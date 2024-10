2020.09.03 - Cum interpretăm recentele mișcări ale giganților în investiții la nivel global?

Analiștii Claudiu Cazacu și Radu Puiu ne explică ce se află în spatele deciziilor luate recent de Warren Buffett, Baillie Gifford, Bill Ackmann și Ray Dalio.

Piețele de capital, în special cele americane continuă să crească, reușind să atingă noi maxime istorice. Totuși, o parte dintre investitori privesc cu scepticism această evoluție având în vedere contextul actual, în care problemele continuă să existe. Astfel, traderii de retail încearcă să găsească modele în rândul investitorilor de renume în ideea de a afla care este abordarea giganților de pe piețele financiare. În analiza de astăzi, Claudiu Cazacu, Consulting Strategist, și Radu Puiu, Analist, în cadrul XTB România, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume și companie de investiții listată pe Bursa de la Varșovia, ne explică ce se află în spatele marilor tranzacții la nivel global. Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens vine din partea Berkshire Hathaway, compania deținută de Warren Buffett, care a cumpărat o participație de 5% în fiecare dintre cele mai mari cinci case comerciale din Japonia. „Mișcarea de a investi în titluri ale unor traderi japonezi a părut o surpriză doar la prima vedere. Unele voci au început să afirme că ”Buffett pariază împotriva economiei americane”, ceea ce nu are, din punctul nostru de vedere, o bază reală. Față de acțiuni deținute ca investiție de peste două sute de miliarde de dolari, și cu Berkshire Hathaway având o valoare de piață de peste jumătate de trilion de dolari, investirea a 6 miliarde de dolari nu pare a fi o hotărâre radicală. De altfel, spre comparație, deținerea Apple (care a avut o creștere spectaculoasă de peste 160% în ultimul an) se apropie de 100 de mld. de dolari. Acestea fiind spuse, achiziția de titluri ale producătorului de aur canadian Barrick Gold Corp. se adaugă unei tendințe de diversificare care poate servi mai multor scopuri. În mod natural, principiile de tip ”value investing” au călăuzit și mișcarea curentă: afacerile în care a intrat faimosul investitor sunt sub valoarea contabilă (firmele din Japonia), generatoare de profit (Barrick și toate firmele japoneze mai puțin Marubeni), au tradiție, un mod de funcționare și un brand cunoscut, nefiind în același timp foarte îndatorate”, este de părere Claudiu Cazacu. „În cazul celor 5 companii (Marubeni, Mitsui, Sumitomo, Itochu și Mitsubishi), miza este nu doar pe economia japoneză, ci, prin poziția lor deschisă, și pe economia globală, cu o componentă centrală de comerț, logistică și gestiune de proiecte dar și cu linii de afaceri foarte diversificate, de la finanțe, asigurări până la industrie și chimie. De altfel, asocierea cu un număr ridicat de companii din toată lumea, și perspectiva sporirii numărului de parteneriate au fost menționate chiar de Warren Buffett, care vede posibilități de a rămâne în acționariat pe termen lung. În adâncime, am putea întrezări optimismul investitorului de 90 de ani în privința viitorului economic al lumii, al schimburilor comerciale și chiar al sectorului de materii prime în general. Atitudinea a fost contagioasă: indicele japonez a avut cea mai bună zi de după 27 martie la aflarea veștii, în timp ce titlurile Marubeni și Mitsubishi au crescut cu peste 7%”, mai spune Cazacu. În privința Barrick Gold, achiziția ar putea însemna și așteptări implicite favorabile referitoare la prețul metalelor prețioase, dar nu neapărat: bine gestionată, compania poate realiza profituri decente și net superioare celor 2.5 dolari pe acțiune din ultimele patru trimestre chiar și la nivelul curent al aurului. Unele fonduri de hedging nu văd lucrurile la fel ca Buffett: în trimestrul al doilea 2 fonduri au renunțat la deținerile lor de acțiuni al firmei miniere, explică analistul. Diminuarea deținerilor