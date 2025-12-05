Dividendele: Ce sunt și cum funcționează

Timp de citire: 10 minute(s)

Lumea se schimbă, iar investitorii migrează ciclic de la companii plătitoare de dividende la acțiuni de creștere. Este investiția în companii plătitoare de dividende o strategie valoroasă? Ce sunt dividendele, care sunt ”aristocrații dividendelor” sau datele-cheie ale dividendelor? Citește articolul pentru a afla mai multe.

Ești curios să afli cum pot investițiile tale să genereze un flux constant de venituri? Aceasta este lumea dividendelor și a investițiilor orientate spre venit. Imaginează-ți că primești plăți doar pentru că deții acțiuni ale unei companii. Aceasta este magia dividendelor. Totuși, chiar și acest tip de investiție poate implica riscuri.În acest ghid, vom desluși misterul din spatele dividendelor, vom explica cum funcționează acestea și vom arăta de ce sunt o componentă esențială a unei strategii de investiții de succes.

Indiferent dacă ești un investitor experimentat sau la început de drum, înțelegerea dividendelor te poate ajuta să îți construiești un portofoliu mai solid și, uneori, mai profitabil. Imaginează-ți o lume în care investițiile tale în acțiuni nu doar că cresc în timp, ci îți oferă și un venit regulat, chiar și în perioade economice incerte. Sună ca un vis, dar există companii care plătesc dividende de peste două decenii. Descoperă cum îți poți face banii să muncească mai bine pentru tine.

Principalele concluzii

Definiție: Un dividend este o parte din câștigurile unei companii distribuite acționarilor. Tipuri: Dividendele pot fi sub formă de numerar, acțiuni suplimentare sau alte active. Semnificație: Acestea oferă investitorilor un venit regulat și sunt un semn al sănătății financiare a unei societăți. Randamentul dividendelor: Un parametru cheie care arată venitul anual din dividende raportat la prețul acțiunilor. Investiția în dividende: O strategie axată pe achiziționarea de acțiuni care plătesc în mod regulat dividende mari.

Ce este dividendul și cum funcționează?

Sursa imaginii: Adobe Stock Photos

Un dividend este o plată efectuată de o societate către acționarii săi, de obicei sub formă de distribuire a profiturilor. Atunci când o societate obține un profit, aceasta îl poate reinvesti în afacere, poate plăti datoriile sau îl poate distribui acționarilor sub formă de dividende.

Dividendele sunt adesea plătite trimestrial, dar pot fi distribuite și lunar, anual sau la intervale neregulate. Acestea pot fi sub formă de plăți în numerar, acțiuni suplimentare sau alte bunuri.

Tipuri de dividende:

Dividende în numerar: Cea mai comună formă, în care acționarii primesc o plată în numerar.

Cea mai comună formă, în care acționarii primesc o plată în numerar. Dividende pe acțiuni: Acțiunile suplimentare ale societății sunt distribuite acționarilor.

Acțiunile suplimentare ale societății sunt distribuite acționarilor. Dividende speciale: Plăți unice efectuate de o societate, de obicei acordate în urma unei perioade cu profitabilitate excepțională.

Plăți unice efectuate de o societate, de obicei acordate în urma unei perioade cu profitabilitate excepțională. Dividende de proprietate: Rare, dar companiile pot distribui uneori și alte active decât numerar sau acțiuni.

Cum funcționează dividendele?

Pentru a primi dividende, trebuie să deții acțiuni ale unei societăți care plătește dividende. Atunci când o societate declară un dividend, aceasta stabilește o dată de înregistrare, care determină cine este eligibil pentru a primi dividendul. Acționarii care dețin acțiuni la sau înainte de data ex-dividend (de obicei cu două zile lucrătoare înainte de data de înregistrare) au dreptul la dividend.

Compania va distribui apoi dividendele la data plății, depunând numerar în conturile de brokeraj ale acționarilor sau oferind acțiuni suplimentare.

