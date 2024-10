Investiții ecologice - cum să investești într-un viitor mai „verde”?

Investițiile ecologice reprezintă o tendință globală în creștere. Din ce în ce mai multe țări, fonduri de investiții și fonduri sustenabile aleg să i se alăture. Investițiile în energie verde pot fi atractive pentru persoanele interesate de mediul înconjurător care doresc să susțină această tendință și, în același timp, să profite investind în ea. În acest ghid pentru începători vom explora ce înseamnă investițiile „verzi”, ce tipuri de investiții ecologice sunt disponibile prin XTB și cum să alegi opțiunea de investiție potrivită. De asemenea, vom analiza impactul acestor investiții. Dacă ești interesat să investești în companii de energie „verde”, ETF-uri sau pur și simplu să tranzacționezi CFD-uri, te invităm să parcurgi acest articol!

Ce sunt investițiile verzi? Investițiile verzi se referă la instrumentele financiare care sprijină proiecte ecologice. În principal, sub acest termen intră acțiunile unor companii precum Tesla sau FirstSolar și ETF-urile care susțin într-un fel sau altul tranziția energetică. Activitățile acestora pot include, de exemplu: Surse de energie curată și regenerabilă (solară, eoliană, hidrogen sau uraniu)

Agricultură sustenabilă

Transportul ecologic (mașini electrice) Așadar, cei interesați pot începe investițiile ecologice prin acțiuni ale companiilor care susțin acest trend. De asemenea, ei pot alege acțiunile companiilor care acordă atenție valorilor ESG și care tratează aspectele ecologice ca fiind foarte importante în activitatea lor. Multe bănci și fonduri de investiții, precum cel mai mare fond de investiții din lume, BlackRock, acordă acum atenție politicilor companiilor în această privință. Unele companii nu se pot baza pe implicarea capitalului investitorilor străini dacă nu au o politică de mediu adecvată. Companiile devin astfel analizate din punctul de vedere al așa-numitei guvernanțe sociale de mediu (ESG). Această tendință de investiții ESG poate fi atractivă pentru investitorii care văd în ea o valoare etică suplimentară. Investițiile ecologice au crescut rapid în ultimul deceniu. Este probabil ca această tendință să continue, deoarece oamenii sunt din ce în ce mai preocupați de efectele schimbărilor climatice asupra planetei noastre. Cu toate acestea, este important de reținut că, la fel ca orice altă oportunitate de investiție, investițiile ecologice vin cu riscuri aferente. Despre acestea vom discuta ulterior în acest articol. Să definim investițiile „verzi" Așadar, știm deja că așa-numitele investiții „verzi” se referă la investițiile responsabile, care acordă prioritate sustenabilității mediului și responsabilității sociale: Acestea pot include companii care produc energie curată, produse ecologice sau practici sustenabile.

Investițiile ecologice acordă prioritate sustenabilității mediului și responsabilității sociale, luând în considerare impactul pe termen lung asupra societății și oferind randamente financiare bune.

În comparație cu instituțiile tradiționale, investițiile „verzi” iau în considerare impactul social și de mediu pe termen lung, precum și randamentele financiare.

