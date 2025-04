Investiții ESG

Pe măsură ce lumea se transformă, abordând o mulțime de probleme climatice și etice la nivel global, unii investitori aleg companii care au un impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Așadar, ce este ESG? Află mai multe citind acest articol.

Există numeroase definiții ale ESG, dar sintagma “investiții ESG” poate fi interpretată ca „investiții care țin cont de impactul și sustenabilitatea din domeniile social, mediu și guvernanță”. Este o strategie care ia în considerare practicile etice și durabile ale companiilor, pe lângă parametrii financiari tradiționali. Aceasta reflectă o tendință în creștere în rândul investitorilor care nu caută doar randamente profitabile, ci doresc, de asemenea, să aibă un impact pozitiv asupra lumii. Citește acest articol pentru a afla mai multe despre investițiile de impact, precum și despre oportunitățile și riscurile din spatele tendinței majore ESG. Aspecte principale Investițiile ESG reprezintă investițiile ce au în vedere aspecte legate de mediu, sociale și de guvernanță. Se concentrează pe practicile etice și durabile ale companiilor.

reprezintă investițiile ce au în vedere aspecte legate de mediu, sociale și de guvernanță. Se concentrează pe practicile etice și durabile ale companiilor. Factorii de mediu includ impactul unei companii asupra climei planetei, precum amprenta de carbon și utilizarea resurselor.

includ impactul unei companii asupra climei planetei, precum amprenta de carbon și utilizarea resurselor. Factorii sociali cuprind relațiile unei companii cu angajații, clienții și comunitățile.

cuprind relațiile unei companii cu angajații, clienții și comunitățile. Factorii de guvernanță se referă la conducerea, etica și controalele interne ale societății.

se referă la conducerea, etica și controalele interne ale societății. Printre avantajele investițiilor ESG se numără potențialul de randament mai ridicat și impactul pozitiv asupra societății și climei

investițiilor ESG se numără potențialul de randament mai ridicat și impactul pozitiv asupra societății și climei Printre dezavantaje se numără probabilitatea de a obține randamente mai mici, opțiunile limitate de investiții și posibila practică “Greenwashing”.

se numără probabilitatea de a obține randamente mai mici, opțiunile limitate de investiții și posibila practică “Greenwashing”. Investițiile ESG câștigă popularitate pe măsură ce investitorii devin mai conștienți de impactul investițiilor lor Ce este investiția ESG? Investițiile ESG evaluează companiile pe baza acestor trei criterii principale: Mediul înconjurător: Modul în care o companie afectează planetă. Acesta include amprenta de carbon, practicile de gestionare a deșeurilor și utilizarea resurselor.

Modul în care o companie afectează planetă. Acesta include amprenta de carbon, practicile de gestionare a deșeurilor și utilizarea resurselor. Social: Modul în care o companie gestionează relațiile cu angajații, furnizorii, clienții și comunitățile. Acesta implică practicile de muncă, drepturile omului și implicarea în comunitate.