Randamentul total al US500 și Dividend Aristocrats, Comparație din ianuarie 2016, ROI în %

Din 2016 până în 2024, acțiunile cu dividende (iShares US Dividend Aristocrats ETF) au rămas în urma S&P 500. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Investiții în dividende

Investiția în dividende este o strategie care se concentrează pe cumpărarea de acțiuni sau ETF-uri care plătesc dividende regulat. Această abordare poate oferi un flux constant de venituri, deosebit de important pentru pensionari sau pentru cei care caută venituri pasive. Considerațiile cheie pentru investiția în dividende includ:

Istoricul dividendelor: Companii cu un istoric îndelungat de plată și creștere a dividendelor.

Companii cu un istoric îndelungat de plată și creștere a dividendelor. Randamentul dividendelor: Asigurarea că randamentul este atractiv, dar sustenabil.

Asigurarea că randamentul este atractiv, dar sustenabil. Payout Ratio: Proporția câștigurilor plătite sub formă de dividende. Un raport mai scăzut indică, în general, mai mult spațiu pentru creșterea dividendelor.

Proporția câștigurilor plătite sub formă de dividende. Un raport mai scăzut indică, în general, mai mult spațiu pentru creșterea dividendelor. Sănătate financiară: Companii cu bilanțuri solide și fluxuri de numerar constante.

Randamentul dividendelor

Randamentul dividendelor este un raport financiar care arată cât de mult plătește o companie în dividende, în fiecare an, în raport cu prețul acțiunilor sale. Acesta este calculat prin împărțirea dividendelor anuale pe acțiune la prețul pe acțiune al acțiunii. Un randament mai ridicat indică o rentabilitate potențial mai mare, strict din dividende.

Beneficiile investițiilor în dividende

Generarea de venituri: Venituri regulate din dividende. Venituri cumulate: Reinvestirea dividendelor poate duce la creșterea compusă în timp. Volatilitate redusă: Acțiunile care plătesc dividende au adesea o volatilitate mai redusă a prețurilor. Randament total: Contribuții la randamentul total prin aprecierea capitalului și dividende.

5 riscuri ale investițiilor în dividende

Investiția în dividende este considerată o strategie mai defensivă decât acțiunile de creștere, dar cu siguranță nu este lipsită de riscuri.

1. Reducerea sau suspendarea dividendelor

Risc: Companiile își pot reduce sau elimina plata dividendelor din cauza dificultăților financiare, a recesiunii economice sau a schimbărilor strategice în afaceri.

Companiile își pot reduce sau elimina plata dividendelor din cauza dificultăților financiare, a recesiunii economice sau a schimbărilor strategice în afaceri. Impact: Reducerea dividendelor poate afecta în mod semnificativ venitul preconizat și poate semnala potențiale probleme subiacente în cadrul multiplilor de evaluare viitoare ai societății, ceea ce duce la o scădere a prețului acțiunilor.

2. Scăderea prețului acțiunilor

Risc: Prețul acțiunilor oricărei companii cu dividende poate scădea chiar dacă politica de dividende este solidă. Motivul poate fi o creștere slabă a activității de bază sau perspectivele limitate de extindere.

Prețul acțiunilor oricărei companii cu dividende poate scădea chiar dacă politica de dividende este solidă. Motivul poate fi o creștere slabă a activității de bază sau perspectivele limitate de extindere. Impact: Chiar și o politică de dividende "aristocratică" poate să nu fie suficientă pentru a face o societate pe acțiuni mai valoroasă pentru investitori. Dividendele pot fi un factor mai important în cazul societăților mai degrabă "valoroase" decât "de creștere", care se concentrează mai mult pe angajarea capitalului în investiții decât pe plata acționarilor.

3. Riscul ratei de dobândă

Risc: Creșterea ratelor dobânzilor poate face ca acțiunile care plătesc dividende să fie mai puțin atractive în comparație cu alte investiții cu venit fix, cum ar fi obligațiunile.