Se pune accentul pe investiții în companii cu ratinguri ESG bune, mai degrabă decât pe concentrarea exclusivă pe randamente pe termen scurt. Multe instituții financiare au început să ofere diverse produse de investiții, de exemplu ETF-uri bazate pe investiții ESG și ecologice. Toți acești pași au fost parcurși pentru a răspunde cererii tot mai mari a investitorilor care doresc să investească în mod etic și să obțină profituri prin participarea la tendința ESG sau, în sens mai larg, în mașini electrice și energie regenerabilă. XTB oferă o gamă largă de acțiuni și ETF-uri pentru a satisface cererile chiar și ale celor mai mari fani ai investițiilor ecologice. Investiții ecologice prin XTB În principiu, investițiile în energie „verde” pot fi împărțite în două categorii: investiții în companii și investiții în ETF-uri. XTB permite investiții în ambele tipuri de active, oferind investitorilor posibilitatea de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri fără comisioane pentru tranzacții până în 100.000 EUR rulaj lunar (apoi comision de 0,2%, minim 10 EUR). Totodată, oferă posibilitatea de cumpărare a acțiunilor a sute de companii „verzi” listate la bursă. Investitorii pot alege acțiuni dintr-o gamă largă de sectoare, de la energie eoliană, energie nucleară, până la investiții în energie solară, hidroelectrică sau hidrogen. Pe lângă companiile listate, platforma XTB include, de asemenea, principalele ETF-uri și acțiuni ale fondurilor ecologice și sustenabile, cunoscute pentru investițiile ESG. Eolian: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US) Energie solară: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE), Nuclear: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK) Vehicule electrice: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARvL.US) Hidrogen: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US) Hidroelectrice: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR) Utilități electrice: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE) Fonduri de investiții ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK) Scanerul de acțiuni încorporat în platforma XTB poate facilita analiza fundamentală a acțiunilor pentru mii de companii. Sursa: xStation5 Există unele companii ecologice cu o creștere rapidă, precum Tesla (TSLA.US) sau First Solar (FLSR.US), dar există și companii care înregistrează o volatilitate mult mai redusă, cum ar fi Linde sau American Water Works. Sursa: XTB Research Performanțele anterioare nu reprezintă garanții ale rezultatelor viitoare, iar orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. ETF-urile (Exchange-Traded Funds) pot avea în portofoliu câteva zeci sau sute de companii dintr-un anumit sector. Cotația unităților de fond este rezultatul unei medii ponderate a tuturor acțiunilor companiilor pe care le urmăresc. ETF-urile ajută la construirea unui portofoliu diversificat și pot reduce riscul de investiții. De asemenea, acestea reprezintă o alegere comună de investiții pentru investitorii pasivi. Companiile componente ale fiecărui ETF pot fi verificate pe site-ul fondului care îl administrează. De asemenea, ETF-urile pot urmări prețul mărfurilor sau al altor active suport. Fiecare ETF îți poate oferi expunere investițională la un alt sector de piață, specific. ETF-uri: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK) Platforma XTB oferă, de asemenea, un scaner pentru ETF-uri, care îți permite o selecție precisă a acestora și un sub-log al ratingului emis de Morningstar. Aici poți căuta fondurile de investiții „verzi” ETF preferate. Sursa: xStation5 Tranzacționarea investițiilor „verzi” Investițiile în acțiuni sau ETF-uri sunt populare în rândul investitorilor pe termen lung. Cu toate acestea, pentru tranzacționarea activă pe termen scurt (trading), mulți dintre aceștia folosesc instrumente CFD cu efect de levier. Aceste instrumente îți permit, de asemenea, să câștigi atunci când au loc scăderi de preț ale acțiunilor sau ETF-urilor prin așa-numita „vânzare în lipsă”. Înainte de a începe să tranzacționezi aceste instrumente, familiarizează-te cu modul în care funcționează contractele cu efect de levier: CFD-urile sunt mai riscante și au un efect de levier încorporat. Efectul de levier poate să multiplice atât profiturile, cât și pierderilei;

La XTB fiecare trader poate găsi zeci de CFD-uri pe petrol, cupru, bitcoin sau indici americani, dar și CFD-uri pe ETF-uri sau acțiuni ale companiilor listate la bursă;

Contractele CFD pe acțiuni și ETF-uri urmăresc prețurile acțiunilor, în timp real

