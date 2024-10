Configurația de bază pentru xStation

Timp de citire: 2 minute(s)

Din această lecție vei afla: Principalele caracteristici ale platformei xStation5

Cum să te loghezi pe platformă

Ce instrumente sunt disponibile în xStation5

Deoarece xStation 5 este o platformă accesibilă din browser, nu va fi nevoie să instalezi programe suplimentare pe computer pentru a putea începe să o folosești. Logarea pe xStation 5 Te poți loga pe platformă prin accesarea paginii XTB.com/ro și prin apăsarea butonului de logare din colțul din dreapta sus al paginii. Pentru a te loga, trebuie doar să completezi adresa ta de e-mail și parola. În cazul în care ți-ai uitat parola, selectează opțiunea ‘Ați uitat parola? (Forgot password?)’ și urmează instrucțiunile pentru a o reseta. Odată ce ai introdus informațiile contului, platforma xStation se va deschide. În cazul în care ai mai multe conturi – spre exemplu, dacă ai atât un cont demo, cât și unul real – poți alege contul cu care dorești să tranzacționezi prin folosirea meniului drop-down din colțul din dreapta sus al ecranului. Schimbarea contului folosit este rapidă și ușoară și nu va trebui să reintroduci detaliile de conectare. După cum poți observa, modul de vizualizare standard al platformei xStation prezintă trei ferestre: Fereastra de grafice Fereastra din partea dreaptă de sus. Aici este locul unde vizualizezi graficele, widget-urile și alte instrumente analitice pentru piețele individuale, unde poți adăuga sau deselecta diverse instrumente din partea de jos. Graficele de pe xStation 5 vin cu o gamă de instrumente și indicatori analitici. De asemenea, există și tab-uri suplimentare unice, care sunt create cu scopul de a-ți oferi o imagine mai clară asupra piețelor – incluzând sentimentul investitorilor, topul celor mai mari variații, monitorizarea piețelor, heatmap-ul, calendar economic, știri despre piață și statistici privind performanța ta. În general, acestă fereastră te va ajuta la analiza în detaliu a pieței. Anumite ferestre suplimentare sunt, de asemenea, explicate mai detaliat în tutoriale separate. Market Watch (Listă de instrumente) Fereastra din partea stângă sus sau Market Watch (Listă de instrumente). Aici poți să deschizi și să gestionezi tranzacțiile, să observi prețurile și adâncimea pieței și să personalizezi ce piețe dorești să urmărești. Cu xStation5, poți alege între Forex (FX), Indici (IND), Mărfuri (CMD), Monede virtuale (CRT), Acțiuni Clasice (STC) și Etf-uri (ETF). De asemenea, îți poți crea un mod personalizat de monitorizare a piețelor în tab-ul Favorite.

Terminal Sau fereastra din partea de jos. Aici vei putea să gestionezi activitatea ta de trading: pozițiile deschise în momentul respectiv și ordinele în așteptare, soldul și balanța contului, precum și marja. Poți să îți editezi pozițiile prin adăugarea unor ordine Stop loss sau Take profit în acest modul. Amintește-ți să consulți datele statistice privind performanța ta, pentru a vedea cât de bine tranzacționezi și ce poți îmbunătăți. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