Impact: Creșterea ratelor dobânzilor poate determina investitorii să își reorienteze fondurile în detrimentul acțiunilor cu dividende, ducând la scăderea prețurilor și la reducerea cererii pentru aceste acțiuni.

4. Riscul de piață

Risc: Acțiunile care plătesc dividende sunt încă supuse volatilității generale a pieței și, de asemenea, ciclurilor economice.

Acțiunile care plătesc dividende sunt încă supuse volatilității generale a pieței și, de asemenea, ciclurilor economice. Impact: Recesiunile economice, prăbușirile pieței sau încetinirile specifice anumitor sectoare pot duce la scăderi semnificative ale valorii acțiunilor plătitoare de dividende, afectând atât capitalul (prețul acțiunilor), cât și venitul (deoarece veniturile sunt în scădere).

5. Riscul de inflație

Risc: Inflația poate eroda puterea de cumpărare a plăților de dividende, în special dacă dividendele nu cresc la o rată care să țină pasul cu inflația.

Inflația poate eroda puterea de cumpărare a plăților de dividende, în special dacă dividendele nu cresc la o rată care să țină pasul cu inflația. Impact: Investitorii care se bazează pe veniturile din dividende pot constata că randamentele lor nu țin pasul cu creșterea costurilor, reducând în timp valoarea reală a veniturilor lor.

Ce sunt Aristocrații dividendelor?

Sursa imaginii: Adobe Stock Photos

Dividend Aristocrats sunt un grup select de companii din S&P 500 care nu numai că au plătit în mod constant dividende, dar și-au și majorat dividendele pentru cel puțin 25 de ani consecutivi.

Acest istoric de stabilitate și creștere le face favorite în rândul investitorilor care caută venituri sigure și creștere pe termen lung. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că orice societate își va menține creșterea sau plățile dividendelor, iar rezultatele pe termen lung în materie de dividende pot fi un semnal că societatea este dedicată acestei strategii și că este hotărâtă să o mențină.

Consistență: Companiile care se califică drept Dividend Aristocrats și-au demonstrat capacitatea de a genera câștiguri constante și de a returna valoare acționarilor, chiar și în timpul recesiunilor economice.

Companiile care se califică drept Dividend Aristocrats și-au demonstrat capacitatea de a genera câștiguri constante și de a returna valoare acționarilor, chiar și în timpul recesiunilor economice. Sănătatea financiară: Aceste companii au adesea bilanțuri solide, fluxuri de numerar robuste și practici de management disciplinate, care contribuie la capacitatea lor de a menține și crește dividendele.

Dividende previzibile: Dividend Aristocrats oferă investitorilor un flux de venit fiabil, care poate fi deosebit de atrăgător pentru pensionari sau pentru cei care caută venituri pasive.

Dividend Aristocrats oferă investitorilor un flux de venit fiabil, care poate fi deosebit de atrăgător pentru pensionari sau pentru cei care caută venituri pasive. Protecție împotriva inflației: Creșterea regulată a dividendelor ajută la protejarea puterii de cumpărare, ținând pasul cu sau depășind ratele inflației.

Aprecierea capitalului: Pe lângă venitul din dividende, companiile Dividend Aristocrats înregistrează adesea o apreciere a prețului acțiunilor, oferind un beneficiu dublu investitorilor. Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi garantat, deoarece orice companie poate plăti dividende atractive, cu scăderea prețului acțiunilor în același timp.

Pe lângă venitul din dividende, companiile Dividend Aristocrats înregistrează adesea o apreciere a prețului acțiunilor, oferind un beneficiu dublu investitorilor. Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi garantat, deoarece orice companie poate plăti dividende atractive, cu scăderea prețului acțiunilor în același timp. Creștere cumulată: Reinvestirea dividendelor poate duce la randamente compuse în timp, sporind semnificativ creșterea generală a investiției. Pe de altă parte, unii investitori în dividende consideră că investiția în societăți care oferă dividende este mai puțin riscantă decât investiția în societăți în creștere, unde veniturile totale ale societăților sunt de obicei reinvestite.