CFD-urile sunt folosite doar pentru speculații de preț - un investitor care tranzacționează CFD-uri nu cumpără acțiuni ale unei companii. Aceste instrumente sunt disponibile pe platforma XTB, în paginile „Acțiuni CFD” și „ETF CFD”. De exemplu, dacă dorești să investești 1.000 de euro în acțiunile unei companii care costă 100 de euro, vei cumpăra 10 astfel de acțiuni. Dar dacă tranzacționezi acțiuni CFD, iar efectul de levier atribuit acestor acțiuni este de 1:2 - vei cumpăra un contract CFD pentru 20 de acțiuni investind doar 1.000 de euro. Deci, în mod corespunzător, dacă prețul unei acțiuni crește cu 60 EUR, vei câștiga mai mult datorită numărului dublu de acțiuni din contract față de acțiunile pe care le-ai putea cumpăra cu fondurile tale, fără efect de levier. Dar dacă prețul scade cu 60 EUR, vei pierde mai mult. Dacă vrei să aflii mai multe despre instrumentele CFD, accesează acest articol: Tranzacționare cu CFD-uri - Ce este Contractul pentru diferență? Un exemplu de tranzacționare a acțiunilor CFD La XTB, ETF-urile sunt disponibile și sub forma contractelor CFD. Acest lucru înseamnă să nu trebuie să cauți instrumente complet diferite de acțiuni pentru a începe să tranzacționezi, astfel poți tranzacționa acțiuni ale companiilor „verzi” și ETF-uri. Să luăm exemplul următor: Un investitor dispune de 2.500 de euro și cumpără 10 acțiuni Tesla (TSLA.US), la un preț de 240 de euro. Dacă prețul acestora crește cu 10%, el va câștiga 24 de euro pe fiecare dintre acțiunile pe care le-a achiziționat, ceea ce îi va aduce un profit total de aproximativ 240 de euro. Dacă prețul scade cu 10% de la prețul de cumpărare, investitorul va înregistra o pierdere de 240 de euro. Investitorul dispune de 2.500 de euro și cumpără CFD-uri pe acțiunile Tesla (TSLA.US), la un preț de 240 de euro. Efectul de levier este de 1:5. Prin urmare, investitorul va putea cumpăra 50 de CFD-uri pe acțiunile Tesla. Dacă prețul acestora crește cu 10%, investitorul va câștiga 24 EUR pentru fiecare dintre cele 50 de contracte, obținând un profit de 1.240 EUR. Dacă prețul scade cu 10%, investitorul va suferi o pierdere de 1.240 de euro. Dacă investitorul nu ar avea în cont alte fonduri de rezervă decât cele investite în acțiunile Tesla, această situație ar putea declanșa mecanism automat de Stop Out. Nivelul marjei se va apropia periculos de 50%, sub care are loc lichidarea (din cei 2.500 de euro deținuți, investitorul a pierdut aproape jumătate - 1.240 de euro). Mai jos este prezentată formula de calcul a Nivelului de Marjă - pentru a preveni intrarea în funcțiune a mecanismului de Stop Out; nivelul marjei nu poate coborî sub 50%. De ce să investești în active ecologice? Companiile de energie regenerabilă (eoliană, hidroelectrică, solară) sunt exemple excelente de investiții ecologice. Ele contribuie la un mediu sustenabil și ecologic. De asemenea, ele pot oferi randamente potențiale investitorilor care acordă prioritate aspectelor ESG (de mediu, sociale și de guvernanță corporativă). De ce să investești în energie „verde”? Investiția în energie „verde” poate aduce creștere economică, menținând în același timp aspectul etic al investiției

Investiția în energie verde prin cumpărarea de acțiuni în companii sau fonduri „eco” le permite acestora să își extindă activitatea și să continue tendința globală

Unele dintre aceste companii creează soluții tehnologice inovatoare. Unele companii sunt esențiale pentru piața energiei sau a utilităților. Este posibil ca acestea să aibă acces mai ușor la capital - multe dintre ele se pot baza pe sprijinul guvernamental și pe ratinguri instituționale pozitive Inovarea în domeniul tehnologiilor curate este, de asemenea, un domeniu în care investitorii pot găsi oportunități complet noi. Start-up-urile de pe piața vehiculelor electrice, cum ar fi Fisker și Arrival, pot servi drept exemple de inovații care abordează probleme urgente de mediu, oferind în același timp potențial de creștere. Desigur, chiar și în cazul investițiilor ESG, întotdeauna trebuie să ne amintim că nu orice inovație aduce profit și succes în afaceri. Băncile și alte instituții financiare au recunoscut importanța acestui tip de investiție și au creat produse care răspund nevoilor și imaginației investitorilor. Printre acestea se numără ETF-urile iShares de la BlackRock sau acțiunile din fondurile mutuale. Nu uita că investițiile implică întotdeauna riscuri. Legendarul investitor Howard Marks spunea: „Nu contează ce cumperi. Important este cât plătești”. Aceasta înseamnă că un investitor trebuie să evalueze cu atenție modul în care prețul actual al acțiunilor se raportează la elementele fundamentale și perspectivele companiei. Beneficiile investițiilor în energie „verde” Investind în acțiuni ale unor companii „verzi” sau în fonduri axate pe ESG, investitorii contribuie la crearea unui viitor mai bun pentru ei înșiși și pentru societate în ansamblu.

Potențial de creștere și profitabilitate pe termen lung - companiile cu practici solide de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) pot avea performanțe mai bune pe termen lung, datorită tendinței globale către soluții ecologice.

Investițiile în companii ecologice se pot alinia cu valorile personale și cu angajamentul față de sustenabilitate. Și să aibă un impact pozitiv asupra problemelor de mediu, deoarece fiecare investitor sprijină compania ale cărei acțiuni le cumpără.

