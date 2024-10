2021.11.12 - Claudiu Cazacu, XTB: Urmând culoarul actual, UiPath are șansa să ofere satisfacții investitorilor dispuși să aștepte 2-3 ani

Speranțele uriașe adunate înaintea listării UiPath au generat un preț pe măsura lor, dar și punctul de start al parcursului de piață în general descendent ulterior. Dacă ne gândim la multiplii de evaluare, compania fondată în România a fost mai scumpă decât giganți celebri din tehnologie. În raport cu veniturile, prețul de piață era de 58.3 mai mare, față de 4.1 ori pentru Amazon, 7.9 ori pentru Google sau 22.1 ori pentru Tesla (date valabile, pentru toate firmele, în prima zi de tranzacționare a acțiunilor UiPath).

Uipath, s-a aflat pe locul 4 în luna octombrie, în topul preferințelor investitorilor de retail ai XTB din întreaga lume, pentru cele mai populare acțiuni.

Perspectiva XTB pentru Uipath în următorii 3 ani este optimistă.

Compania are o foarte bună vizibilitate, clienți mulțumiți oferind în procent înalt venituri recurente, un culoar de finanțare larg și produse atractive.

Concurența este densă, dar poziționarea UiPath, inclusiv forța de brand, protejează într-o bună măsură, arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj specializată pe bursele internaționale. Pare astfel normal și de înțeles că performanța acțiunilor a lăsat de dorit. Față de prețul din prima zi, acțiunile sunt acum (la închiderea de ieri) cu 16.7% mai jos, iar față de vârf, cu 36%. Interesul foarte înalt, puternic influențat de emoții și speranțe a lăsat, treptat, locul unui realism care a părut, pentru unii dintre cei intrați în acționariat în primele zile, dezamăgitor. Deși veniturile au crescut, profitabilitatea e încă la niveluri foarte mici în raport cu evaluarea totală a companiei (capitalizarea) dată de piață, iar potrivit standardului GAAP de contabilitate, de fapt s-au înregistrat pierderi de 100 mil. dolari în trimestrul raportat în septembrie. Sigur, tendința ultimilor ani a fost de a favoriza firmele aflate în creștere, ignorând pierderile prezente în vederea unei poziții puternice în viitor. În datele publicate pentru ultimul trimestru (date oferite în septembrie), veniturile au ajuns la 195.5 mil. dolari, în creștere cu 40.2%, iar profitul a atins 1 cent/acțiune față de estimările (potrivit FactSet, în estimare non-GAAP) de pierdere de 5 cenți pe acțiune. Pentru companiile aflate încă la distanță de momentul profitabilității optime, trendul de creștere a dobânzilor diminuează răbdarea investitorilor și a condus deja la o anume amorțire a apetitului pentru achiziții. Peste acestea s-au suprapus și vânzările din partea fondatorilor și altor persoane inițiate. Vânzările raportate ale persoanelor inițiate au totalizat peste 43 mil. dolari din iunie până acum, la care se adaugă și cele 77 mil. dolari obținute de fondatorul Daniel Dines la scurtă vreme după listare. Sumele nu par foarte mari în comparație cu volumul mediu zilnic de 250 mil. de dolari, dar la acestea se adaugă și tranzacții ale unor investitori mai mici, acționari mai vechi sau angajați, care se află sub pragul de raportare. Care ar fi estimările pentru următorul trimestru? Raportarea ar urma să sosească pe 8 decembrie și potrivit estimărilor medii, rezultatul pe acțiune ar fi o pierdere de 4 cenți (Dow Jones - WSJ) urmată în trimestrul ulterior de un profit de 3 cenți. În opinia noastră rezultatul ar putea surprinde favorabil, deși aceasta e departe de a fi o certitudine. Presiunea de a menține profitabilitatea în timpul unei inflații ridicate, și cu dificultăți în găsirea forței de muncă ar împinge firmele să utilizeze tot mai mult automatizări de tipul celor oferite de UiPath. Un profit de 4 sau 5 cenți pe acțiune nu pare de neatins. Mai departe, însă, drumul poate să fie cu oscilații ample, și trimestre de pierdere pot reapărea. Pe termen mediu, nevoia de a investi constant pentru dezvoltarea businessului și captarea de cotă de piață suplimentară poate eroda profitabilitatea. Pe de altă parte, concurența se poate intensifica, nu doar dinspre firme din domeniu ca Blue Prism sau Automation Anywhere, ci și din divizii ale unor firme de talia Mic sau SAP, care investesc în această linie potențial profitabilă de business. Cu toate acestea, perspectiva noastră pentru următorii 3 ani este optimistă. Compania are o foarte bună vizibilitate, clienți mulțumiți oferind în procent înalt venituri recurente, un culoar de finanțare larg și produse atractive. Concurența este densă, dar poziționarea UiPath, inclusiv forța de brand, protejează într-o bună măsură. Potrivit Gartner, firma fondată în București depășește toți competitorii la capitolul abilitate de a livra, cel mai aproape aflându-se Automation Anywhere (AA), cu care e aproape la egalitate în privința "viziunii". Potrivit Forrester, atât oferta de produse cât și strategia o transformă în lider, la distanță mică totuși de AA și Microsoft. Urmând culoarul actual, UiPath are șansa să ofere satisfacții celor dispuși să aștepte 2-3 ani, încât dinamica reală a business-ului mai întâi să „prindă din urmă” și apoi să depășească, cu valori care să compenseze riscul, nivelul actual al acțiunilor pe bursa de la New York.

