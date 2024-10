Acțiuni și ETF-uri REIT - Cum să investești în proprietăți imobiliare?

Timp de citire: 8 minute(s)

Combinarea unor varietățide investiții este cheia pentru a avea un portofoliu de succes, iar investiția în imobiliare este o modalitate excelentă de a-ți diversifica investițiile. Cu toate acestea, achiziționarea uneiproprietăți poate fi costisitoare dacă iei în considerare depozitul, plata lunară a creditului, asigurarea și întreținerea. De asemenea, mulți oameni nu își doresc durerile de cap care pot apărea atunci când ești proprietar. Din fericire, există multe moduri prin care poți investi în imobiliare fără a avea de-a face cu chiriașii. Îți prezentăm mai jos cele mai populare investiții imobiliare care nu implică cumpărarea fizică a unei locuințe.

Tipuri de investiții imobiliare Indiferent dacă investesc în imobiliare direct sau indirect, investitorii din sectorul imobiliar se bucură adesea de profiturile pe care le primesc din investiția lor. Potrivit datelor Forbes, de departe, mai mulți miliardari au făcut averea prin investiții imobiliare decât prin orice altă categorie de investiții. Potrivit datelor Biroului de Recensământ din SUA, prețurile de vânzare ale locuințelor noi (un indicator aproximativ al valorilor imobiliare) au crescut constant ca valoare din 1940 până în 2006, înainte de a scădea în timpul crizei financiare. Ulterior, prețurile de vânzare și-au reluat ascensiunea, depășind chiar nivelurile de dinainte de criză. Această tendință a continuat și după izbucnirea pandemiei, deoarece mulți oameni au considerat investițiile imobiliare o mișcare bună, având în vedere inflația în creștere care diminua puterea de cumpărare a economiilor lor aflate în conturile bancare. Investiția imobiliară înseamnă generarea de rentabilitate, fie prin investirea în fonduri axate pe sectorul imobiliar, fie prin actul fizic de cumpărare, vânzare și dezvoltare a proprietății. Investitorii care au cumpărat proprietăți fizice pot genera un venit regulat prin cumpărarea de proprietăți cu scop de închiriere sau prin reamenajarea proprietăților pentru a le crește valoarea de revânzare (așa-numitul flipping). Unii investitori vor cumpăra proprietăți în speranța că acestea vor crește ca valoare, în timp. Dar investiția în proprietate fizică vine și cu un anumit grad de risc. Proprietarii se confruntă adesea cu potențiale probleme cu chiriașii, daune materiale, nevoia de întreținere constantă, reparații și renovări periodice. De asemenea, cumpărarea unei proprietăți ca investiție implică riscul obișnuit ca randamentele să nu funcționeze conform așteptărilor, sau chiar să aducă o potențială pierdere. Acest tip de investiție este un angajament mare, care impune să plasezi o proporție semnificativă din timpul și averea ta într-un singur tip de activ. Dacă investițiile tale imobiliare merg prost, în mod ideal dorești alte clase de investiții care te vor ajuta la atenuarea pierderii pe întregul portofoliu de investiții. Timpul este, de asemenea, o problemă cu proprietatea, deoarece accesarea rapidă a investiției tale nu este de obicei posibilă. Pentru persoanele care nu au suficienți bani, timp sau abilități legate de reparații și întreținere, o alternativă interesantă poate fi investiția directă în companii care operează în sectorul imobiliar sau REIT-uri. REIT-urile sunt un tip de fond de investiții care investește doar în proprietate. Un REIT este creat atunci când o corporație (sau trust) folosește banii investitorilor pentru a cumpăra și a opera proprietăți cu venituri. REIT-urile sunt cumpărate și vândute pe bursele mari, ca orice alte acțiuni. Aceste fonduri includ companii imobiliare care generează profit din portofoliile lor de proprietăți în numele acționarilor/investitorilor. O corporație trebuie să plătească 90% din profiturile sale impozabile sub formă de dividende pentru a își menține statutul de REIT, prin urmare nu plătește impozit pe profit pentru veniturile sale generate din proprietățile închiriate. REIT-urile trebuie să respecte anumite reguli legale pentru a a avea acest statut. Investitorii care au cumpărat acțiuni la REIT primesc un dividend bazat pe performanța portofoliului de proprietăți, care poate fi o modalitate excelentă de a genera venituri pasive. În plus, REIT-urile oferă posibilitatea de a investi în proprietăți nerezidențiale, cum ar fi mall-uri sau clădiri de birouri, care, în general, nu sunt fezabile pentru investitorii individuali sau accesibile pentru a le cumpăra direct. În plus, acest grup de active are adesea rezultate bune în perioade de incertitudine, când mulți investitori caută un refugiu sigur. De la izbucnirea pandemiei până în aprilie 2021, unele REIT-uri au generat o rată de rentabilitate mai bună în comparație cu indicele compozit S&P 500 și cu sectorul financiar mai larg. The Zacks Real Estate – Dezvoltarea a crescut cu 94% în această perioadă, în comparație cu creșterea indicelui S&P 500 de 49,1% și creșterea sectorului financiar de 47,2%. