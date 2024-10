Diversificarea portofoliului - cum să îți diversifici portofoliul de tranzacționare?

Fiecare investitor a auzit despre diversificarea portofoliului la un moment dat în cariera sa, aceasta fiind percepută ca o parte absolut esențială a strategiilor investitorilor instituționali. Cu toate acestea, importanța diversificării în rândul investitorilor de retail tinde adesea să fie trecută cu vederea. Mulți probabil se întreabă - ce înseamnă diversificarea și cum să îți diversifici portofoliul? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări în acest articol.

Importanța diversificării Ideea din spatele diversificării portofoliului este cu adevărat intuitivă. Este vorba despre deschiderea mai multor poziții pentru a reduce riscul total al portofoliului. „Nu îți pune toate ouăle într-un singur coș", spune o vechea zicală. Același lucru poate (și ar trebui) să fie aplicat în cazul investițiilor. Deoarece toate investițiile implică riscuri, diversificarea adecvată este crucială, dat fiind faptul că aceasta trebuie să reducă riscul general al unui portofoliu de tranzacționare. Reguli cheie în diversificare Există mai multe moduri simple de a pune în practică unele strategii de diversificare. Numărul de active - ideea diversificării se bazează pe creșterea numărului de active dintr-un portofoliu de tranzacționare. Cu toate acestea, investitorii care aplică abordarea „cu cât dețin mai multe acțiuni, cu atât mai bine" omit un punct important.

Corelarea - un portofoliu poate fi considerat diversificat atunci când este compus din active corelate negativ (sau cel puțin active care au o corelație scăzută). Prin urmare, riscul poate fi atenuat pe măsură ce prețurile anumitor active se deplasează în direcții diferite.

Diversificarea industriei - un portofoliu diversificat ar trebui să aibă o expunere la multe industrii. Adică, un portofoliu de acțiuni ar trebui să fie compus din companii din diferite industrii din economie.

Diversificarea geografică - În general, se așteaptă ca diversificarea unui portofoliu de investiții în diferite zone geografice să reducă și riscul total.

Multi-active - în cele din urmă, investitorii care doresc să construiască un portofoliu echilibrat ar trebui să se familiarizeze cu diferitele tipuri de active. O astfel de strategie poate include acțiuni, obligațiuni, mărfuri, metale prețioase, cash și imobiliare. Un portofoliu compus din active multiple, atent selectat, ar trebui să diversifice riscul, protejând astfel împotriva volatilității și fluctuațiilor pieței. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Corelația scăzută contribuie în mare măsură la reducerea riscurilor în comparație cu portofoliile cu dețineri mai corelate. Prin urmare, investițiile diversificate cu corelație scăzută sau negativă ar trebui să aibă o mare importanță pentru investitorii cu aversiune la risc. Sursă: Columbia Management Investment Advisers (via yieldstreet.com) Cum să îți diversifici portofoliul cu CFD-uri Două tipuri de instrumente pot fi considerate deosebit de utile pentru investitorii cu un portofoliu de acțiuni care doresc să compună un portofoliu diversificat - CFD-uri și ETF-uri. CFD-urile sunt instrumente financiare derivate, care permit investitorilor să profite de creșterea prețurilor (prin poziții long) sau de scăderea prețurilor (prin poziții short) pe instrumentele financiare subiacente. Din acest motiv, este posibilă acoperirea pozițiilor în cazul în care un investitor suspectează că ar putea apărea anumite fluctuații rapide ale pieței. Prin deschiderea poziției opuse (de exemplu, inițial un investitor deține 1000 de acțiuni ale companiei XYZ și apoi acesta “shortează” 1000 de acțiuni ale companiei XYZ într-o tranzacție CFD), poziția este neutralizată. Platforma de tranzacționare a XTB oferă acces la o gamă largă de instrumente financiare, inclusiv contracte pentru diferență (CFD), cum ar fi GOLD, SILVER, OIL sau indici bursieri - DE30, US500, US30 printre altele. CFD-urile te pot ajuta să îți diversifici portofoliul de tranzacționare. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Sursa: xStation5 Să aruncăm o privire la una dintre cele mai populare piețe, și anume piața aurului. CFD-urile sunt instrumente cu levier, ceea ce înseamnă că investitorii pot câștiga expunere pe piață utilizând o sumă relativ mică. Cu toate acestea, CFD-urile sunt, de asemenea, asociate cu un risc mai mare, deoarece tranzacționarea cu efect de levier ar putea amplifica fie câștigurile, fie pierderile. 1 lot din contractul GOLD este egal cu 100 uncii. Cu toate acestea, merită să subliniem faptul că CFD-urile permit tranzacționarea micro loturilor, astfel încât investitorii să poată personaliza cu ușurință dimensiunea poziției lor. De exemplu, dacă un investitor dorește să deschidă o poziție long (de cumpărare) pe aur, acesta poate alege volumul pe care și-l poate permite (de exemplu, 0,10 lot). Mai mult, traderii nu au nevoie de sume mari de bani, deoarece efectul de levier este de 1:20 în acest caz. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Sursa: xStation5 Tranzacționarea altor CFD-uri se face într-un mod similar. În ceea ce privește indicii, CFD-urile reflectă cele mai mari valori de referință ale acțiunilor de la principalele burse de valori. De exemplu, US500 urmărește performanța celor mai mari 500 de acțiuni americane cotate pe piața organizată - aceasta se referă la indicele S&P 500. Aici efectul de levier este de 1:20, iar dimensiunea minimă a poziției pe care investitorii o pot deschide este de 0,01 lot. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Sursa: xStation5 Pe de altă parte, fondurile tranzacționate la bursă (ETF) ar putea fi o soluție interesantă pentru investitorii care doresc să obțină o expunere pe diferite piețe. În loc să cumpere mai multe acțiuni, se poate diversifica riscul prin cumpărarea unui ETF axat pe un anumit sector de pe piețele financiare (de exemplu, energie, date financiare, metale prețioase etc.). Există ETF-uri care urmăresc indici bursieri majori, obligațiuni, piețe ale metalelor prețioase și alte mărfuri - varietatea acestor instrumente este foarte largă. De aceea, atât ETF-urile, cât și CFD-urile au devenit o soluție populară pentru mulți investitori. Trebuie să recunoaștem că diversificarea riscurilor, în zilele noastre, a devenit ușor accesibilă investitorilor de retail. Diversificarea portofoliului cu mărfuri Diversificarea activelor cu care investitorii caută să își echilibreze expunerea pe acțiuni și obligațiuni pot fi obținute prin investiția în mărfuri. Deoarece piețele au devenit puternic interconectate în ultimii ani, mărfurile pot fi piesa lipsă din puzzle-ul portofoliului. Investitorii pot urmări diversificarea investițiilor prin tranzacționarea mărfurilor prin intermediul platformei de tranzacționare XTB. Există mai multe modalități de a face acest lucru: Tranzacționarea mărfurilor prin CFD - mărfuri agricole (de ex. porumb, soia), mărfuri energetice (de ex. petrol, gaz natural), metale industriale (de ex. cupro, aluminiu), metale prețioase (de ex. aur, argint) și multe altele.

