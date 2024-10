2022.09.30 - Claudiu Cazacu: După minime istorice, toamnă dificilă pentru leul românesc și alte monede în fața dolarului

Timp de citire: 4 minute(s)

Importurile din afara Uniunii Europene și anumite produse energetice cu prețul setat în dolari americani se scumpesc, în vreme ce stabilitatea cursului EUR/RON permite o temperare a „apăsării” inflației, se arată într-o analiză realizată de XTB România, casă de brokeraj specializată pe bursele internaționale.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

„S-a scris istorie în septembrie în piețele valutare, o situație până la urmă deloc surprinzătoare, având în vedere uriașele tensiuni economice și geopolitice întrepătrunse”, constată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist XTB România. Creșterea nevoii de siguranță într-un context deosebit de incert, cu amenințări de acutizare a conflictului în Ucraina, dar și temeri ample referitoare la alimentarea Europei cu energie sau stabilitatea bugetară a Marii Britanii au dat un nou impuls dolarului, aflat deja de luni de zile pe un puternic trend de apreciere. Pe 28 septembrie, Euro cobora la un nou minim al perioadei de după iunie 2002, valorând mai puțin de 0,96 dolari americani. Leul a pierdut peste 15% în fața dolarului american doar în 2022 Tot în acea zi, pe piața valutară, leul a atins, în cursul ședinței, un minim de peste 5,19 lei/dolar. La cursul BNR, minimul istoric a fost de 5.1794 lei/dolar. Nu ar fi fost ușor de anticipat că dolarul, nu Euro, va fi primul care va avea prefixul 5 în raport cu leul. Anul acesta, până pe 29 septembrie, ora 21, leul a pierdut aproximativ 15,5% în fața dolarului american. Vestea nu este una bună din perspectiva inflației: importurile din afara UE și anumite produse energetice cu prețul setat în dolari americani devin astfel mai scumpe pe piața locală, cu prețul tradus în lei. Pe de altă parte, stabilitatea cursului EUR/RON a permis o temperare a „apăsării” inflației, care ar fi devenit și mai accentuată în cazul în care leul ar fi bătut în retragere și în fața monedei unice europene, se arată în analiza XTB România. Dincolo de costuri, între care și o povară mai mare pentru cei care au credite în dolari americani, din fericire, ponderea nu este mare. În datoria publică sau privată în valută predomină Euro. Așadar, este și o șansă: cei care livrează produse și servicii în SUA dobândesc o poziție mai competitivă. Datoria publică în dolari reprezenta, potrivit datelor recente, mai puțin de 10% din datoria publică totală din România. Totuși, o creștere de 10% a dolarului, având în vedere valoarea de 57,68 mld. lei echivalent a acesteia, înseamnă o creștere a principalului de rambursat cu peste 5 mld. lei. Dobânzile la care statul român se va putea împrumuta, atât în dolari cât și în Euro, sunt în creștere, având în vedere traiectoria așteptată a fi setată de băncile centrale respective. Nevoia de consolidare fiscală ar putea însemna condiții mai restrictive pentru economie, anul viitor, decât în estimările anterioare, din prima parte a anului. Leul se află de două sesiuni în revenire în raport cu USD, și, pe termen foarte scurt, pare a fi „adăpostit”, dar premisele curente sugerează că noi minime în piața Euro vs. dolar s-ar putea reflecta în noi niveluri record ale cursului dolar-leu, explică analistul Claudiu Cazacu. Lira sterlină sub nivelul anului 1992 Pe de altă parte, dolarul puternic este doar o parte a poveștii care se derulează acum în Marea Britanie. Declinul lirei până la 1.035 dolari, niveluri fără precedent în istoria flotării libere a perechii liră sterlină/dolar american e semnul unei piețe în dezordine, sub efectul emoțiilor intense. Lira este acum cu mult mai jos decât după episodul faimos din 1992, în care Banca Angliei a renunțat la protejarea cursului de schimb și a ieșit din sistemul anterior, cu pierderi masive, în timp ce profiturile l-au făcut celebru pe George Soros. De la peste 2, GBP/USD coborâse spre 1,4 în aproape 6 luni. Anul trecut, în septembrie lira a fluctuat între 1,34 - 1,39 dolari. Luna aceasta, lira a pierdut, la minime, peste 11%, depășind scăderea înregistrată în luna septembrie 1992. E drept, însă, că o temperare a dolarului miercuri și joi și intervenția Băncii Angliei au readus joi lira peste 1,10 dolari. Bugetul care prevede tăierile cele mai mari de taxe ale ultimilor 50 de ani (45 mld. lire sterline în 5 ani) nu oferă și detalii despre modul cum vor fi finanțate, generând întrebări despre stabilitatea fiscală. Dobânzile titlurilor de stat britanice au crescut foarte rapid, ajungând la peste 5% pentru titlurile pe 30 de ani. Banca Angliei a intervenit, nu prin creșterea de urgență a dobânzii, așa cum cereau mai multe voci, pentru a opri declinul lirei, ci prin reluarea injecțiilor de lichiditate. Mișcarea e în contra-timp față de politica de retragere a lichidității a altor bănci centrale majore, însă a câștigat puțin răgaz pentru guvern (FMI insistă, totuși, să fie regândit planul) și a dus la cea mai adâncă scădere din istorie, înregistrată într-o singură zi, a dobânzii de piață a titlurilor de stat pe 30 de ani. Viitorul pare complicat în Regatul Unit Banca centrală e aproape obligată să livreze noi majorări de dobândă. Firmele de creditare ipotecară au fost forțate să retragă ofertele, sub asaltul celor care încercau să beneficieze de dobânzile încă neajustate, Iar piețele de datorie publică au fost bulversate de mișcările recente și indică un cost mai mare de rambursare a împrumuturilor, în vreme ce lira slăbită îngreunează vizibil costul vieții. Pentru moment, minimele recente par bine „apărate”, însă va fi nevoie de o repoziționare a planului guvernamental sau de o retragere susținută a dolarului, pentru a scuti lira sterlină de o nouă rundă de scăderi, nu doar în fața USD ci și a Euro.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."