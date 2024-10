2020.01.30 - Consecințele ieșirii oficiale a Marii Britanii din UE

Timp de citire: 2 minute(s)

Evenimentul celebrat de eurosceptici și deplâns de eurofili, ieșirea oficială a Marii Britanii din UE în data de 31 ianuarie, a fost până acum privit cu relativă seninătate de către investitori: lira sterlină a fluctuat în ultima lună într-un interval îngust de sub 3% în raport cu dolarul american. De la vârful de pe 20 ianuarie până pe 30, la ora 12.30, indicele bursier britanic a pierdut aproape 4%, însă mișcarea se poate lega mai degrabă cu scăderile generale din piețele de capital din Asia, Europa și SUA corelate cu escaladarea cazurilor noului virus.

Urmează o perioadă de negocieri dificile pentru a stabili relația viitoare pe planuri variate printre care: accesul reciproc la piața de bunuri și servicii internă, reguli în domeniul schimbului de informații, sistemelor de siguranță, accesul la teritoriile de pescuit, licențierea medicamentelor, drepturile cetățenilor britanici din UE și ale europenilor din Regatul Unit, printre altele. Potrivit unui studiu din 2018 al economiștilor de la Stanford și Nottingam University, incertitudinea indusă de Brexit a redus investițiile cu aproximativ 6%. „Ceea ce se întâmplă pe 31 ianuarie nu este o surpriză, iar firmele și consumatorii au luat deja deciziile relevante pe termen scurt. Impactul pe termen mediu și lung va depinde în foarte mare proporție de rezultatul concret al negocierilor pentru perioada de la 1 ianuarie 2021 înainte, după încheierea perioadei de tranziție. Este probabil ca atractivitatea pieței muncii britanice pentru lucrătorii din UE să scadă, pe un orizont mediu, cu efecte nefavorabile în economie. Pe termen lung, șansa Regatului Unit ar fi o iscusita poziționare în raport cu UE care să îi permită accesul liber sau aproape liber la piața de bunuri și servicii europene, în special în domeniul financiar, dar și să seteze propriile acorduri de liber schimb cu alte economii majore. Astfel, ar putea, în timp, să genereze beneficii economice totale ridicate, compensând pierderile suferite în acești aproape 4 ani de după referendum. Aceasta este, pentru moment o posibilitate. Investitorii vor relua, probabil, după o pauză de câteva luni, obiceiul de a urmări negocierile UK/UE și din acest motiv volatilitatea lirei sterline și a pieței de capital britanice vor crește semnificativ în a doua jumătate a anului”, este de părere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. "Un impact semnificativ ar putea fi vizibil la nivelul sectorului manufacturier, un palier economic ce dă semne tot mai accentuate de încetinire la nivel global. Posibilitatea de izolare de piața liberă și de apariție a unor fricțiuni comerciale afectează perspectivele acestui pilon al economiei britanice. Analiștii iau în calcul efectele, motiv pentru care prognozele pentru 2020 indică o contragere a sectorului de 0,8%. În plus, Marea Britanie a reprezentat pentru companiile din afara Uniunii Europene o ”poartă de acces” către continent, prin care să beneficieze de condițiile de liber schimb, dar în contextul actual, atractivitatea economiei insulare, din perspectiva unui loc de desfășurare a afacerilor, s-ar putea reduce”, explică, la rândul său, Radu Puiu, Research Analyst, XTB România.