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc Sursa: Zacks via nasdaq.com O altă modalitate de a investi pe piața imobiliară este să cumpărați acțiuni ale marilor companii de dezvoltare. Sectorul de dezvoltare imobiliară include companii care dețin, dezvoltă, închiriază și administrează proprietăți și terenuri. Sectorul are mai multe fațete și include renovarea clădirilor existente și achiziționarea de terenuri și alte parcele imobiliare. În timp ce unii dezvoltatori se angajează să construiască pe terenurile lor pentru a vinde în cele din urmă proprietățile constructorilor de case, păstrarea acestor proprietăți pentru efectuarea operațiunilor este, de asemenea, o practică obișnuită. Operațiunile acestor proprietăți oferă surse recurente de venituri pentru companii. Ce poate afecta prețurile proprietăților imobiliare în viitor? Când a început pandemia în martie 2020, valorile unor tipuri de proprietăți au crescut, contrar așteptărilor unei scăderi, și mulți experți cred că prețurile vor continua să crească în următorii ani, acestea fiind susținute de politica puternică a guvernului (în special în SUA), cererea în creștere și fonduri semnificative care pot fi alocate pentru investiții imobiliare. Potrivit Planului american pentru locuri de muncă, administrația Biden și-a propus să cheltuiască aproximativ 2 trilioane de dolari în următorul deceniu. Aceasta include 213 miliarde USD pentru infrastructura de locuințe menită să construiască comunități mai puternice. Motivul principal este de a „construi, conserva și moderniza mai mult de două milioane de case și clădiri comerciale pentru a aborda criza locuințelor la prețuri accesibile”. Mai mult, dacă redresarea economică continuă, atunci aceasta ar trebui să susțină cererea și, în consecință, să crească valoarea imobilelor comerciale. Aceasta, la rândul său, creează noi oportunități de investiții pentru companiile de dezvoltare. În plus, pandemia a accelerat semnificativ dezvoltarea sectorului comerțului electronic și adoptarea pe scară largă a muncii la distanță, obligă proprietarii să schimbe abordarea cu privire la utilizarea proprietăților comerciale și de birouri. Din acest motiv, mulți oameni aleg să plece din orașele mari și să se mute în suburbii sau în orașele lor natale, ceea ce duce la prețuri mai mari pe piețele locale. Analiștii cred că această tendință va continua probabil mulți ani de acum înainte. Mai mult, creșterea cerințelor chiriașilor privind calitatea și funcționalitatea clădirilor ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra industriei dezvoltatorilor. De fapt, chiriașii solicită din ce în ce mai mult spații de lucru flexibil și facilități, cum ar fi spații de întâlnire comune, o calitate mai bună a aerului din interior și tehnologii contactless. Prin urmare, în ciuda costurilor în creștere ale materialelor, cererea pentru astfel de clădiri moderne este în creștere, ceea ce reprezintă un semn pozitiv pentru industria de dezvoltare. Instrumente de investiții disponibile pentru clienții XTB Mai jos vom descrie, pe scurt, câteva acțiuni și fonduri interesante din sectorul imobiliar, în care poți investi prin intermediul platformei noastre de tranzacționare. REIT ETFs CFD: Vanguard Real Estate ETF (VNQ.US) urmărește să ofere venituri mari și o creștere moderată a capitalului pe termen lung prin investiții în acțiuni emise de REIT-uri comerciale. Folosind un proces de replicare completă, fondul încearcă să dețină toate acțiunile în aceeași pondere de capitalizare ca și indicele. REIT-urile și titlurile de valoare imobiliare incluse în indice trebuie să aibă suficiente acțiuni și volum de tranzacționare pentru a fi considerate lichide. Vanguard’s Equity Index Group folosește un software propriu pentru a implementa decizii de tranzacționare care se adaptează fluxului de numerar și mențin o corelație strânsă cu caracteristicile indicelui. Procesul de indexare rafinat al Vanguard, combinat cu comisioane mici de administrare și tranzacționare eficientă, a oferit o urmărire strictă fără cheltuieli. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator pentru rezultatele viitoare, iar orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc Sursa: xStation5 REIT ETFs cu deținere: Mai jos găsești lista completă a ETF-urilor cu deținere din oferta XTB. DPYA.UK

