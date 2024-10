2021.02.26 - XTB: Prețul acțiunilor Tesla a crescut în 2020 cu peste 730%. Cum vor afecta investițiile în Bitcoin, de 1,5 miliarde dolari, parcursul Tesla în 2021?

Timp de citire: 4 minute(s)

Deși Tesla a reușit să obțină profituri pe hârtie de aproximativ 1 miliard de dolari din investițiile în Bitcoin, depășind profiturile totale obținute din vânzarea de vehicule electrice din 2020, corecțiile recente ale monedei digitale și volatilitatea ridicată i-au determinat pe anumiți investitori să marcheze profiturile, explică Radu Puiu, analist XTB România.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Tesla se numără printre cele mai populare nume din piață în acest moment. Anul trecut a fost excelent pentru producătorul de vehicule electrice, prețul acțiunilor sale crescând cu aproximativ 730%. Începutul de an a fost de asemenea promițător, acțiunile atingând noi maxime istorice la aproximativ 900 de dolari pe acțiune. Din acel punct, entuziasmul investitorilor pare să se fi redus, prețul acțiunilor Tesla regăsindu-se într-o situație de piață de scădere (deprecierile au depășit pragul de 20%, atingând un maxim de -32% față de maximele recente), explică Radu Puiu, analist XTB România într-o analiză complexă, dar concisă despre companie. La începutul lunii februarie, Tesla a dezvăluit că a cumpărat Bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari și intenționează să accepte moneda digitală pentru plata produselor sale. Există opinii ce susțin că legăturile companiei cu Bitcoin reprezintă un factor de risc deoarece moneda a traversat o perioadă de corecție după atingerea de noi maxime, pe fondul unor comentarii prudente din partea secretarului Trezoreriei SUA, Janet Yellen. Secretarul Trezoreriei a numit Bitcoin un „mod extrem de ineficient de a efectua tranzacții” și a avertizat despre utilizarea acestuia în activități ilicite. De asemenea, a tras un semnal de alarmă cu privire la impactul Bitcoin asupra mediului. Creșterea explozivă a prețului a reamintit despre nivelul ridicat de electricitate necesar pentru a produce noi monede. Deși Tesla a reușit să obțină profituri pe hârtie de aproximativ 1 miliard de dolari din investițiile în Bitcoin, depășind profiturile totale obținute din vânzarea de vehicule electrice din 2020, corecțiile recente ale monedei digitale și volatilitatea ridicată i-au determinat pe anumiți investitori să marcheze profiturile. Decizia Tesla de a se implica în piața Bitcoin determină riscul ca volatilitatea pieței de monede virtuale să pună pe plan secund viziunea fundamentală a companiei în rândul investitorilor.

În timp ce vânzarea a fost alimentată parțial de comentariile lui Musk conform cărora prețul Bitcoin pare „ridicat”, există și alți factori care ar putea, de asemenea, să afecteze ”strălucirea” producătorilor de vehicule electrice, inclusiv un flux continuu de știri de dezvoltare din partea producătorilor auto tradiționali, cum ar fi General Motors și Ford Motor, care se pregătesc să participe la cursa către tranziția spre tehnologii ”verzi. Aprecierea acțiunii indică o revenire după o secvență descendentă de două zile. Este posibil ca revenirea acțiunilor în teritoriul pozitiv să fi fost determinată de atitudinea optimistă prezentă la nivel extins pe piață.

Un alt posibil factor care a stat la baza revenirii prețului acțiunilor Tesla a fost decizia luată de Cathie Wood, fondatorul și CEO-ul Ark Investment Management, de a cumpăra acțiuni Tesla. Aceasta este un investitor de succes, care a observat o mulțime de tendințe în sectorul tehnologic înainte de a deveni evidente. Decizia ei de a cumpăra în urma scăderii ar putea fi considerată un catalizator pentru mișcarea ascendentă de aproximativ 20% din ultimele zile. China, a doua piață după SUA pentru Tesla Pe de altă parte, China este cea mai mare piață pentru vehicule electrice, motiv pentru care producătorii vor încerca să obțină o cotă de piață cât mai ridicată în statul asiatic. În plus, Guvernul Chinei este serios în ceea ce privește reducerea poluării și devine liderul global în adoptarea și promovarea inovației vehiculelor electrice.

Investitorii au inclus în prețul acțiunilor producătorilor de mașini electrice o rată ridicată de creștere pe o perioadă lungă de timp, fapt ce le face destul de vulnerabile în fața modificărilor de sentiment. De asemenea, competiția este un alt factor de risc. Pe termen lung, poate exista doar un număr limitat de lideri de piață.

Un alt factor de risc ar putea fi preferința consumatorilor pentru vehicule electrice de buget, precum Hong Guang Mini, în detrimentul variantelor de top ca NIO și Tesla.

Pentru a promova vehiculele electrice, guvernul chinez oferă gratuit plăcuțe de înmatriculare care sunt garantate. În multe orașe, lista de așteptare se poate întinde pe luni sau chiar ani pentru a obține o plăcuță de înmatriculare pentru un motor pe benzină prin diferite sisteme de licitație.

Totuși, companiile străine precum Tesla s-ar putea confrunta cu dificultăți cauzate de instituțiile guvernamentale. La începutul lunii februarie, cinci autorități de reglementare chineze au solicitat răspunsuri din partea Tesla cu privire la unele probleme de calitate și de siguranță la uzina sa. China este cea mai mare piață pentru Tesla după SUA. Veniturile Tesla ar putea crește cu 53% în 2021 Analiștii și investitorii se așteaptă la o creștere importantă a afacerii Tesla în acest an. În medie, analiștii estimează că veniturile Tesla vor crește cu 53% în 2021, până la 48,15 miliarde de dolari. Acest lucru este în conformitate cu ghidajele Tesla ca livrările de vehicule să crească cu peste 50% în acest an comparativ cu 2020. Conducerea companiei a declarat că deși 2020 a fost un an critic pentru Tesla, consideră că 2021 va fi și mai important. Desigur, investitorii ar trebui să facă diferența între așteptările referitoare la afaceri și așteptările legate de acțiuni. Acțiunile au devenit destul de ”scumpe” după aprecierea amplă din 2020. Deși Tesla a realizat o campanie de lungă durată pentru reducerea emisiilor auto globale prin utilizarea mașinilor sale ecologice, decizia companiei de a investi în Bitcoin ar putea avea o influență asupra ratingului ESG (companiile sunt evaluate în funcție de performanțele lor sociale, de mediu, și în ceea ce privește guvernanța).

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."