Investițiile ecologice oferă oportunitatea de a sprijini companiile care acordă prioritate responsabilității sociale, generând în același timp randamente financiare. Cercetarea oportunităților de investiții ecologice Înțelegerea diferitelor tipuri de investiții ecologice, identificarea companiilor și industriilor cu un accent puternic pe sustenabilitate și evaluarea riscurilor și randamentelor potențiale ale investițiilor ecologice sunt pași cruciali în cercetarea oportunităților de investiții „verzi”. Iată câteva sfaturi de care ar trebui să ții cont: Caută ratingurile ESG (mediu, social și guvernanță)

Citește rapoartele de sustenabilitate ale companiilor Evaluarea riscurilor și a rentabilității: Analizează tendințele pieței

Ia în considerare politicile guvernamentale care influențează investițiile ecologice Înțelegând aceste elemente cheie ale cercetării în domeniul investițiilor ecologice, vei fi mai bine pregătit pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la portofoliul tău. Nu uita că fiecare investiție implică un risc direct proporțional; cu toate acestea, o alegere înțeleaptă poate duce atât la câștiguri financiare, cât și, în final, la un impact pozitiv asupra mediului. Fiecare companie are un alt model de afaceri și un alt risc, ceea ce poate influența valoarea acțiunilor. Riscurile și provocările investițiilor ecologice Investițiile în active „verzi” pot fi riscante din cauza lipsei de standardizare în măsurarea „ecologiei” și a inconsecvenței reglementărilor guvernamentale care influențează randamentul investițiilor. Acest lucru face destul de dificilă identificarea companiilor care sunt cu adevărat responsabile din punct de vedere ecologic. Lipsa de capital sau nivelul ridicat de îndatorare a companiilor poate duce la potențiale pierderi. În plus, investițiile în mărfuri ecologice, cum ar fi sursele de energie cu emisii zero, prezintă riscuri de volatilitate, deoarece acestea depind în mare măsură de fluctuația prețurilor materiilor prime. Pentru a diminua aceste riscuri și provocări ale investițiilor ecologice, este esențial să te documentezi cu privire la factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) înainte de a investi. În cadrul platformei XTB, departamentul de analiză urmărește știrile de pe piețe în fiecare zi - astfel poți fi informat și vei putea cunoaște întotdeauna nivelul curent de risc al pieței. Investiții de impact În cazul investițiilor ecologice, banii investiți pot avea un impact pozitiv semnificativ asupra mediului. Investind în companii care acordă prioritate investițiilor sustenabile și protecției mediului, investitorii pot contribui la stimularea inovației către tehnologii și practici mai ecologice. Acest lucru, la rândul său, poate duce la reducerea emisiilor de carbon, la un aer și ape mai curate și la o planetă mai sănătoasă pentru generațiile viitoare. Investiția în inițiative ecologice are și beneficii financiare. Companiile care acordă prioritate sustenabilității tind să fie mai rezistente la perturbările de piață cauzate de reglementările privind schimbările climatice sau de presiunea publică pentru acțiuni de mediu. În plus, acestea reușesc adesea să atragă consumatori cu conștiință socială, care preferă produsele realizate de companii responsabile din punct de vedere ecologic. Având în vedere că cererea continuă să crească pentru produse și servicii sustenabile la nivel global, este de așteptat ca randamentul investițiilor ecologice să rămână puternic în timp, contribuind în același timp în mod pozitiv la bunăstarea societății noastre, precum și la atenuarea impactului schimbărilor climatice. Impactul asupra mediului Reducerea amprentei noastre de carbon este esențială pentru protejarea planetei. Investind în energie „verde” și reducând deșeurile, putem contribui la un mediu mai sănătos pentru toți. Promovarea practicilor sustenabile, cum ar fi reciclarea și utilizarea surselor de energie regenerabilă, reprezintă, de asemenea, pași cheie către un viitor mai „verde”. Protejarea biodiversității este esențială pentru menținerea unui ecosistem sănătos. Investițiile în companii care acordă prioritate eforturilor de conservare pot avea un impact semnificativ asupra păstrării speciilor pe cale de dispariție și a habitatelor acestora. În calitate de investitori, avem puterea de a sprijini companiile care acordă prioritate responsabilității față de mediu. Făcând investiții ecologice, putem avea un impact pozitiv atât asupra mediului, cât și asupra portofoliilor noastre. Este important să analizezi companiile care se aliniază cu valorile tale și să investești în cele care fac pași reali către sustenabilitatea mediului. Impact social Îmbunătățirea sănătății comunității reprezintă un impact social semnificativ al investițiilor ecologice. Investițiile în energie regenerabilă și în practici sustenabile pot duce la un aer, ape și un sol mai curate, reducând în același timp prevalența bolilor cauzate de poluare. Toate acestea pot fi numite investiții etice sau investiții responsabile din punct de vedere social. În plus, sprijinirea prin investiții ecologic a practicilor de afaceri etice e poate îmbunătăți condițiile de muncă pentru angajați, contribuind la sănătatea generală a comunității. Asigurarea accesului la energie curată este un alt aspect vital al impactului social pe care îl oferă investițiile ecologice. Investițiile în surse regenerabile, cum ar fi energia solară sau eoliană, nu numai că reduc emisiile de dioxid de carbon, dar oferă comunităților o sursă fiabilă de energie electrică. Acest acces permite persoanelor să își satisfacă nevoile de bază, cum ar fi iluminatul și gătitul, stimulând în același timp dezvoltarea economică prin crearea de locuri de muncă. În cele din urmă, investițiile ecologice au un potențial imens de a crea schimbări sociale pozitive atât la nivel local, cât și global. Rezumat Diversificarea portofoliului tău prin investiții ecologice nu numai că aduce beneficii mediului, dar poate avea și un impact financiar pozitiv. Investind în fonduri și companii ecologice, poți obține potențiale profituri pe termen lung, contribuind în același timp la soluții sustenabile pentru planeta noastră. În plus, includerea investițiilor ecologice în portofoliul tău poate atrage investitori axați pe ESG (mediu, social și guvernanță) care acordă prioritate sustenabilității atunci când iau propriile decizii de investiții. Investițiile în acțiuni „verzi” sau în energie regenerabilă pot oferi randamente mai mari decât investițiile tradiționale. Investițiile „verzi” oferă stabilitate în fața fluctuațiilor pieței datorită cererii în creștere pentru produse și servicii ecologice. Includerea activelor ecologice în portofoliul tău diversifică riscul prin repartizarea acestuia pe diferite industrii și sectoare.

