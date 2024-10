2021.05.19 - Claudiu Cazacu, XTB, îndeamnă la prudență când vine vorba de Tesla și criptomonede

Tesla, care folosește un mod neconvențional de promovare, se poate lăuda cu o bază de fani impresionantă. Între aceștia - cel puțin din punct de vedere al acțiunilor producătorului de autovehicule electrice - nu pare a se afla un investitor faimos, Michael Burry, care a devenit cunoscut mai ales după filmul The Big Short, premiat cu Oscar.

Investitorul celebru Michael Burry, care a fost inspirația pentru filmul premiat la Oscar The Big Short și care a mizat (câștigând masiv) pe scăderea pieței imobiliare americane în contextul crizei din 2008, pare să estimeze o scădere a prețului acțiunilor Tesla în perioada următoare. În acest context, Claudiu Cazacu, consulting strategist în cadrul XTB România, consideră că ar fi prudent pentru investitori să studieze argumentele directorului Scion Asset Management nu doar în privința acțiunilor Tesla, ci și a altor instrumente financiare cu creșteri spectaculoase în ultima vreme, precum criptomonedele. Nu numai că fondatorul și directorul Scion Asset Management a mizat (și câștigat masiv) pe scăderea pieței imobiliare americane în contextul crizei din 2008, dar a fost de partea corectă a trendului acțiunilor GameStop. Operațiunea short squeeze GameStop (forțarea închiderii pozițiilor de vânzare în lipsă) a intrat deja în istoria pieței, iar pentru milioane de membri ai forumului WSB de pe Reddit, în legendă. Cum vizibilitatea și popularitatea sunt monede convertibile în industria financiară, piața ia notă atunci când, în îndeplinirea obligațiilor de transparență, fondul Scion Asset Management al lui Michale Burry oferă o privire în spatele cortinei. Dimensiunea mizei pe scăderea acțiunilor este considerabilă: 8001 opțiuni pot permite vânzarea unui echivalent de 801 000 acțiuni Tesla. Prețul pe acțiune a coborât de la 729.77 de dolari la începutul anului până la 577.87 la 18 mai, după ce a atins chiar puțin peste 900 dolari pe 25 ianuarie. La nivelul de la finele trimestrului I, valoarea poziției ar fi fost de peste 0.5 miliarde de dolari. Nu este clar la ce preț au fost acumulate aceste opțiuni, pe ce scadențe și dacă fac, cumva, parte dintr-o strategie mai amplă. Dacă ne gândim, însă, la o serie de postări pe Twitter ale lui Burry, investitorul a adoptat o poziție de vânzare clară, directă, fără a face un arbitraj sau alte strategii complexe. Contul a fost șters în aprilie, s-ar părea, la sugestia SEC, autoritatea de reglementare din SUA, posibil (nu avem informații certe) în legătură cu comentariile sale referitoare la GameStop. Înainte de renunțarea la Twitter, directorul Scion a avertizat în mai multe rânduri că evaluările din piață sunt ridicate, vorbind și despre fenomenul SPAC, dar și bitcoin, dogecoin sau acțiunile „meme” popularizate pe Reddit și alte site-uri. O variantă de interpretare ar fi că valul de comentarii negative și insulte la adresa celor care au poziții de vânzare în lipsă ar fi un risc pe care Burry, deși privit în general cu simpatie de participanții de pe Reddit, nu ar fi vrut, în aceste noi condiții, să și-l asume. Tesla resimte, de altfel, o presiune crescândă din partea producătorilor ”clasici”, care au simțit, deși cu oarecare întârziere, în ce direcție se orientează consumatorii. În trimestrul 1 al acestui an, Ford a produs cu 74.1% mai multe vehicule electrice față de T1 din anul anterior, GM cu 44.8%, VW cu 122% și BMW cu 129.8%. Doar VW a ajuns la 133 de mii de unități electrice în T1, cumulat cei 4 menționați ajung la peste 320 de mii de unități. În plus, veniturile Tesla din vânzarea de certificate necesare altor firme din industrie sunt în scădere, pe măsură ce aceștia dezvoltă propriile modele non-poluante. Deschiderea fabricii din Germania este, la rândul său, amânată: recent, Musk a solicitat furnizorilor pentru acea locație să ”mărească viteza”. După ce a crescut de peste 8 ori anul trecut, Tesla a pierdut aproximativ 30% de la vârful de anul acesta. Poate că ar fi prudent pentru investitori să studieze argumentele celui care a inspirat filmul The Big Short, și nu doar în privința acțiunilor Tesla, ci și a unei serii de instrumente cu grafice ultra-dinamice: e bine să fim atenți la acele active care au fost conduse de o „ardoare speculativă la înălțimi nebunești de unde căderea va fi dramatică și dureroasă” a avertizat acesta - cu ceva timp înainte de a șterge contul, bineînțeles. Nu pare a fi, din perspectivă istorică, o idee deplasată.