celui mai mare acționar, Baillie Gifford, a fost una din veștile care au afectat titlurile Tesla, generând o scădere de peste 7% în primele ore ale sesiunii de miercuri. Marcarea profitului a fost rezultatul echilibrării portofoliului, potrivit firmei de administrare de active, o mișcare naturală pentru unii dintre cei care au remarcat creșterile fenomenale ale acțiunii, de peste 10 ori în ultimele 12 luni. Dă de gândit mai ales avansul bazat pe o mișcare pur tehnică de înmulțire cu 5 a numărului de acțiuni având drept rezultat o scădere matematică a prețului pe acțiune. Depinzând de tentația marcării profitului și de către alți investitori, sesiunile următoare pot aduce o bună claritate asupra unui risc corectiv al titlurilor Tesla. „Pe de altă parte, Bill Ackmann, manager al fondului Pershing Square s-a arătat recent încrezător în pozițiile din portofoliul propriu, insistând pe retailerul de bricolaj și electrocasnice Lowe's, care deja a adus beneficii de 40% anul acesta acționarilor. Indirect, acesta mizează pe o continuare a apetitului americanilor pentru consum, în general, și renovarea locuințelor, în special. În segmentul obligațiunilor, o schimbare interesantă a realizat Ray Dalio la portofoliul său ”All Weather” (pentru orice tip de vreme), trecând de la unele titluri de stat la titluri care oferă protecție față de inflație, obligațiuni din afara SUA, acțiuni care oferă dividende sau aur. Deși nu a fost un an deloc ușor pentru fondatorul celui mai mare administrator de fonduri de hedging din lume, preferința sa pentru titluri financiare în detrimentul cashului arată o preocupare față de inflație, pe termen mediu și lung”, mai spune Claudiu Cazacu. În opinia lui Radu Puiu, Analist în cadrul XTB România, Ray Dalio, care deține compania de management a activelor, Bridgewater, s-a trezit în ipostaza de a-și modifica strategia de paritate a riscului. Această schimbare a presupus o trecere către alternative pentru obligațiunile convenționale, pe măsură ce randamentele au atins minime istorice. Întrucât strategia alocă fonduri între active în funcție de cât de riscante sunt acestea, ceea ce înseamnă că achiziționează mai multe titluri cu o volatilitate mai mică, de obicei, ponderea titlurilor de stat are greutate. În contextul actual, ratele dobânzilor fiind aproape de zero și menținute stabile de băncile centrale, obligațiunile nu pot oferi nici randamente, nici reducerea riscurilor. Astfel, celebrul portofoliu All Weather al Bridgewater s-a orientat către obligațiuni legate de aur și de inflație, diversificând țările în care investește și găsind mai multe acțiuni cu fluxuri stabile de numerar. Ideea este de a replica randamentele pozitive pe termen lung generate în mod obișnuit de obligațiuni, găsind în același timp modalități alternative de protecție în eventualitatea unei secvențe corective pe piața de acțiuni. Mai pe larg, despre investițiile lui Buffett Revenind la achizițiile lui Buffett, Radu Puiu, spune că „acestea marchează totuși intenția de diversificare a conglomeratului și o posibilă ”îndepărtare” de SUA. În plus, acesta a anunțat că investiția pe termen lung în Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co și Sumitomo ar putea înregistra o creștere a deținerilor până la 9,9%. Investiția va contribui la reducerea dependenței Berkshire de economia americană, care în ultimul trimestru s-a contractat cel mai mult în ultimii 73 de ani pe măsură ce pandemia a luat amploare. Multe dintre afacerile sale au întâmpinat probleme semnificative, inclusiv producătorul de piese pentru avioane Precision Castparts care a dus la o pierdere de 9,8 miliarde de dolari.” Cu toate acestea, alegerea Japoniei i-a surprins pe jucătorii din piață deoarece casele de tranzacționare au fost mult timp departe de preferințele investitorilor. Pe lângă expunerea semnificativă la sectorul energetic și volatilitatea prețurilor resurselor naturale, modelele de afaceri complexe care implică o plajă de mărfuri extrem