Tranzacționarea mărfurilor ptin ETF-uri - diverse ETF-uri permit investitorilor să câștige expunere la unele mărfuri, de ex. aur, argint, metale industriale sau gaze naturale. Fondurile tranzacționate la bursă pot fi o modalitate excelentă de diversificare a riscului pe fondul creșterii așteptărilor inflaționiste în 2021. Cercetările academice și investitorii profesioniști au găsit dovezi că, între clasele de active, corelațiile au crescut în ultimii ani. Între timp, mărfurile sunt separate de factori de risc distincti, în comparație cu acțiunile și obligațiunile, prin urmare ar trebui luate în considerare la compunerea unui portofoliu de tranzacționare diversificat. De fapt, mărfurile asigură o acoperire naturală împotriva pierderilor de capitaluri proprii și deținere a datoriilor pe perioade mai mari de inflație. Așteptările privind inflația au crescut în zilele noastre, ceea ce poate fi asociat cu creșterea prețurilor la mărfuri, redeschiderea economiilor majore și revenirea cererii, dar și cu stimulente fiscale și monetare enorme. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Modificările prețului petrolului au fost corelate pozitiv și semnificativ cu așteptările inflației. Sursa: Yardeni Research (yardeni.com) Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare Prețurile mărfurilor industriale pun presiune și asupra așteptărilor privind creșterea inflației. Sursa: Yardeni Research (yardeni.com) Pe lângă acest lucru, investitorii ar putea căuta și expunere indirectă la prețurile mărfurilor. Investiția în acțiuni, ale căror prețuri depind în mare măsură de anumite mărfuri, este un alt mod de a crea un portofoliu diversificat. De exemplu, companiile miniere de cupru se bazează pe cupru, ceea ce înseamnă că acțiunile lor sunt corelate pozitiv și semnificativ cu prețurile cuprului. Aceeași schemă poate fi aplicată și altor mărfuri (de exemplu, minerii de aur sau producătorii de petrol). Merită să subliniem că o astfel de soluție poate avea un avantaj important față de investițiile directe în mărfuri, deoarece unele companii pot plăti și dividende. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Scanerul de ETF-uri disponibil în platforma de tranzacționare XTB poate fi util atunci când cauți ETF-uri bazate pe mărfuri. Sursa: xStation 5