Modul în care o companie gestionează relațiile cu angajații, furnizorii, clienții și comunitățile. Acesta implică practicile de muncă, drepturile omului și implicarea în comunitate. Guvernanță: Modul în care o companie este condusă. Aceasta include structura de conducere, remunerarea celor cu funcții executive, auditurile, controalele interne și drepturile acționarilor. Investiția în ESG presupune ca investitorul alege să se informeze foarte bine cu privire la companiile în care să investească, selectându-le pe cele cu ratinguri ESG ridicate. Un rating ESG ridicat poate indica faptul că societatea nu doar că face afaceri, dar are și un impact pozitiv asupra planetei, atât din punct de vedere social, cât și ecologic. Ratingul de risc ESG poate fi un semnal că societatea nu se concentrează pe asigurarea standardelor ESG. De ce contează ESG Din ce în ce mai mulți investitori conștientizează faptul că factorii ESG pot avea un impact semnificativ asupra performanței pe termen lung a unei companii. Companiile cu practici ESG solide pot gestiona mai bine riscurile și pot valorifica mai mult oportunitățile, ceea ce poate duce la randamente mai mari și la o volatilitate redusă. Având în vedere creșterea investițiilor fiscale și private în cadrul economiei „verzi”, în cadrul economiilor dezvoltate și în cadrul celor în curs de dezvoltare, societățile ESG pot fi contributori și beneficiari importanți ai acestor schimbări majore. Avantajele și dezavantajele investițiilor ESG Avantaje Potențial pentru randamente mai mari: Companiile cu practici ESG solide depășesc adesea performanțele companiilor concurente. Acest lucru se datorează faptului că, de obicei, acestea gestionează mai bine riscurile și capitalizează oportunitățile. Risc redus: Companiile cu practici ESG solide sunt, în general, mai puțin predispuse la scandaluri, amenzi și alte riscuri care pot avea un impact negativ asupra prețurilor acțiunilor lor. Impact social pozitiv: Investițiile ESG permit investitorilor să sprijine companiile care au un impact pozitiv asupra societății și asupra mediului. Conformitatea cu reglementările: Reglementările privind aspectele sociale și de mediu sunt din ce în ce mai stricte; iar din această perspectivă societățile cu practici ESG solide sunt adesea mai bine pregătite să respecte noile legi și reglementări. Preferințele consumatorilor: Pe măsură ce consumatorii devin mai conștienți de importanța sustenabilității, companiile cu practici ESG solide pot atrage mai mulți clienți. Dezavantaje Probabilitatea unor randamente mai scăzute: Unii susțin că investițiile ESG pot limita opțiunile de investiții și pot duce la randamente mai scăzute, în special dacă acestea presupun evitarea sectoarelor cu performanțe ridicate, precum combustibilii fosili. Opțiuni de investiții limitate: Criteriile ESG pot limita plaja de investiții disponibile, putând să reducă diversificarea. Greenwashing: Unele companii ar putea să-și prezinte eforturile ESG într-un mod exagerat, făcând ca identificarea de către investitori a investițiilor cu adevărat durabile să fie dificilă. Costuri mai mari: Fondurile axate pe ESG pot avea comisioane mai mari din cauza cercetării și analizelor suplimentare necesare. Lipsa standardizării: Nu există un standard pentru a defini ceea ce constituie bune practici ESG, ceea ce poate duce la inconsecvențe și la confuzie. Randamentul total al S&P 500 comparativ cu ETF-ul MSCI World ESG, din 2019 până în prezent – ROI exprimat în procente Din 2019 până în 2024, performanța investițională a iShares MSCI World ESG ETF a fost la fel de bună ca S&P 500. Performanțele anterioare nu oferă o garanție pentru rezultatele viitoare. Sursă: XTB Research Cum să începi investițiile ESG Înțelege-ți valorile: Determină care sunt factorii ESG cei mai importanți pentru tine. Acest lucru te va ajuta să selectezi investiții care se aliniază cu valorile tale. Analizează fondurile și companiile: Caută fonduri mutuale, ETF-uri și companii care au ratinguri ESG ridicate. Numeroase agenții de rating oferă scoruri ESG bazate pe diferite criterii. Diversifică: Asigură-te că investițiile tale ESG sunt diversificate pe diferite sectoare și clase de active pentru a reduce riscurile. Monitorizează și ajustează: Investițiile ESG nu sunt o strategie de tipul „stabilește și uită”. Revizuiește-ți periodic investițiile pentru a te asigura că acestea continuă să îndeplinească criteriile tale și ajustează-le după cum este necesar. Impactul investițiilor ESG Sursa Foto: Adobe Stock Photos Prin investițiile ESG, banii investiți de tine pot avea un impact pozitiv semnificativ asupra mediului. Investind în companii care prioritizează investițiile durabile și protecția mediului, investitorii pot contribui la stimularea inovației către tehnologii și practici mai ecologice. Acest lucru poate contribui la reducerea emisiilor de carbon, la aer și apă mai curate și la o planetă mai sănătoasă pentru generațiile viitoare. Investiția în inițiative ecologice are și beneficii financiare. Companiile care acordă prioritate durabilității tind să fie mai rezistente la turbulențele pieței cauzate de reglementări privind schimbările climatice sau de presiunea publică pentru acțiuni de mediu.

În plus, acestea reușesc adesea să atragă consumatori conștienți din punct de vedere social care preferă produsele fabricate de companii responsabile față de mediu.

Ca atare, cererea de produse și servicii durabile continuă să crească la nivel global; se preconizează că randamentele investițiilor ecologice vor rămâne puternice în timp, contribuind, în același timp, în mod pozitiv la bunăstarea societății noastre, precum și la atenuarea impactului schimbărilor climatice. Clima Reducerea amprentei noastre de carbon este esențială pentru protejarea planetei. Investind în energie verde și reducând deșeurile, putem contribui la un mediu mai sănătos pentru toți. Promovarea practicilor durabile, cum ar fi reciclarea și utilizarea surselor regenerabile de energie, reprezintă, de asemenea, pași cheie către un viitor mai ecologic. Protejarea biodiversității este esențială pentru menținerea unui ecosistem sănătos. Investițiile în societăți care acordă prioritate eforturilor de conservare pot avea un impact semnificativ asupra păstrării speciilor pe cale de dispariție și a habitatelor acestora. În calitate de investitori, avem puterea de a sprijini companiile care acordă prioritate responsabilității față de mediu.

