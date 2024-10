2021.01.26 - XTB România: Cum se pot proteja investitorii români de scăderea Bitcoin

Timp de citire: 3 minute(s)

Într-un context de volatilitate foarte ridicată a prețului Bitcoin, criptomonedă care a ajuns să coste într-un an cât un apartament (de la un minim de 4.000 USD în martie 2020 la un maxim de 42.000 USD în ianuarie 2021, deci o creștere de peste 10 ori), urmând ca apoi, în doar câteva zile, să scadă cu aproape 30%, înapoi spre 30.000 USD, e bine de știut că investitorii români se pot proteja în fața unor fluctuații mari de preț care ar putea conduce la pierderi financiare semnificative. Cea mai eficientă metodă de protejare a portofoliului este HEDGING, care îi ajută pe investitori să își “înghețe” temporar tranzacțiile deja existente pentru a-i feri de fluctuațiilor nedorite ale pieței.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Prețul Bitcoin a crescut de 10 ori într-un an și a ajuns să coste cât o garsonieră, după care a scăzut cu 30%.

Investitori își pot îngheța tranzacțiile deja existente pentru a se feri de fluctuațiile nedorite ale pieței „Regula nr. 1 a legendarului investitor Warren Buffett este „nu pierde niciodată bani”, iar regula nr. 2 spune „nu uita niciodată de regula nr. 1”. Investitorii pe termen lung, de succes, știu că protejarea capitalului lor reprezintă un aspect mult mai important decât înmulțirea acestuia. De aceea, o modalitate foarte bună de a limita riscul de pierdere este reprezentată de operațiunile de hedging, strategie de investiții care vizează limitarea impactului negativ al schimbării prețurilor, de exemplu, la Bitcoin sau acțiuni, prin deschiderea unei poziții opuse, de vânzare în lipsă, pe instrumentele derivate. Spre deosebire de majoritatea tehnicilor de investiții, hedging-ul nu presupune obținerea de profit, ci limitarea pierderilor. Poate părea complicat, dar, în realitate, această tehnică este foarte populară printre investitori, fiind ușor de implementat”, explică Irina Cristescu, General Manager XTB România. Dacă un investitor deține în portofoliu Bitcoin achiziționat la un preț în scădere și dorește să se protejeze până trece trendul descendent, atunci, poate apela la mecanismul de Short Selling și poate vinde în lipsă, prin intermediul unui CFD o cantitate egală cu cea deținută. Astfel, ajunge să dețină simultan atât o poziție de cumpărare, cât și o poziție de vânzare pentru aceeași acțiune, înghețând rezultatul acesteia. Indiferent în ce direcție se va mișca prețul, cât pierde pe una câștigă pe cealaltă și invers. Deci, practic, fluctuațiile pieței nu mai afectează rezultatul portofoliului pe perioada în care cele două poziții opuse sunt deschise simultan. Astfel, există situații în care CFD-urile pot reprezenta o categorie de instrumente financiare utilă pentru a reduce riscul într-o situație de piață incertă. Instrumentele de tip CFD dețin un avantaj față de alte instrumente derivate, deoarece sunt mai accesibile și oferă un grad mai mare de flexibilitate în ceea ce privește dimensiunea poziției. Mai mult, un alt avantaj al CFD-urilor îl reprezintă numărul instrumentelor suport. O astfel de varietate le permite investitorilor să realizeze operațiuni de hedging nu doar în cazul investițiilor în criptomonede sau acțiuni, ci și în cazul unor portofolii mai complexe. Totodată, în astfel de perioade de volatilitate mare, XTB recomandă investitorilor să aplice cu rigurozitate principiile de management al riscului, principii care pot face diferența între succes și eșec în investiții: Să nu ia decizii de tranzacționare nedocumentate sau aleatoare. Fiecare decizie trebuie luată în cunoștință de cauză și susținută de o analiză.

Să gestioneze cu precauție expunerile, să nu blocheze sume mari în tranzacții, să lase în portofoliu loc pentru mișcările piețelor;

Să nu investească decât sume de care se pot dispensa și să analizeze foarte bine riscurile pe care doresc să și le asume întrucât, la fel cum oportunitățile de câștig sunt foarte mari, și riscurile de pierdere parțială sau totală a investiției inițiale sunt proporționale.

Să aplice cu rigurozitate regulile de management al riscului și limitare a pierderii: să urmărească nivelurile de suport, rezistență, să seteze ordine Stop Loss și Take Profit;

Să diversifice! Să disperseze riscul portofoliului între mai multe tipuri de instrumente financiare (instrumente cu deținere, fără deținere, acțiuni, etf-uri, cfd-uri, criptomonede), active și industrii diferite (mărfuri, perechi valutare, indici, acțiuni), zone geografice, orizont temporal (investiții pe termen scurt/lung), etc;

Să nu ezite să apeleze la strategii de protejare a portofoliului, precum cea de hedging exemplificată mai sus;

Să stea deoparte până trece perioada critică și să adopte mai degrabă statutul de spectator, în cazul în care simt că nu au suficient autocontrol în aplicarea regulilor menționate anterior.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."