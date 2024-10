2021.05.05 - Rezultate grup XTB, Q1 2021 : Creștere record a numărului de clienți noi, cu 73% față de Q4 2020

Punând un accent primordial pe educația investitorilor, grupul XTB a înregistrat o creștere trimestrială record a numărului de clienți, cu 67.200 în primul trimestru al anului 2021, ceea ce reprezintă o creștere de 73% față de trimestrul anterior, când a crescut cu 38.400. În plus, pentru prima dată în istoria companiei, peste 100.000 de clienți au investit activ cu XTB într-un trimestru, ajungând până la 103.400, o creștere de 43,0% față de nivelul de 72,3 mii de clienți activi în Q4 2020, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

„Acești indicatori de performanță au o mare importanță în contextul dezvoltării pe termen lung a companiei și a implementării strategiei noastre. Numărul de clienți noi și clienți noi activi se traduce direct în veniturile și profiturile XTB, care au fost, de asemenea, semnificativ mai mari decât în trimestrul anterior”, a declarat Omar Arnaout, președintele consiliului de administrație al XTB. La rândul său, Irina Cristescu, general manager XTB România, a arătat că: „Ne onorează aceste cifre deoarece, mai presus de statistică, exprimă încrederea investorilor și siguranța pe care ei o simt alături de noi. Este adevărat și că noi încercăm în mod constant să venim în sprijinul investitorilor, punând un accent deosebit pe susținerea acestora atât cu informații esențiale, cât și cu analize complexe la zi, în fiecare zi. Suntem de altfel promotori ai programelor de educație financiară pe piețele bursiere în România, investind constant în domeniul acesta de peste 10 ani. Credem că acesta este unul dintre diferențiatorii noștri cheie, alături de suportul de înaltă calitate oferit clienților la nivel local, dar și de deciziile recente precum eliminarea comisionului la tranzacționarea de acţiuni şi ETF-uri cu deţinere, pe pieţele externe, pentru un rulaj lunar de până la 100.000 Euro.” Ajutându-i pe alții să facă profit, XTB devine ea însăși tot mai profitabilă În primul trimestru al anului 2021, Grupul XTB a generat un profit net consolidat de 19,5 milioane EUR, cu 121,3% mai mult decât în trimestrul anterior, când profitul era de 8,8 milioane EUR. Veniturile consolidate s-au ridicat la 40,8 milioane EUR , o creștere cu 33,4% față de ultimul trimestru al anului 2020, în timp ce EBIT a fost de 21,8 milioane EUR (creștere cu 77,1% T/T). Serviciile care furnizează lichiditate și tehnologie altor instituții financiare reprezintă o zonă în continuă creștere a operațiunilor Grupului XTB. În primul trimestru al anului 2021, X Open Hub (XOH) a înregistrat un venit de 2,3 milioane EUR, în timp ce în al patrulea trimestru al anului 2020 a depășit 1,1 milioane EUR. În ceea ce privește extinderea geografică, Grupul concretizează activitățile pregătitoare care vizează lansarea operațiunilor în Emiratele Arabe Unite. „Pas cu pas, implementăm activitățile planificate - de la obținerea aprobărilor și licențelor necesare, până la pregătirea infrastructurii interne, a produselor și a ofertei noastre, până la recrutarea echipei locale - toate acestea ne vor permite să începem un capitol complet nou în istoria extinderii globale a XTB. Vom fi bucuroși să împărtășim toate planurile detaliate atunci când vom începe să operăm în Dubai, lansare care va avea loc în prima jumătate a acestui an”, explică Omar Arnaout, președintele consiliului de administrație al XTB. Informații detaliate suplimentare care rezumă activitățile Grupului XTB în 2020 sunt incluse în Raportul curent nr. 10/2021 - „Rezultate preliminare financiare și operaționale pentru anul 2020”, care este disponibil pentru descărcare aici.