Realizând investiții ecologice, putem avea un impact pozitiv atât asupra mediului, cât și asupra portofoliilor noastre. Este important să cauți companiile care se aliniază valorilor tale și să investești în cele care fac pași reali către durabilitatea mediului. Social Îmbunătățirea sănătății comunității este un impact social semnificativ al investițiilor ecologice. Investițiile în energie regenerabilă și practicile durabile pot duce la aer, apă și sol mai curate, reducând în același timp prevalența bolilor cauzate de poluare. Toate acestea pot fi numite investiții etice sau investiții responsabile din punct de vedere social. În plus, sprijinirea practicilor comerciale etice prin investiții ecologice poate îmbunătăți condițiile de muncă ale angajaților, contribuind la sănătatea generală a comunității.

Asigurarea accesului la energie curată este un alt aspect vital al impactului social pe care îl oferă investițiile ecologice. Investițiile în surse regenerabile, cum ar fi energia solară sau eoliană, nu numai că reduc emisiile de carbon, dar oferă și o sursă fiabilă de electricitate comunităților.

Acest acces permite persoanelor să-și îndeplinească nevoile de bază, cum ar fi iluminatul și gătitul, stimulând în același timp dezvoltarea economică prin crearea de locuri de muncă. În cele din urmă, investițiile ecologice au un potențial imens de a crea schimbări sociale pozitive atât la nivel local, cât și la nivel global. Investițiile ESG prin XTB Sursa Foto: Adobe Stock Photos Investițiile ESG pot fi împărțite în două categorii: investiții în companii ESG bine cotate și investiții în ETF-uri ESG. XTB permite investițiile în ambele tipuri de active. XTB oferă posibilitatea de a cumpăra acțiuni de la sute de companii listate cu evaluări ESG ridicate. Investitorii pot alege acțiuni dintr-o gamă largă de sectoare, de la energie eoliană la energie nucleară, până la investiții în energie solară, apă sau hidrogen. În plus față de companiile listate, platforma XTB include, de asemenea, ETF-uri cheie și acțiuni ale fondurilor “verzi”, durabile, cunoscute pentru standardele ESG ridicate. Eoliene: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US) Energie solară: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE), Vehicule electrice: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARvL.US) Hidrogen: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US) Apă: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR) Utilități electrice: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE) Fonduri ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK) ESG Greenwashing Sursa Foto: Adobe Stock Photos ESG (factori de mediu, sociali și de guvernanță) Greenwashing este un termen utilizat pentru a descrie practica prin care companiile se promovează în mod înșelător ca fiind prietenoase cu mediul sau responsabile din punct de vedere social pentru a obține favorurile consumatorilor, investitorilor și ale părților interesate. Această promovare se face fără a implementa cu adevărat practici durabile sau fără a respecta standardele pe care pretind că le susțin. Întreprinderile fac afirmații exagerate sau false cu privire la impactul lor social și asupra mediului. De exemplu, afirmă că un produs este „ecologic” fără nicio dovadă sau certificare substanțială (de exemplu, scandalul Volkswagen din 2015, când compania și-a comercializat mașinile diesel ca fiind ecologice, subliniind emisiile scăzute ale acestora). Care sunt cele mai populare practici de „greenwashing”? Dezvăluirea selectivă - prin a evidenția doar aspectele pozitive ale eforturilor ESG ale companiei, ignorând sau ascunzând impactul negativ. De exemplu, o companie se poate lăuda cu reducerea emisiilor de carbon într-un anumit domeniu, omițând să menționeze poluarea semnificativă din alt domeniu. Lipsa de transparență - furnizarea de informații insuficiente sau vagi cu privire la inițiativele ESG, făcând ca verificarea autenticității afirmațiilor de către părțile interesate să fie dificilă. Acțiuni superficiale - punerea în aplicare a unor acțiuni simbolice care au un impact real minim, cum ar fi lansarea unui mic program de reciclare în timp ce se continuă practicile dăunătoare la scară largă. Exemple de Greenwashing ESG: 1. Tactici de marketing O marcă de îmbrăcăminte face publicitate unei linii „durabile” de produse fabricate din materiale reciclate, dar nu abordează condițiile precare de muncă din lanțul său de aprovizionare sau impactul general asupra mediului al proceselor sale de fabricație. Raportarea corporativă 2. Raportarea corporativă O companie publică un raport de sustenabilitate “strălucitor” care subliniază câteva realizări minore în materie de mediu, omițând, în același timp, datele privind impactul negativ semnificativ, cum ar fi nivelurile ridicate de deșeuri industriale sau consumul de energie. 3. Inițiative simbolice O corporație donează o sumă mică de bani pentru cauze de mediu sau plantează câțiva copaci, dar continuă să se implice în defrișări, în utilizarea excesivă a apei sau în emisii ridicate de carbon pe scară mai largă. Consecințele Greenwashing-ului ESG: 1. Erodarea încrederii Părțile interesate, inclusiv consumatorii, investitorii și autoritățile de reglementare, își pierd încrederea în companie atunci când practicile de greenwashing sunt expuse. 2. Controlul de reglementare Companiile se pot confrunta cu repercusiuni juridice și de reglementare dacă sunt găsite vinovate de publicitate înșelătoare sau raportare falsă în legătură cu afirmațiile ESG. 3. Daune aduse reputației Publicitatea negativă și reacțiile din rețelele de socializare pot afecta în mod semnificativ reputația unei companii, afectând vânzările și relațiile cu investitorii. Combaterea Greenwashing-ului ESG: 1. Verificarea de către terți Companiile ar trebui să solicite verificarea și certificarea independentă a afirmațiilor lor privind ESG pentru a asigura credibilitatea și transparența. 2. Raportare cuprinzătoare Furnizarea de rapoarte ESG detaliate și oneste care includ atât realizările pozitive, cât și domeniile care necesită îmbunătățiri. 3. Angajament real Punerea în aplicare a unor practici durabile substanțiale și semnificative care să se alinieze cu afirmațiile și obiectivele ESG ale societății. Rezumat Investițiile ESG sunt mai mult decât o simplă tendință; ele reprezintă o schimbare către practici de investiții mai etice și mai durabile. Ratingul ESG ridicat nu garantează succesul investițiilor (multe companii cu rating ESG ridicat nu generează profituri), însă, luând în considerare factorii de mediu, sociali și de guvernanță, investitorii pot nu numai să urmărească randamente financiare, ci și să contribuie la o lume mai bună. Deși există unele provocări și limitări, beneficiile potențiale ale investițiilor ESG fac din acestea o opțiune atractivă pentru mulți investitori. La fel ca în cazul oricărei strategii de investiții, este important să efectuezi o cercetare aprofundată și să iei în considerare valorile și obiectivele tale înainte de a începe. Tendința ESG este în creștere, dar poate fi oprită de creșterea ratelor dobânzilor ale principalelor bănci centrale, de depresiunea și recesiunea economică sau de tensiunile geopolitice.

