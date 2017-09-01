Personalizarea graficelor în MetaTrader 4 (MT4) este un pas esențial pentru crearea unui mediu de tranzacționare eficient și adaptat stilului fiecărui trader. Prin ajustarea culorilor, indicatorilor tehnici și instrumentelor de analiză, utilizatorii își pot optimiza fluxul de lucru și pot aplica rapid aceleași setări pe mai multe grafice prin utilizarea template-urilor. Salvarea și gestionarea template-urilor în MT4 simplifică procesul de analiză și contribuie la o experiență de tranzacționare mai organizată și mai productivă.

Personalizarea graficelor în MetaTrader 4 (MT4) este un pas esențial pentru crearea unui mediu de tranzacționare eficient și adaptat stilului fiecărui trader. Prin ajustarea culorilor, indicatorilor tehnici și instrumentelor de analiză, utilizatorii își pot optimiza fluxul de lucru și pot aplica rapid aceleași setări pe mai multe grafice prin utilizarea template-urilor. Salvarea și gestionarea template-urilor în MT4 simplifică procesul de analiză și contribuie la o experiență de tranzacționare mai organizată și mai productivă.

După cum știi, partea principală a platformei MT4 este fereastra de grafic, care are un fundal negru predefinit. Ai posibilitatea să personalizezi complet graficul conform preferințelor tale. Click-dreapta pe grafic și selectează "Properties". Fereastra "Properties" se va deschide. Fereastra "Grafic" este modulul prin care traderii nu doar că analizează piața, ci și plasează noi ordine, setează nivelurile de Stop Loss și Take profit, adaugă o varietate de indicatori, instrumente de analiză tehnică, linii de trend și multe altele. O bună personalizare a spațiului de lucru al traderului este foarte importantă, însă necesită și timp. De aceea, trebuie să salvezi setările tale MT4 și instrumentele într-un template. Un template este un set de parametri ai graficului și de instrumente ce pot fi cu ușurință aplicate altor grafice cu un singur click. Cu excepția setărilor cum ar fi tipul graficului sau template-uri de culoare, expert advisors cu parametrii săi și indicatorii tehnici sau cei custom cu setările acestora. Salvarea template-urilor Salvează-ți template-ul prin click-dreapta pe grafic, selectează Template, apoi Save Template și denumește-l. Pont: dacă denumești template-ul tău ‘default’, fiecare fereastră nouă de grafic va fi deschisă cu template-ul tău. De exemplu: odată ce ai creat un template care are culorile tale preferate, indicatorii MACD cu parametrii aleși de tine și Media Mobilă Simplă, template-ul poate fi folosit pentru alte grafice sau perioade de timp, cu exact același aspect. De acum, vei avea toate setările și instrumentele tale de trader accesibile cu un singur click. Ajustează platforma conform nevoilor tale și începe să tranzacționezi chiar acum! Platforma de tranzacționare MetaTrader 4 (MT4) nu mai este disponibilă pentru conturile de investiții nou create. Cu toate acestea, este încă disponibilă pentru utilizatorii existenți care au folosit platforma MT4 până acum. Te încurajăm să încerci platforma noastră de tranzacționare modernă, extrem de intuitivă, premiată - xStation 5!