Reinvestirea dividendelor poate duce la randamente compuse în timp, sporind semnificativ creșterea generală a investiției. Pe de altă parte, unii investitori în dividende consideră că investiția în societăți care oferă dividende este mai puțin riscantă decât investiția în societăți în creștere, unde veniturile totale ale societăților sunt de obicei reinvestite. Calități defensive: Dividend Aristocrats tind să fie mai puțin volatile decât acțiunile care nu plătesc dividende, deoarece plățile lor constante atrag investitorii pe termen lung și oferă protecție împotriva fluctuațiilor pieței.

Dividend Aristocrats tind să fie mai puțin volatile decât acțiunile care nu plătesc dividende, deoarece plățile lor constante atrag investitorii pe termen lung și oferă protecție împotriva fluctuațiilor pieței. Reziliența pieței: Aceste companii aparțin adesea unor sectoare care pot fi mai puțin sensibile la ciclurile economice, cum ar fi petrolul și gazele, bunurile de consum de bază, asistența medicală și utilitățile. Pe de altă parte, este greu să numim aceste sectoare disruptive în comparație cu serviciile tehnologice.

De exemplu, Johnson & Johnson este un bine-cunoscut Dividend Aristocrat. Aceasta își mărește dividendul de peste 50 de ani, demonstrând angajamentul de a returna valoare acționarilor. Investiția într-o societate de dividende înseamnă să beneficiezi de câștiguri stabile, de o creștere fiabilă a dividendelor și de o poziție puternică pe piață. Cu toate acestea, investiția într-un aristocrat al dividendelor nu înseamnă o investiție fără riscuri. Prețul acțiunilor este încă un factor major și chiar și creșterea dividendelor poate să nu fie suficientă pentru a "proteja" investitorul de volatilitatea negativă.

Important: Investitorii pot să investească în aristocrați ai dividendelor și prin intermediul ETF-urilor cu distribuire (care plătesc dividende) S&P Global, cum ar fi Global / US sau chiar companii Euro Aristocrats prin ETF-uri precum GLDV.UK (Global Dividend Aristocrats ETF UCITS), SPYD.DE (Euro Dividend Aristocrats ETF UCITS) sau UDVD.UK (US Dividend Aristocrats ETF UCITS).

Cum investești în Dividend Aristocrats:

Cercetare: Identifică acele companii care fac parte din lista Dividend Aristocrats. Analizează sănătatea lor financiară, istoricul dividendelor și perspectivele de creștere. Diversificare: Împarte investițiile în mai multe companii de tip Dividend Aristocrats pentru a reduce riscul și a crește stabilitatea fluxului de venituri. Reinvestește dividendele: Profită de creșterea compusă prin reinvestirea dividendelor în mai multe acțiuni ale Dividend Aristocrats.

Aristocrați ai dividendelor (exemple): Johnson & Johnson, T Rowe Price, Exxon Mobil, IBM Corp, Medtronic, Abbvie, Kimberly-Clark, Archer-Daniels Midland, PepsiCo, Target, 3M, Hormel Foods, Franklin Resources. Danone, Allianz, Deutsche Post, Sanofi

Sursa imaginii: Adobe Stock Photos

Ce este Ex-date?

Data ex-dividend (sau ex-date) este o dată crucială în procesul de distribuire a dividendelor. Este data de la care o acțiune este tranzacționată fără dreptul la următoarea plată a dividendelor. Cu alte cuvinte, dacă achiziționezi o acțiune la sau după data ex-dividend, nu vei fi eligibil să primești următorul dividend. În schimb, dacă achiziționezi acțiunea înainte de data ex-dividend, atunci vei primi dividendul.

4 date cheie în investiția în dividende

Data declarației: Data la care consiliul de administrație al societății anunță plata dividendelor.