Întrebări Frecvente Pot fi investițiile ESG profitabile? Deși numeroase studii au arătat că societățile cu practici ESG solide pot obține performanțe superioare pe termen lung, datorită unei mai bune gestionări a riscurilor și a eficienței capitalului - nu este niciodată garantat că investițiile ESG vor fi profitabile. Investiția în acțiuni ESG poate fi, de asemenea, riscantă, în funcție de nivelul de îndatorare și de profilul afacerii, precum și de calitatea managementului. Un rating ESG ridicat nu înseamnă că activitatea companiei este puternică, și că perspectivele de obținere a profitului sunt favorabile. Cum pot găsi ratinguri ESG pentru companii? Diverse agenții precum MSCI, Sustainalytics sau Morningstar oferă ratinguri ESG pentru companii. Aceste ratinguri se bazează pe analize detaliate ale practicilor ESG ale unei companii. În platforma XTB, de exemplu, investitorii pot găsi ratingurile Morningstar ESG pentru acțiuni. Există ETF-uri axate pe ESG? Da, există multe ETF-uri care se concentrează pe companii cu practici ESG solide. Aceste fonduri pot fi o modalitate bună de a începe investițiile ESG. În special pentru investitorii care preferă investițiile pasive și concentrarea pe indici bursieri. Exemple de ETF-uri ESG pot fi EDMW.DE iShares MSCI World ESH Enhanced UCITS ETF sau XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS. Ce este “greenwashing? “Greenwashing” este o practică a unei companii care exagerează sau afirmă în mod fals că produsele sau practicile sale sunt ecologice. Aceasta poate induce în eroare investitorii care încearcă să facă alegeri durabile în materie de investiții. Care este diferența dintre ESG și SRI? Investițiile ESG (de mediu, sociale și de guvernanță) se concentrează pe evaluarea companiilor pe baza practicilor lor în aceste domenii, în timp ce investițiile SRI (Socially Responsible Investing) implică de obicei excluderea sau includerea investițiilor pe baza unor criterii etice specifice.

