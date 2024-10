2021.06.23 - Războiul valutelor – Dolarul american amenințat de euro și moneda chineză

Planurile geopolitice ale statelor inluențează direct piețele financiare după pandemie. Rusia ar putea lua în considerare decontarea tranzacțiilor pentru petrol și gaze în alte monede naționale decât dolarul, precum euro, iar yuanul se întărește și el față de moneda americană. Moneda chineză a atins maximul ultimilor trei ani în raport cu dolarul american. Băncile de stat chineze își măresc achizițiile de active externe, iar Trezoreria americană suspectează că o parte dintre acestea ar putea fi o intervenție de facto. Dolarul american continuă să reprezinte cea mai puternică valută pe plan global, dar lupta la vârf se întețește, se arată într-o analiză realizată de Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB România, casă de brokeraj listată la Bursa de la Varșovia.

Condițiile politice interne, regionale și internaționale, pot avea un efect profund asupra prețurilor valutelor. Instabilitatea politică poate avea un impact negativ asupra economiei unei națiuni. O țară dintr-o regiune poate stimula interes pozitiv sau negativ într-o țară vecină și, în acest proces, poate influența valoarea monedei sale. Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB România, consideră că: În contextul pandemiei, majoritatea băncilor centrale și guvernelor au recurs la măsuri similare – reducerea semnificativă a ratelor de dobândă și ”inundarea” piețelor financiare cu lichiditate. Pe măsură ce condițiile s-au schimbat și economiile au început să se stabilizeze și să se redeschidă, caracteristicile de tranzacționare s-au îmbunătățit iar, în acest moment, traderii sunt concentrați asupra evoluțiilor din economie. Totuși, planul geopolitic continuă să fie un factor important. Președintele rus, Vladimir Putin, a acuzat SUA la începutul lunii iunie că folosește dolarul ca ”instrument de război economic și politic”. În plus, a susținut că Rusia ar putea lua în considerare decontarea tranzacțiilor pentru petrol și gaze în alte monede naționale, precum euro, în cazul în care administrația Biden continuă să impună sancțiuni economice specifice. Vorbind la forumul economic anual de la Sankt Petersburg, Putin a spus că ar fi o lovitură grea pentru dolarul american dacă firmele petroliere din Rusia nu vor mai folosi moneda, dar că Moscova nu vrea să recurgă la o astfel de soluție. Acest comentariu nu a fost singurul de acest tip. Rusia a anunțat că va elimina complet dolarul american din fondul său de rezervă ce se ridică la 185 miliarde de dolari, urmărind să-l substituie cu active denominate în euro și aur. Scopul este obținerea unui grad suplimentar de independență în contextul sancțiunilor. Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a declarat în cadrul aceluiași eveniment că schimbările ar putea fi așteptate să fie implementate în termen de o lună, potrivit Reuters. Pe de altă parte, pe măsură ce condițiile economice se îmbunătățesc, randamentele obligațiunilor de stat tind să crească. Randamentele din statele unde se înregistrează îmbunătățiri ale situației avansează mai rapid decât altele, lichiditățile căutând cel mai ridicat randament, fapt ce îi va determina pe investitori să cumpere moneda cu cel mai atractiv randament, atrage atenția analiza XTB România. Aprecierea rapidă a yuanului față de USD a adus din nou în centrul atenției mecanismul opac de gestionare a ratei de schimb al Chinei, pe măsură ce discuțiile comerciale dintre cele două state au fost reluate. China a promis că nu va mai recurge la manipularea cursului de schimb pentru a obține un avantaj competitiv, ca parte a primei faze a acordului comercial semnat cu SUA anul trecut. Totuși, administrația de la Washington este îngrijorată că băncile de stat chineze ar putea acționa ca reprezentanți ai Băncii Populare din China (PBOC) pentru a interveni pe piață. Radu Puiu, atrage atenția că: Ar putea exista motive comerciale întemeiate pentru care băncile de stat chineze își măresc achizițiile de active externe, dar Trezoreria americană suspectează că o parte dintre acestea ar putea fi o intervenție de facto.

În trecut, Beijingul se baza foarte mult pe intervenția valutară pentru a controla valoarea yuanului. PBOC achiziționa dolari americani pe piața interbancară de la băncile chineze, transformându-le în rezerve ale băncii centrale care au devenit cunoscute drept cel mai mare ”cufăr de război” din lume. În schimb, PBOC ar vinde yuani băncilor, care ar fi transmiși către clienți, ținând astfel sub control aprecierea yuanului. La începutul lunii, moneda chineză a atins maximul ultimilor trei ani în raport cu dolarul american și cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani în raport cu un coș de valute ponderat cu activitatea comercială. Ca răspuns, PBOC a avertizat asupra potențialelor daune pentru export și asupra riscului de acumulare a unor poziții speculative care pot duce la crearea unor bule pentru active, accentuând astfel riscurile unei potențiale crize financiare. Totuși, întrucât China întârzie să respecte angajamentele din cadrul primei faze a acordului ce prevede achiziții mai mari de bunuri americane, este probabil ca administrația de la Beijing să încerce să mențină o atmosferă pozitivă pentru a negocia achizițiile sale. Spre deosebire de scenariul din trecut, China evită utilizarea factorului său anticiclic pentru a suprima aprecierea yuanului, în principal pentru că dorește să ofere un mediu mai bun care să favorizeze atingerea unor rezultate în cadrul discuțiilor cu SUA, se evidențiază în analiza casei de brokeraj XTB România. În acest context, euro a depășit dolarul american pentru prima dată din octombrie în ceea ce privește popularitatea utilizării monedei în realizarea transferurilor transfrontaliere, reușind să obțină cea mai ridicată cotă de piață din februarie 2013. Nivelul de popularitate al USD a atins cea mai scăzută valoare din ianuarie. Astfel, euro continuă să câștige teren drept cea mai bună alternativă pentru USD. Totuși, trebuie subliniat că dolarul continuă să dețină prima poziție în topul monedelor de rezervă din lume. Conform datelor Swift, yuanul a recâștigat locul cinci, surclasând dolarul canadian. Este un avans considerabil pentru moneda asiatică dacă ținem cont că aceasta a fost clasată pe locul 35 în octombrie 2010, când Swift a început să realizeze aceste statistici, precizează analistul XTB, Radu Puiu. Astfel, în ciuda anumitor jocuri geopolitice, dolarul american continuă să reprezinte cea mai puternică valută pe plan global, dar trebuie subliniat că adesea această titulatură poate fi utilizată împotriva sa în scenarii tensionate, precum este situația cu Rusia. Pe de altă parte, yuanul chinez capătă tot mai multă tracțiune pe plan global, fiind susținut de evoluția convingătoare a economiei asiatice dar fiind ținut sub control de măsurile, directe sau indirecte, ale băncii centrale din China. Așadar, PBOC pare că dorește să arate pieței că, în cazul în care aprecierea monedei continuă, deține numeroase instrumente menite să reducă din entuziasmul acesteia, subliniind că piața va eșua dacă dorește să facă ”pariuri speculative”. Ar putea fi considerată o decizie mai degrabă simbolică, întrucât, indiferent de modul în care banca centrală va majora costurile, rata yuanului va continua să avanseze, se mai arată în analiza XTB România.