Data la care consiliul de administrație al societății anunță plata dividendelor. Data de înregistrare: Data limită stabilită de societate pentru a determina care acționari sunt eligibili pentru a primi dividende.

Data limită stabilită de societate pentru a determina care acționari sunt eligibili pentru a primi dividende. Data Ex-Dividend: Se stabilește de obicei cu o zi lucrătoare înainte de data de înregistrare. Aceasta este data cheie pentru determinarea eligibilității pentru primirea dividendelor.

Se stabilește de obicei cu o zi lucrătoare înainte de data de înregistrare. Aceasta este data cheie pentru determinarea eligibilității pentru primirea dividendelor. Data plății: Data la care dividendul este plătit efectiv acționarilor eligibili.

Înainte de data ex-dividend: Investitorii care cumpără acțiunile înainte de data ex-dividend au dreptul la următoarea plată a dividendelor. Această eligibilitate duce adesea la creșterea interesului de cumpărare a acțiunilor pe măsură ce se apropie data ex-dividend, ceea ce poate duce la creșterea prețului acțiunilor.

În ziua ex-dividend sau după: Investitorii care cumpără acțiuni în ziua ex-dividend sau după nu vor primi dividendele viitoare. Ca urmare, presiunea de cumpărare este de obicei mai redusă, iar prețul acțiunilor poate scădea.

1. Ajustarea prețului acțiunilor:

La data ex-dividend, prețul acțiunilor scade de obicei cu aproximativ valoarea dividendului. Această ajustare reflectă plata dividendului către acționarii existenți. De exemplu, dacă o companie plătește un dividend de 1 $/acțiune, prețul acesteia ar putea scădea cu aproximativ 1 $ la data ex-dividend.

2. Strategia de captare a dividendelor:

Unii investitori utilizează o strategie cunoscută sub numele de "strategia de captare a dividendelor", prin care cumpără o acțiune chiar înainte de data ex-dividend pentru a primi dividendul și apoi o vând la scurt timp după data ex-dividend. Această strategie urmărește să "capteze" plata dividendelor, dar implică riscuri precum costurile de tranzacționare și scăderea potențială a prețului acțiunilor după data ex-dividend.

3. Considerații fiscale:

Dividendele sunt supuse impozitării, iar regimul fiscal depinde de diverși factori, uneori chiar si de perioada de deținere a investitorului. În SUA de exemplu, dividendele calificate (cele deținute pentru o anumită perioadă) sunt impozitate la o rată mai mică decât venitul obișnuit. Data ex-dividend poate influența perioada de deținere și, prin urmare, implicațiile fiscale pentru investitori.

4. Percepția și sentimentul pieței:

Comportamentul unei acțiuni în jurul datei ex-dividend poate influența percepția pieței. O scădere semnificativă a prețului acțiunilor după data ex-dividend ar putea fi considerată o ajustare normală, în timp ce o scădere mai mică decât cea preconizată ar putea indica o cerere puternică a pieței pentru acțiunile respective.

Exemplu practic:

Să analizăm următorul exemplu: Coca-Cola anunță un dividend trimestrial de 0,50 $ pe acțiune cu următoarele date cheie:

Data declarației: 1 iunie

1 iunie Data de înregistrare: 15 iunie

15 iunie Data Ex-Dividend: 14 iunie

14 iunie Data plății: 30 iunie

Dacă investitorii cumpără acțiuni Coca-Cola pe 13 iunie (cu o zi înainte de data ex-dividend), vor fi eligibili pentru a primi dividendul de 0,50 USD. Cu toate acestea, dacă investitorii achiziționează acțiunile pe 14 iunie sau mai târziu, aceștia nu vor primi dividendul. Pe 14 iunie (data ex-dividendum menționată), se preconizează că prețul acțiunilor va scădea cu aproximativ 0,50 USD pentru a reflecta plata dividendelor viitoare.