03 - Cine câştigă de pe urma Coronavirusului?

Timp de citire: 2 minute(s)

Kawamoto Corp, unul dintre cei mai mari producători şi furnizori japonezi de produse medicale, înregistrează pe Bursa de la Tokio un avans de 744,5% în ianuarie 2020, ceea ce înseamnă că preţul acţiunilor companiei a crescut de peste opt ori în această perioadă ca urmare a stării de panică determinată de epidemia de coronavirus la nivel global.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

„Organizaţia Mondială a Sănătăţii a decis să declare o stare de urgenţă sanitară la nivel global, măsură ce subliniază amplitudinea epidemiei. Totuşi, acest anunţ s-ar putea dovedi optimist pentru pieţe. Analizând cazurile similare din trecut (inclusiv epidemia SARS şi cea cu virusul zika), s-a observat că aceste măsuri tind să reprezinte un «indicator decalat». Investitorii tind să includă în preţ scenariile pesimiste, în încercarea de a anticipa evoluţia, iar, în trecut, anunţul oficial a marcat începutul unei mişcări ascendente pe pieţele de capital”, spune Radu Puiu, research analyst al XTB România, pentru ZF. Printre cele mai afectate companii de temerile legate de rapiditatea cu care se extinde virusul şi de lipsa unui tratament sunt cele cu un grad ridicat de expunere în China, precum şi transportatorii aerieni şi agenţiile de turism, ca urmare a restricţionării călătoriilor din China. Dar la polul opus, cu creşteri semnificative în ultima perioadă sunt companiile care produc bunuri medicale, în special în zona Asia-Pacific. Acesta este şi cazul Kawamoto. Cu o reţea de vânzare extinsă în Europa, Orientul Mijlociu, sud-estul Asiei, Africa, Australia, America de Nord şi de Sud, compania înregistrează un avans de 495% în ultimele două săptămâni ca urmare a creşterii explozive a cererii pentru măşti sanitare din ultima perioadă. Astfel, de la jumătatea anului trecut încoace, acţiunile Kawamoto s-au apreciat de peste şapte ori la Tokio, perioadă de timp în care capitalizarea bursieră a companiei a crescut de la 20 mil. euro la 150 milioane euro (18 mld. yeni japonezi). „Episoade corective după aprecieri spectaculoase ale producătorilor de accesorii medicale şi de protecţie sunt, teoretic, posibile, iar trendul în următoarele săptămâni va depinde de evoluţia numărului de cazuri de coronavirus: dacă se va reuşi o aplatizare a avansului acestora, revenirea «pe pământ» a cotaţiilor ar deveni probabilă. În scenariul alternativ, o creştere susţinută a cazurilor (din Japonia în special) ar face sectorul şi mai atractiv pentru speculatorii activi în piaţă”, explică Claudiu Cazacu, consulting strategist în cadrul XTB România. După 10 sesiuni în care au înregistrat creşteri de peste 15%, acţiunile Kawamoto au înregistrat luni la închiderea şedinţei o scădere de 18,5%, în tandem cu scăderile de pe pieţele asiatice.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."