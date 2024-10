2022.06.03 - Radu Puiu: Companiile aeriene ar putea crește considerabil prețurile la bilete de avion în acest an, după un salt de 10% făcut deja din cauza prețurilor petrolului

Anul trecut, călătoriile internaționale au fost la aproximativ 25% față de nivelul din 2019.

Pe cât de pesimiste sunt perspectivele pentru inflație și economie, pare o perioadă promițătoare pentru industria turismului, arată într-o analiză de piață, Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Afectată în ultimii doi ani, industria de călătorii pare că este pregătită să părăsească acele perioade negative.

Potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), călătoriile aeriene internaționale s-au redresat puternic în acest an, excepție fiind regiunea Asia-Pacific, care „rămâne semnificativ în urmă”.

Industria ar putea reveni acum la cifrele anterioare pandemiei în 2023, cu un an mai devreme decât se prognoza anterior. În primul trimestru al acestui an, pe plan global, s-a atins un procent de 42% din valoarea din 2019. De fapt, ceea ce vedem este o rată de creștere foarte puternică pe unele piețe, SUA, Europa și America Latină atingând aproximativ 60%. În privința segmentului de afaceri al industriei aeriene, acesta este prognozat să revină mai lent la nivelurile prepandemice. În schimb, raportul IATA a indicat faptul că există mai mulți călători „premium” care călătoresc la clasa întâi sau la clasa business. Ce ne spune acest lucru? Există o categorie de persoane care au un venit disponibil suplimentar și care sunt pregătiți să plătească în plus pentru a beneficia de condiții mai bune. Aceste servicii tind să ofere și o marjă de profit mai bună pentru companiile aeriene, fapt ce poate ajuta rezultatele viitoare. Președintele IATA a declarat că redresarea traficului de pasageri accelerează și că, în medie, industria ar putea reveni acum la cifrele anterioare pandemiei în 2023, cu un an mai devreme decât se prognoza anterior. Acesta a menționat că prețurile ridicate ale petrolului și întreruperile de călătorie cauzate de lipsa forței de muncă nu i-au descurajat până acum pe călători, chiar dacă prețul petrolului a determinat o creștere a tarifelor cu aproximativ 10%. Se observă un dezechilibru între ritmurile de revenire în funcție de regiune. Europa prezintă o cerere puternică pentru combustibil pentru avioane, pe măsură ce un număr tot mai ridicat de persoane se pregătesc de vacanță în această vară. Regiunea a absorbit peste 13 milioane de barili de combustibil pentru aeronave în mai, reprezentând cel mai mare import lunar din octombrie 2020, potrivit datelor Vortexa Ltd. compilate de Bloomberg. Se estimează că nivelul consumului va crește în această vară, pe fondul relaxării restricțiilor și a cererii în creștere din partea consumatorilor. Cererea de combustibil pentru avioane din Europa de Vest este prognozată să crească cu 17% de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lunii august, atingând un vârf de 1,26 milioane de barili pe zi în ultima lună, potrivit prognozei BloombergNEF, care se bazează pe programele de zbor. Potrivit datelor de la Eurocontrol, traficul aerian al Europei este încă la aproximativ 86% din nivelul prepandemic din 2019 pentru această perioadă a anului. Într-o prognoză din aprilie, scenariul de bază al organizației era ca această cifră să crească la 89% în august și la 92% până la sfârșitul anului. În timp ce traficul intern de pasageri a înregistrat progrese considerabile în regiunea Asia Pacific, odată cu relaxarea restricțiilor în unele țări, traficul internațional, care este principalul generator de venituri pentru aeroporturi în ceea ce privește cheltuielile comerciale ale pasagerilor, a stagnat în mare parte din cauza restricțiilor și a tensiunilor geopolitice. În plus, China joacă un rol cheie în regiune deoarece majoritatea aeroporturilor din Asia de Sud-Est și Australia depind în mare măsură de călătorii chinezi. Redeschiderea călătoriilor aeriene internaționale către și dinspre China nu numai că va accelera creșterea în regiune dar va oferi și un impuls industriei pe plan global. De la o analiză de ansamblu asupra sectorului ca întreg putem face trecerea la un exemplu singular, precum Boeing. Compania este unul dintre cei mai mari producători de aeronave pe plan global și pare a se afla într-o poziție bună de a profita de revenirea pieței. Este posibil ca firma să revină la niveluri de profit similare celor din 2018, înainte ca modelul 737 MAX să fie ținut la sol în urma sesizării unor defecțiuni ce a dus la accidente aviatice. O revenire în industria aviației și soluționarea diferitelor probleme pentru alte două modele, 787 și 777X, vor stimula performanța operațională și financiară a Boeing pe termen mediu și lung. Totuși, atingerea unor rezultate optimiste depinde de o serie de catalizatori. În primul rând, momentul reluării livrării modelului 787 pentru Boeing este un factor cheie de urmărit. În al doilea rând, investitorii așteaptă revenirea modelului 737 MAX pe piața aviației din China. Până acum, au existat o serie de vești negative în legătură cu potențiala întoarcere a modelului 737 Max în China. În al treilea rând, se speră că va fi prezentat un flux de știri pozitive referitoare la modelul 777X. Boeing ar putea traversa o evoluție optimistă pe un orizont de timp pe termen lung, această prezumție se bazează pe așteptările unei redresări mai rapide decât se anticipa a pieței aviației pe plan global și a revenirii la niveluri normale ale traficului aerian în următorii ani. În acest sens, Boeing ar putea fi un indicator al redresării și creșterii pieței aviatice la nivel mondial în următorii ani. Creșterea treptată a prețului petrolului începând din a doua jumătate a anului 2021 și accelerarea ritmului de creștere în urma războiului din Ucraina au majorat semnificativ costurile operaționale ale companiilor aeriene. Pe parcursul trimestrului patru din 2021, costurile cu combustibilul pentru avioane au reprezentat deja 24% din cheltuielile totale de operare ale companiilor aeriene, iar acest lucru va crește și mai mult. Chiar dacă prețurile petrolului se vor tempera în restul anului 2022, rezultatele vor fi afectate și acest lucru complică revenirea la profitabilitate pentru multe companii aeriene în acest an. În ce măsură companiile aeriene sunt afectate depinde de strategiile de hedging a combustibilului. În general, transportatorii low-cost aplică rate de hedging într-o proporție mai mare decât transportatorii tradiționali, ceea ce înseamnă că impactul pentru 2022 va fi atenuat. Transportatorii tradiționali acceptă, de obicei, un risc mai mare în ceea ce privește combustibilul, prezentând rate mai mici de hedging. Aceasta înseamnă că prețurile mai mari ale kerosenului tind să le afecteze mai mult. De asemenea, există o diferență între companiile aeriene europene și cele americane, cele din SUA tind să suporte riscul (companiile aeriene din sud-vest care folosesc hedgingul reprezintă o excepție). Totuși, situația nu este pe deplin ”roz”. Industria turismului se confruntă cu un deficit de personal, companiile care au concediat angajați sau i-au pierdut în fața altor sectoare în timpul pandemiei, întâmpinând dificultăți să compenseze decalajul pe măsură ce rezervările au început să crească. Acest adevăr s-a transpus în realitate în Marea Britanie, unde au apărut mai multe probleme în aeroport, pe măsură ce populația s-a pregătit pentru un weekend prelungit în contextul a două zile de vacanță. Prețurile ridicate ale petrolului reprezintă o altă amenințare, directorul RyanAir Holdings avertizând recent că, dacă vor rămâne la niveluri crescute, vor exista suprataxe la combustibil din partea companiilor aeriene de renume din Europa în acest an.