DPYE.UK

IDUP.UK

IDWP.UK

IPRE.DE

IPRP.NL

IQQ6.DE

IQQ7.DE

IUKP.UK

IWDP.UK

ZPRP.DE Acțiuni REIT: ARMOR Residential REIT, Inc. (ARR.US) investește și gestionează un portofoliu cu efect de levier de titluri garantate cu ipoteci (MBS) și împrumuturi ipotecare. Compania investește în titluri garantate cu credite ipotecare rezidențiale emise sau garantate de o întreprindere sponsorizată de guvernul Statelor Unite (GSE), cum ar fi Federal National Mortgage Association sau Federal Home Loan Mortgage Corporation sau o agenție guvernamentală, cum ar fi Government National Mortgage Association (colectiv, Agency Securities). Compania investește, de asemenea, în titluri de valoare doar cu dobândă, care sunt părțile de dobândă ale titlurilor de valoare ale agenției,și sunt separate și vândute individual din partea principală a aceleiași plăți. Compania strânge fonduri pentru finanțare suplimentară prin oferte de acțiuni (inclusiv acțiuni preferențiale), titluri de creanță negarantate și titluri convertibile (inclusiv garanții, acțiuni preferențiale și datorii), printre altele. Annaly Capital Management (NLY.US) este unul dintre cele mai mari trusturi de investiții imobiliare ipotecare cu strategii de investiții în finanțarea ipotecară și împrumuturile corporative pe piața medie. Compania împrumută bani, în principal prin contracte de răscumpărare pe termen scurt, și reinvestește veniturile în titluri garantate cu active. Compania are aproximativ 94 de miliarde de dolari în active totale. Pe 9 septembrie, consiliul de administrație al companiei a anunțat un dividend în numerar pe acțiuni comune de 0,22 USD per acțiune ordinară pentru trimestrul al treilea din 2021. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator pentru rezultatele viitoare, iar orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc Sursa: xStation5 AGNC Investment (AGNC.US) este un trust de investiții imobiliare ipotecare gestionat intern, care investește în principal în agenția MBS pe bază de levier. Își finanțează participațiile prin împrumuturi garantate structurate ca acorduri de răscumpărare (repos). Pe 7 octombrie, AGNC a declarat un dividend în numerar de 0,12 USD per acțiune pentru acțiuni ordinare pentru octombrie 2021. Acțiuni ale dezvoltatorilor: CBRE Group, Inc. (CBRE.US) se angajează în furnizarea de servicii imobiliare comerciale și de investiții. Acesta operează prin următoarele segmente: Servicii de consultanță, Soluții globale la locul de muncă și Investiții imobiliare. Segmentul Servicii de consiliere oferă o gamă cuprinzătoare de servicii la nivel global, inclusiv leasing de proprietăți, piețe de capital (vânzări de proprietăți și crearea de credite ipotecare, vânzări și service), management de proprietăți, servicii de management de proiect și servicii de evaluare. Segmentul Global Workplace Solutions oferă o suită largă de servicii de outsourcing integrate, bazate pe contract, la nivel global pentru ocupanții de imobile, inclusiv servicii de management al facilităților, management de proiect și tranzacții (leasing și vânzări). Segmentul de investiții imobiliare cuprinde servicii de gestionare a investițiilor furnizate la nivel global, servicii de dezvoltare în Statele Unite și Regatul Unit și un serviciu conceput pentru a ajuta ocupanții și proprietarii de proprietăți să răspundă cererii tot mai mari de soluții flexibile pentru spații de birouri la nivel global. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator pentru rezultatele viitoare, iar orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc Sursa: xStation5 Howard Hughes Corp. (HHC.US) se angajează în dezvoltarea și gestionarea proprietăților imobiliare comerciale, rezidențiale și cu utilizare mixtă. Compania se concentrează pe dezvoltarea și vânzarea de terenuri în proiecte de dezvoltare comunitară pe termen lung la scară largă în și în jurul Las Vegas, Nevada; Houston, Texas; și Columbia, Maryland. Firma operează o suprafață de aproximativ 453.000 de metri pătrați de restaurante, retail și proprietăți de divertisment situate în New York. Rezumat: Investiția în imobiliare este una dintre cele mai bune modalități de a-ți crește finanțele, de a îndeplini anumite obiective financiare și de a construi un portofoliu atractiv. Abordate corect, investițiile imobiliare pot fi profitabile și pot crea un flux suplimentar de venituri. Și multe dintre cele mai bune investiții imobiliare nu necesită prezența la fiecare vizionare cu un chiriaș. Datorită REIT-urilor și acțiunilor companiilor de dezvoltare oricine poate investi în imobiliare, chiar dacă, pentru început, dispune doar de un capital mic.

Acțiune