Întrebări Frecvente Ce sunt investițiile „verzi”? Investițiile „verzi” se referă la un grup de acțiuni ale unor companii sau ETF-uri care se aliniază la valorile ESG, în conservarea resurselor naturale și în producția sustenabilă. În primul rând, însă, înseamnă achiziționarea de acțiuni ale companiilor care utilizează sau furnizează surse de energie cu emisii zero sau alte servicii de sustenabilitate a mediului. Un bun exemplu în acest sens ar fi acțiunile companiilor producătoare de mașini electrice (și alte tehnologii ecologice). Oportunitățile de investiții sustenabile legate de piața de capital sunt concepute nu numai pentru a oferi rate competitive de rentabilitate, ci și pentru a promova un impact pozitiv asupra mediului și a planetei. De ce ar trebui să iau în considerare investițiile verzi? Investițiile în inițiative ecologice îți permit să sprijini eforturile de combatere a schimbărilor climatice și de promovare a dezvoltării sustenabile. Poate fi o soluție bună pentru „investițiile etice”. În același timp, investițiile „verzi” pot oferi randamente financiare. Ce oportunități oferă investițiile „verzi”? Oportunitățile de investiții ecologice sunt variate. Cu toate acestea, ele înseamnă, de obicei, investiții în companii și fonduri angajate în producția de energie curată, reducerea deșeurilor, agricultura prin mijloace ecologice și dezvoltarea imobiliară ecologică. Toate aceste oportunități de investiții sustenabile le pot găsi pe platforma XTB. Investițiile ecologice implică riscuri? Fie că vorbim despre investițiile „verzi” sau orice alt tip de investiție, acestea nu sunt lipsite de riscuri. Acestea pot include modificări ale reglementărilor, dependența de subvenții, progrese tehnologice și fluctuații ale cererii de pe piață. Mai mult, unele companii nu sunt profitabile, astfel că datoriile lor reprezintă o amenințare. Efectuarea unei cercetări complete și luarea în considerare a tuturor riscurilor este crucială înainte de a investi în acțiuni sau ETF-uri. Sunt reglementate investițiile ecologice? Bineînțeles, investițiile „verzi” sunt, de asemenea, supuse reglementărilor. Măsurile specifice de reglementare pot varia în funcție de regiune și de natura investiției. În multe regiuni, investițiile trebuie să îndeplinească criterii și standarde stricte pentru a fi considerate ecologice. În plus, acțiunile societăților și ETF-urile sunt listate pe piețe reglementate. Acest lucru înseamnă că trebuie să respecte standarde înalte în ceea ce privește raportarea veniturilor și a situațiilor financiare. Cum pot începe să fac investiții ecologice? Cel mai popular mod este de a începe să investești online. Poți deschide un cont de investiții gratuit la XTB sau un cont de TRAINING unde să testezi platforma. Nu uita să consulți cu atenție situația financiară a companiilor în care dorești să investești și să îți extinzi cunoștințele generale de investiții. De asemenea, nu uita de riscurile investiționale și gestionează-ți cu înțelepciune propriul capital. Alătură-te celor peste 847 000 de investitori. Deschide un cont de investiții și folosește platforma XTB pentru a începe să investești în domeniul ecologic. Deschide cont!