de variată de la tăiței la rachete au reprezentat un motiv de ezitare din partea investitorilor. Pe de altă parte, casele comerciale sunt profund implicate în economia reală în domenii precum oțelul, transportul maritim, mărfurile, ceea ce le-a plasat ”pe radarul” unui investitor precum Buffett, care evită să investească în afaceri pe care pretinde că nu le înțelege. Berkshire deține peste 90 de companii, printre care compania de cale ferată BNSF și asigurătorul auto Geico. De asemenea, investește în zeci de companii, inclusiv American Express, Bank of America și Coca-Cola. Deține o participație de aproximativ 125 de miliarde de dolari în Apple pe baza deținerilor sale la 30 iunie. Astfel, portofoliul său a devenit puternic dezechilibrat către Apple, fiind posibil să fi căutat investiții contrar opuse din punct de vedere al caracteristicilor, explică Radu Puiu. Majoritatea deținerilor Berkshire sunt din SUA, totuși, în ultima perioadă s-a observat o ușoară tendință de extindere și diversificare în afara continentului american prin achiziția companiei israeliene de prelucrare a metalelor IMC International și a retailerului german de îmbrăcăminte pentru motociclete Detlev Louis. Acțiunile firmelor tind să crească în momentele în care Warren Buffett anunță anumite acorduri, reflectând importanța pe care investitorii o acordă opiniei sale. Pe 31 august, după publicarea anunțului, Marubeni și Sumitomo au avansat cu peste 9%, Mitsubishi și Mitsui cu peste 7%. Itochu a crescut cu 4,2% până la un nivel record. „Chiar și așa, Marubeni, Mitsubishi și Sumitomo se aflau la o distanță de 10% față de nivelul de deschidere de anul trecut, comparativ cu o scădere de 6%. Itochu, care s-a îndreptat spre domenii legate de consumatori, este singura a cărei cotație se află la niveluri mai ridicate decât anul trecut. Totuși, compania este singura a cărei acțiune este tranzacționată la o valoare mai mare decât valoarea sa contabilă (book value). Astfel, capitalizarea de piață a celorlalte patru este mai mică decât valoarea activelor lor, ceea ce le face atractive. Majoritatea dispun de sume mari de numerar, fapt care le sporește atractivitatea. Mitsubishi, de exemplu, a înregistrat o creștere constantă a fluxului liber de numerar per acțiune în ultimii patru ani, conform datelor Refinitiv, mai spune analistul XTB. Odată cu publicarea ultimelor dețineri ale Berkshire, investitorii au observat apariția companiei Barrick Gold care se ocupă cu extragerea metalelor prețioase. La prima vedere, mișcarea a ridicat semne de întrebare la nivelul investitorilor, având în vedere opinia contrară a lui Warren Buffett cu privire la deținerea de aur. Totuși, din punct de vedere al unei decizii de afaceri, pare să fie justificată. În primul rând, Barrick a fost extrem de profitabilă în ultimul an și jumătate, valorificând creșterea prețurilor aurului și câștigând astfel aproape 4 miliarde de dolari în 2019 și alte 757 milioane de dolari în prima jumătate a anului 2020. În mod tradițional, Barrick a reinvestit o parte din capital, găsind oportunități de creștere pentru a-și extinde operațiunile. Radu Puiu explică faptul că Buffett a căutat întotdeauna să cumpere acțiuni atunci când prețul acestora se afla la niveluri atractive, iar în acest moment, Barrick pare să îndeplinească acest criteriu. Acțiunile se tranzacționează la mai puțin de 11 ori câștigurile sale în ultimele 12 luni. În plus, acestuia îi plac acțiunile care îi recompensează pe acționari cu venituri regulate. Barrick oferă o plată modestă care reprezintă în prezent un randament al dividendelor de 1,2%. Totuși, Barrick a împărțit succesul cu acționarii prin creșterea dividendelor în perioadele bune. Recent, compania a oferit o creștere de 14% a plății sale trimestriale, marcând a treia oară în ultimele patru trimestre în care Barrick și-a majorat dividendul. Valoarea s-a dublat față de anul trecut, fiind posibil să crească în continuare dacă profiturile vor continua să avanseze.

