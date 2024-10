2020.03.10 - În momente de volatilitate mare pe burse, investitorii au și opțiuni de a se proteja

În ultima perioadă, a crescut foarte mult apetitul pentru investiții în România și în lume, astfel că, în 10 zile, XTB România a generat cât media lunară în termen de rulaje, depuneri și conturi noi. “Într-un context economic în care școlile și grădinițele se închid, evenimentele cu mulți oameni sunt interzise, iar din ce în ce mai multe companii românești testează lucrul de acasă, pregătindu-ne pentru o posibilă carantină într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, constatăm o activitate foarte intensă din partea traderilor. Aceștia dedică mai mult timp pentru investiții și sunt atrași de volatilitatea mare de pe burse,” spune Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Adrenalina a fost maximă pentru investitori la deschiderea ședinței bursiere de luni, 9 martie, zi care a fost marcată de scăderi istorice pe cele mai mari piețe financiare. Prețul petrolului s-a prăbușit sub 30 de dolari pe baril, cu aproximativ 28% raportat la închiderea de săptămâna trecută, ca urmare a deciziei Arabiei Saudite de a reduce prețul petrolului, dând startul unui posibil război al prețurilor cu Rusia, asta după ce vineri, OPEC + a eșuat să încheie un acord cu privire la reducerea producției. Șocul s-a propagat în lanț pe un fundal deja tensionat de criza globală declanșată de răspândirea coronavirusului, prăbușirea prețului petrolului fiind un catalizator pentru oscilații majore pe piețele bursiere. Indicii pe acțiunile americane s-au prăbușit, S&P 500 a închis cu o scădere de -7.6%, Dow Jones -7.79%, Nasdaq -7.29%, Russell 2000 -9.37%. Volatilitatea mare din piața bursieră a atras atenția investitorilor. “Nu toată lumea asociază scăderile cu pierderi. Acest lucru este valabil doar pe piata spot. Însă, prin instrumente derivate poți specula și scăderile. Poți vinde în lipsă ceva ce nu ai acum și răscumpăra ulterior după ce piața a scăzut la un preț mai mic, generând profit din diferența de preț. Însă, acest lucru se poate face numai tranzacționând produse financiare derivate, de aceea este important pentru investitori să lucreze cu brokeri care au atât produse cu deținere în portofoliu, cât și produse derivate,” explică Irina Cristescu. Apoi mai există opțiunea de hedging. “Presupunând că deții în portofoliu acțiuni al căror preț este în scădere și dorești să te protejezi până trece trendul descendent. Atunci, poți apela la mecanismul de Short-Selling și poți vinde în lipsă, prin intermediul unui CFD o cantitate egală cu cea deținută. Astfel, ajungi să deții simultan atât o poziție de cumpărare, cât și o poziție de vânzare pentru aceeași acțiune, înghetând rezultatul acesteia. Indiferent în ce direcție se va mișca prețul, cât pierzi pe una câștigi pe cealaltă și invers. Deci, practic, fluctuațiile pieței nu mai afectează rezultatul portofoliului pe perioada în care cele două poziții opuse sunt deschise simultan,” mai spune directorul general al XTB România. Short-Selling-ul este un mecanism care permite valorificarea unei diferențe de preț pe o piață în scădere, în timp ce Hedging-ul este un mecanism care permite protejarea portofoliului împotriva fluctuațiilor nedorite. Atenție, doar instrumentele financiare derivate (ex: CFD) permit operațiunile de Short-Selling. Datorită facilității de Short-Selling, derivatele oferă oportunități simetrice atât celor care mizează pe creșteri cât și celor care mizează pe scăderi. Unul și același instrument financiar poate genera pierderi sau câștiguri în funcție de poziționarea investitorilor (poziții Long - de cumpărare, sau poziții Short - de vânzare). Spre exemplu, în perioada critică, de luni 6 martie până vineri 9 martie, câștigurile și pierderile investitorilor din portofoliul XTB au fost generate pe următoarele instrumente financiare: 20,33% din totalul câșigurilor realizate de clienții XTB de vineri până luni au fost realizate pe indicele american S&P500, 14% din câștiguri pe indicele german DAX, în timp ce pentru 9,43% din câștiguri se face responsabil indicele american Dow Jones. Din urmă, vin petrolul (8,77%), indicele american Nasdaq (6,90%), indicele de volatilitate VIX (2,83%) și Aurul (3,53%). În ceea ce privește pierderile, 21,85% din pierderile clienților XTB au fost marcate tot pe indicele american S&P500, 15.86% pe EURUSD, 9,09% pe indicele de volatilitate VIX, 8,13% pe indicele german DAX, 6,37% pe USDTRY, 5,72% pe indicele american NASDAQ, 4,77% pe Aur și 3,63% pe Dow Jones. Acesta este motivul pentru care, în astfel de perioade de volatilitate mare, XTB recomandă investitorilor să aplice cu rigurozitate principiile de management al riscului, principii care pot face diferența între succes și eșec în investiții. Instrumentele derivate sunt instrumente complexe si implică si riscuri ridicate, pe măsura oportunităților oferite de efectul de levier. În acest sens, XTB recomandă investitorilor: - Să aplice cu rigurozitate regulile de management al riscului și limitare a pierderii: să urmărească nivelurile de suport, rezistență, să seteze ordine Stop Loss și Take Profit; - Să gestioneze cu precauție expunerile, să nu blocheze sume mari în tranzacții, să lase în portofoliu loc pentru mișcările piețelor; - Să diversifice! Să disperseze riscul portofoliului între mai multe tipuri de instrumente financiare (instrumente cu deținere, fără deținere, acțiuni, etf-uri, cfd-uri, criptomonede), active și industrii diferite (mărfuri, perechi valutare, indici, acțiuni), zone geografice, orizont temporal (investiții pe termen scurt/lung), etc; - Să nu ezite sa apeleze la strategii de protejare a portofoliului, precum cea de hedging exemplificată mai sus; - Să nu ia decizii de tranzacționare nedocumentate sau aleatoare. Fiecare decizie trebuie luată în cunoștință de cauză și susținută de o analiză, iar în acest sens XTB pune la dispoziție știri în timp real și analize realizate de către o echipă de analiști cunoscuți și cu experiență.

