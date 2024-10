2022.11.21 - Cupa Mondială FIFA 2022 – emoții nu doar pe stadioane, ci și pentru investitori

Timp de citire: 4 minute(s)

Cum pot beneficia investitorii de pe urma celui mai mare eveniment sportiv din lume, Cupa Mondială FIFA Qatar 2022, care a început ieri și va dura până pe 18 decembrie, aflăm dintr-o analiză realizată de casa de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

„Dacă e o nebunie, e o nebunie”, așa sunt campionatele Se crede că nivelul de cost estimat al construirii și pregătirii pentru a găzdui Cupa Mondială din Qatar este de aproximativ 220 de miliarde de dolari. Acesta este cel mai mare cost din istorie. Destinația majorității cheltuielilor este construcția de stadioane cu specificații care să îndeplinească cerințele internaționale. Drept urmare, stadioanele sunt susceptibile să aducă beneficii pe termen lung țării, fie că sunt întreținute ca facilități sportive sau nu. Se estimează că 1,2 milioane de fani vor vizita Qatar în timpul Cupei Mondiale. Acest lucru va oferi un boom de miliarde de dolari pentru transportatorul de top, Qatar Airways, și pentru hotelurile și restaurantele țării. Și în aceste industrii se pot regăsi principalele companii ce ar putea fi cei mai mari beneficiari ai Cupei Mondiale. Companiile care nu au văzut încă o rentabilitate a investiției lor în evenimentul sportiv sunt cei mai probabili candidați pentru investiții astăzi, deoarece acestea sunt în mod tradițional acțiunile care au câștigat datorită Cupei Mondiale. Patru piloni ai investițiilor în fotbal Analiștii apreciază că patru companii mari, bine cunoscute și lichide, ar putea înregistra o creștere datorită Cupei Mondiale 2022. Adidas Group (ADS.DE) Adidas Group s-a despărțit recent de Kanye West după câteva comentarii controversate ale vedetei. Situația de mai sus și presiunile inflaționiste au afectat prețul acțiunilor companiei, deja în scădere bruscă. Pierzând peste 60% față de vârfurile de la sfârșitul anului 2021, ADS Adidas Group a întâmpinat dificultăți în a se stabiliza în situația actuală. Acțiunile au avansat cu peste 10% în 2018, beneficiind de pe urma unei creșteri a vânzărilor legate de Cupa Mondială din 2018, dublând veniturile trimestriale comparativ cu rezultatul din anul anterior. Interesant este că indicele de referință DAX al Germaniei a scăzut cu 19% în același an, ceea ce poate sugera că beneficiul material al parteneriatului pentru Cupa Mondială a depășit așteptările pieței. Există posibilitatea ca recenta corecție să fie exagerată. Șansa de a obține un profit satisfăcător în timpul Cupei Mondiale din revigorarea interesului pentru produsele de fotbal poate să reprezinte o oportunitate de profit pentru un investitor dispus să-și asume riscuri. Coca-Cola (KO.US) Coca-Cola este cea mai mare companie de băuturi răcoritoare din lume. Întrucât doar băuturi non-alcoolice sunt disponibile în timpul jocurilor și în multe locuri de luat masa și de divertisment din întreaga țară, Coca-Cola va beneficia cu siguranță de afluxul de vizitatori din Qatar. Vânzările directe la unitățile de produse alimentare și băuturi din Qatar reprezintă doar un mic procent din vânzările pe care compania speră să le realizeze. Cupa Mondială din 2018 a fost urmărită de aproape 3,6 miliarde de telespectatori. Acest număr este așteptat să fie depășit în 2022. Coca - Cola cheltuiește aproximativ 4 miliarde de dolari pe an pe publicitate, iar alte 400 de milioane de dolari au fost rezervate doar pentru campania de publicitate pentru Cupa Mondială. În 2010, Coca-Cola a înregistrat o creștere de 5% a vânzărilor datorită evenimentului. Aceasta reprezintă o creștere de 550 de milioane de dolari a vânzărilor doar datorită Cupei Mondiale. În raport cu o audiență de 3,6 miliarde sau mai mult, cheltuielile publicitare pentru evenimentul de 400 de milioane de dolari generează un cost per client potențial de doar 11 cenți per persoană. McDonald's (MCD.US) McDonald's este un conglomerat cu magazine și francize în aproape fiecare colț al globului. Cu o platformă atât de mare pentru produsele sale, Cupa Mondială, cu peste 3,6 miliarde de telespectatori, prezintă o oportunitate excelentă de a-și face publicitate și de a-și îmbunătăți reputația. Strategia este bine dovedită. McDonald's a depășit estimările pentru vânzări și profit comparabile în ultimul său raport trimestrial. Acțiunile au revenit cu 3,5% după această știre. Cu un randament solid al dividendelor de 2,3% combinat cu o creștere de 20% a veniturilor pentru anul calendaristic 2021, McDonald's oferă un flux constant de venituri și previzibil, la fel ca firma Coca-Cola. Marriott (MAR.US) Marriott, cu proprietățile sale în Qatar, inclusiv lanțul de cinci stele, Ritz-Carlton, va vedea beneficii directe din partea a încă 1,2 milioane de clienți plătitori în timpul Cupei Mondiale. Marriott a raportat o ușoară scădere de la începutul anului de aproape 5%, după ce a suferit din cauza creșterii salariilor, a fluxului redus de clienți și a problemelor de muncă în timpul recentei pandemii. Cu toate acestea, a reușit să-și învingă cel mai nou rival, întrucât prețul acțiunilor Airbnb a scăzut cu 32% în acest an. Revenirea la normalizare a cimentat modelul oferit călătorilor de afaceri și de agrement ca un serviciu de calitate, cu o structură de plată ușor de înțeles și fără taxele suplimentare care pot veni în cazul rezervării prin Airbnb. Comoditatea și plăcerea de a rămâne la Marriott este o ofertă de servicii foarte durabilă pe care și investitorii au regăsit-o în acțiuni. Marja brută pe ultimele douăsprezece luni (TTM) este acum de 21%, comparativ cu 15% înainte de pandemie. Deci, în timp ce veniturile TTM sunt totuși cu 15% sub 2019, venitul net este acum cu aproape 40% mai mare. Printre companiile care ar putea înregistra creșteri în timpul Cupei Mondiale FIFA Qatar 2022 se numără Qatar Airways, Qatar Energy, Adidas, Coca-Cola, McDonalds, Hyundai, Visa, Marriott, se arată în analiza XTB, un lider în domeniul fintech.

